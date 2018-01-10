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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 10 січ, 2018 13:46 Итоги: Прогнозы 10.01.18



Мировая экономика в текущем году впервые с финансового кризиса 2008 года достигнет наивысшей точки роста, однако в ближайшие 10 лет она будет замедляться примерно до 2,3% в соответствии с циклическим характером экономики, сообщила журналистам ведущий автор январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.



По ее словам, в 2018 году мировая экономика, вероятно, достигнет наивысшей точки роста после финансового кризиса 2008 года. Согласно прогнозу ВБ, в текущем году мировой ВВП вырастет на 3,1% вместо ранее ожидавшихся 2,9%, в 2019 году рост составит 3% вместо 2,9%. Росту мирового ВВП будет способствовать увеличение объема инвестиций, промышленного производства, а также торговли. Кроме того, ожидается, что будет закрыт негативный разрыв в мировом производстве.



При этом ВБ существенно улучшил прогноз по темпу роста развитых экономик в ближайшие два года. Предполагается, что ВВП этих стран в 2018 году вырастет на 2,2% вместо ожидавшихся 1,8% в июньском прогнозе. В 2019 году экономика будет ускоряться на 1,9% вместо 0,9%.



Рост ВВП США в этом году составит 2,5% вместо 2,2%, ожидавшихся ранее, в 2019 году - 2,2% вместо 1,9%, а по итогам 2017 года рост составит 2,3% вместо 2,1%.



Еврозона также остается в тренде экономического роста, считают во Всемирном банке. В 2018 году рост ее ВВП составит 2,1% вместо 1,5%; в 2019 году - 1,7% вместо 1,5%. По итогам прошлого года рост экономики стран еврозоны может составить 2,4% вместо 0,7%.



Развивающиеся страны сохранят свои более высокие темпы роста, однако ВБ не ожидает существенного ускорения экономических темпов. Так, банк повысил прогноз по росту ВВП развивающихся стран только по итогам 2017 года - до 4,3% с 4,1%. В последующие три года сохранен предыдущий прогноз на уровне 4,5% - в 2018 году, 4,7% - в 2019 и 2020 годах.



Как отмечается в докладе, большинство стран развивающихся рынков в 2017 году воспользовались восстановлением цен на сырье.



На последующее десятилетие прогнозы Всемирного банка не так оптимистичны, сообщила Онсорг во вторник, представляя новый доклад финансовой организации. По ее словам, в соответствии с цикличной природой экономики, а также рядом предположений банка, в следующее десятилетие мировая экономика будет замедляться.

«Потенциальный рост мировой экономики в следующее десятилетие может составить около 2,3%. При этом этот рост может быть на 1,5 процентных пункта ниже, чем в десятилетие, предшествовавшее мировому финансовому кризису», - сказала экономист.



Основные риски Всемирный банк видит на финансовых рынках, которые «в настоящее время очень уязвимы» и на которых видны признаки возможной рецессии. «Они уязвимы к непредсказуемым негативным новостям на фоне переоцененности рынка акций развитых стран и низкой премии на других рынках», - отметила она.



Уровень безработицы в еврозоне минимальный с января 2009 года.



Сильный рынок труда должен позитивно повлиять на ЕЦБ и его уверенность продолжить сокращение программы смягчения. Уровень безработицы в еврозоне в ноябре снизился до 8,7% с 8,8% в октябре, то есть 107 000 человек нашли в ноябре работу. Уровень безработицы минимальный с января 2009 года, но выше чем в США или Японии.



Снижение уровня безработицы должно продолжиться и в 2018 году, поскольку предприятия промышленного сектора планируют нанимать сотрудником самым высоким темпом более чем за тридцать лет на фоне высокого спрос на товары валютного союза. Цель ЕЦБ повысить инфляцию до «чуть ниже 2%» и рост зарплат на фоне увеличения спроса на рабочую силу - поможет в этом. Уровень безработицы не учитывает неполную занятость. В Германии уровень безработицы составляет 3,6%, а в Испании 16,7%, Италии - 11%.



Отдохнув 09 января в «боковике», отечественный валютный межбанк во вторник снова открыл шлюз для «зеленых быков», поднявших средневзвешенный курс «американца» на фоне сохранившегося низколиквидным рынка. Последнее, думаю, способствовало заметному даже в нынешних условиях подорожанию безналичного «американца».



На стороне «зеленых быков» валютного межбанка также был рост гривневой ликвидности, который, представляется, на себе первыми ощутили дилеры наличного рынка вечером во вторник. Не исключено, что вторничный итоговый рост наличного доллара также посредством «обратной связи» способствовал нынешнему подорожанию «зеленого» безнала.



Вне всякого сомнения рост долларовых цен на валютном межбанке приветствовался немногочисленными пока экспортерами, предельно аккуратно продававшими обязательную часть экспортной выручки в период с 10.52 до 12.20 Киева, лишь очень незначительно просадив действующие цены безналичного «американца».



В свою очередь дополуденное «зеленое» ралли валютного межбанка могло стимулировать рост клиентского спроса на наличный доллар, следствием которого стало повышение цен последнего.

Таким образом, взаимной поддержкой наличный и безналичный доллары сохранили сформировавшийся курсовой зазор между собой.



Судя по всему, у рынка безналичной СКВ остается мало шансов до Крещенья вернуть валютный межбанк в прежнее русло относительной объективности и логики, сопровождая это ростом ликвидности торгов. Однако, представляется, с новой недели у гривни на сессиях межбанка появится хороший шанс для некоторого реванша после нынешнего затянувшегося девальвационного периода. Основанием для подобных ожиданий является старт бюджетного периода, который в III декаде января будет проходить в условиях скудности гривневого ресурса. Думаю, это заставит потенциальных продавцов СКВ на межбанке появиться там с реальными оферами доллара.



Натурально, вослед на «зеленым» безналом может немного просесть и наличная «зелень».



Эти прогнозы на ближайшую перспективу, однако, не исключают «стратегический» и контролируемый регулятором медленный девальвационный процесс нацвалюты, соответствующий текущему состоянию украинской экономики.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:





www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Всемирный банк: Мировая экономика впервые с 2008 г достигнет наивысшего роста.Мировая экономика в текущем году впервые с финансового кризиса 2008 года достигнет наивысшей точки роста, однако в ближайшие 10 лет она будет замедляться примерно до 2,3% в соответствии с циклическим характером экономики, сообщила журналистам ведущий автор январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.По ее словам, в 2018 году мировая экономика, вероятно, достигнет наивысшей точки роста после финансового кризиса 2008 года. Согласно прогнозу ВБ, в текущем году мировой ВВП вырастет на 3,1% вместо ранее ожидавшихся 2,9%, в 2019 году рост составит 3% вместо 2,9%. Росту мирового ВВП будет способствовать увеличение объема инвестиций, промышленного производства, а также торговли. Кроме того, ожидается, что будет закрыт негативный разрыв в мировом производстве.При этом ВБ существенно улучшил прогноз по темпу роста развитых экономик в ближайшие два года. Предполагается, что ВВП этих стран в 2018 году вырастет на 2,2% вместо ожидавшихся 1,8% в июньском прогнозе. В 2019 году экономика будет ускоряться на 1,9% вместо 0,9%.Рост ВВП США в этом году составит 2,5% вместо 2,2%, ожидавшихся ранее, в 2019 году - 2,2% вместо 1,9%, а по итогам 2017 года рост составит 2,3% вместо 2,1%.Еврозона также остается в тренде экономического роста, считают во Всемирном банке. В 2018 году рост ее ВВП составит 2,1% вместо 1,5%; в 2019 году - 1,7% вместо 1,5%. По итогам прошлого года рост экономики стран еврозоны может составить 2,4% вместо 0,7%.Развивающиеся страны сохранят свои более высокие темпы роста, однако ВБ не ожидает существенного ускорения экономических темпов. Так, банк повысил прогноз по росту ВВП развивающихся стран только по итогам 2017 года - до 4,3% с 4,1%. В последующие три года сохранен предыдущий прогноз на уровне 4,5% - в 2018 году, 4,7% - в 2019 и 2020 годах.Как отмечается в докладе, большинство стран развивающихся рынков в 2017 году воспользовались восстановлением цен на сырье.На последующее десятилетие прогнозы Всемирного банка не так оптимистичны, сообщила Онсорг во вторник, представляя новый доклад финансовой организации. По ее словам, в соответствии с цикличной природой экономики, а также рядом предположений банка, в следующее десятилетие мировая экономика будет замедляться.«Потенциальный рост мировой экономики в следующее десятилетие может составить около 2,3%. При этом этот рост может быть на 1,5 процентных пункта ниже, чем в десятилетие, предшествовавшее мировому финансовому кризису», - сказала экономист.Основные риски Всемирный банк видит на финансовых рынках, которые «в настоящее время очень уязвимы» и на которых видны признаки возможной рецессии. «Они уязвимы к непредсказуемым негативным новостям на фоне переоцененности рынка акций развитых стран и низкой премии на других рынках», - отметила она.Уровень безработицы в еврозоне минимальный с января 2009 года.Сильный рынок труда должен позитивно повлиять на ЕЦБ и его уверенность продолжить сокращение программы смягчения. Уровень безработицы в еврозоне в ноябре снизился до 8,7% с 8,8% в октябре, то есть 107 000 человек нашли в ноябре работу. Уровень безработицы минимальный с января 2009 года, но выше чем в США или Японии.Снижение уровня безработицы должно продолжиться и в 2018 году, поскольку предприятия промышленного сектора планируют нанимать сотрудником самым высоким темпом более чем за тридцать лет на фоне высокого спрос на товары валютного союза. Цель ЕЦБ повысить инфляцию до «чуть ниже 2%» и рост зарплат на фоне увеличения спроса на рабочую силу - поможет в этом. Уровень безработицы не учитывает неполную занятость. В Германии уровень безработицы составляет 3,6%, а в Испании 16,7%, Италии - 11%.Отдохнув 09 января в «боковике», отечественный валютный межбанк во вторник снова открыл шлюз для «зеленых быков», поднявших средневзвешенный курс «американца» на фоне сохранившегося низколиквидным рынка. Последнее, думаю, способствовало заметному даже в нынешних условиях подорожанию безналичного «американца».На стороне «зеленых быков» валютного межбанка также был рост гривневой ликвидности, который, представляется, на себе первыми ощутили дилеры наличного рынка вечером во вторник. Не исключено, что вторничный итоговый рост наличного доллара также посредством «обратной связи» способствовал нынешнему подорожанию «зеленого» безнала.Вне всякого сомнения рост долларовых цен на валютном межбанке приветствовался немногочисленными пока экспортерами, предельно аккуратно продававшими обязательную часть экспортной выручки в период с 10.52 до 12.20 Киева, лишь очень незначительно просадив действующие цены безналичного «американца».В свою очередь дополуденное «зеленое» ралли валютного межбанка могло стимулировать рост клиентского спроса на наличный доллар, следствием которого стало повышение цен последнего.Таким образом, взаимной поддержкой наличный и безналичный доллары сохранили сформировавшийся курсовой зазор между собой.Судя по всему, у рынка безналичной СКВ остается мало шансов до Крещенья вернуть валютный межбанк в прежнее русло относительной объективности и логики, сопровождая это ростом ликвидности торгов. Однако, представляется, с новой недели у гривни на сессиях межбанка появится хороший шанс для некоторого реванша после нынешнего затянувшегося девальвационного периода. Основанием для подобных ожиданий является старт бюджетного периода, который в III декаде января будет проходить в условиях скудности гривневого ресурса. Думаю, это заставит потенциальных продавцов СКВ на межбанке появиться там с реальными оферами доллара.Натурально, вослед на «зеленым» безналом может немного просесть и наличная «зелень».Эти прогнозы на ближайшую перспективу, однако, не исключают «стратегический» и контролируемый регулятором медленный девальвационный процесс нацвалюты, соответствующий текущему состоянию украинской экономики.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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