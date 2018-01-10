Итоги: Мировой фондовый рынок 10.01.18

Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, промышленности и финансов.
Фондовые индексы США во вторник выросли до новых рекордных уровней. По S&P 500 и Nasdaq рост продолжается шесть сессий подряд в 2018 г.
Dow Jones Transportation Average +0,19% - индекс также достиг нового рекордного уровня закрытия.
Три основных индекса выросли в 2017 г. на 21-30%, поддерживаемые ростом мировой экономики, ростом прибылей корпораций, ожиданием влияния сокращения налогов на прибыли компаний.
Оптимистичное настроение на рынке сохраняется и в начале 2018 г.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в выступлении во вторник заявил, что США должны бороться с дефицитом бюджета в долгосрочном периоде, связанным с изменением налогообложения. Она также заявил, что не был бы удивлён более высоким ростом производительность труда, который остаётся низким несмотря на здоровое состояние рынка труда.
Индекс уверенности малого бизнеса в декабре снизился .
Число вакансий в ноябре снизилось до шестимесячного минимума 5,88 млн., по сравнению с 5,93 млн. в октябре.
Индекс волатильности Cboe Volatility Index (VIX) вырос на 5,88%
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросли до 2,55%, что приблизило её к максимуму с марта, что сигнализирует о том, что инвесторы занимаю позиции в ожидании более высоких доходностей на рынке, что может быть фактором давления на цены облигаций и снизить относительную привлекательность акций.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,41%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,13%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,09%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам вторничных торгов были акции Boeing Co, которые подорожали на $8,28 (2,67%), закрывшись на отметке в $318,43. Котировки Johnson & Johnson выросли на $2,25 (1,59%), завершив торги на уровне $144,14.
Бумаги General Electric Company выросли в цене на $0,28 (1,53%), закрывшись на отметке $18,56.
Лидерами падения стали акции Intel Corporation, цена которых упала на $1,12 (2,50%), завершив сессию на отметке $43,62. Акции Wal-Mart Stores Inc поднялись на $1,22 (1,20%), закрывшись на уровне $100,39, а Procter & Gamble Company снизились в цене на $0,67 (0,73%) и завершили торги на отметке $91,05.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов 09 января были акции Boston Scientific Corporation, которые подорожали на 8,33% до отметки $27,96, Illumina Inc, которые набрали 6,93%, закрывшись на уровне $242,80, а также акции Gilead Sciences Inc, которые повысились на 4,97%, завершив сессию на отметке $78,10.
Лидерами падения стали акции Acuity Brands Inc, которые снизились в цене на 14,96%, закрывшись на отметке $157,95. Акции компании Micron Technology Inc потеряли 5,66% и завершили сессию на уровне $42,97. Котировки Under Armour Inc A снизились в цене на 5,44% до отметки $15,11.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Pain Therapeutics Inc, которые подорожали на 103,15% до отметки $9,040, Diffusion Pharmaceuticals Inc, которые набрали 42,98%, закрывшись на уровне $1,7300, а также акции Inpixon, которые повысились на 30,34%, завершив сессию на отметке $0,2900.
Лидерами падения стали акции Alliance MMA Inc, которые снизились в цене на 40,56%, закрывшись на отметке $0,85. Акции компании My Size Inc потеряли 39,86% и завершили сессию на уровне $1,72. Котировки Aradigm Cor снизились в цене на 38,23% до отметки $3,700.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1819) превысило количество закрывшихся в плюсе (1268), а котировки 124 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1379 компаний подешевели, 1146 выросли, a 114 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Illumina Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 6,93%, $15,74 и завершили торги на отметке $242,80. Котировки акций Boeing Co выросли до исторического максимума, повысившись на 2,67%, $8,28 п., и завершили торги на отметке $318,43. Котировки акций Johnson & Johnson выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,59%, $2,25, и завершили торги на отметке $144,14. Котировки акций Pain Therapeutics Inc выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 103,15%, $4,590 п., и завершили торги на отметке $9,040.
Котировки акций Alliance MMA Inc упали до исторического минимума, упав на 40,56%, $0,58 п., и завершили торги на отметке $0,85.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 5,57% до отметки 10.05.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 102,80 пунктов или на 0,41% до 25 385,80 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 3,58 пункта или на 0,13% и составил 2 751,29 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 6,19 пункта или на 0,09% до 7 163,58 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились во вторник ростом ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок во вторник вырос на фоне положительных экономических данных из Германии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, достигнув нового максимума за два с половиной года. В понедельник индекс вырос на 0,3%. Серия роста продолжается пять сессий.
Оптимистичное настроение продолжает приводить к росту мировых рынков акций в начале ного года. Трейдеры не находят причин для разворота ралли прошлого года, вместе этого обращают внимание на положительную экономическую перспективу.
Ряд положительных данных из Германии добавил позитива в экономический фон. Объём промышленного производства в Германии в ноябре вырос на 3,4%, что выше среднего прогноза аналитиков (1,8%).
Положительное сальдо внешней торговли Германии было также больше ожиданий — 22,3 млрд. евро в ноябре.
Дефицит сальдо внешней торговли Франции в ноябре увеличился до 5.7 млрд. евро, так как резко снизились экспорт энергетических товаров и транспортного оборудования.
В ноябре уровень безработицы в еврозоне был 8,7%, это соответствует прогнозу аналитиков. Уровень безработицы находится на наименьшем уровне с января 2009 г.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%, достигнув нового максимума за два с половиной года. В понедельник индекс вырос на 0,3%. Серия роста продолжается пять сессий.
Британский FTSE 100 повысился на 0,45% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 731,02 пункта.
Немецкий DAX поднялся на 0,13%, до 13 385,59 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,67% — на отметке 5 523,94 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» после уверенного роста накануне.
По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, до 3421,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,33%, до 1945,66 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,2%, до 31073,72 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,26%, до 23788,2 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,64% до 6096,7 пункта, корейский KOSPI - на 0,42%, до 2499,75 пункта.
Кроме коррекционных распродаж участники рынка обратили внимание на статистику из Китая.
Инфляция в стране по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%. Показатель за год оказался на 0,4 процентного пункта меньше по сравнению с прошлым годом, когда инфляция составила 2%. В декабре инфляция составила 1,8% при прогнозе в 1,9%.
При этом индекс цен производителей (PPI) впервые с 2012 года показал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с прошлым годом.
В то же время некоторую поддержку азиатским рынкам оказал оптимизм на биржах США, которые во вторник закрылись на исторически высоких отметках. Для индекса S&P это стал уже шестой рекорд с начала года. Оптимизм на американских площадках связан с ожиданием старта очередного сезона корпоративной отчетности.
Ожидается, что прибыль американских компаний в IV квартале выросла более чем на 10% в годовом выражении. Поддержку рынку оказывают ожидания того, что американская экономика будет оставаться в хорошем состоянии в то время, когда FOMC ФРС будет медленно повышать ставку.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,82% - до 2225,39 пункта, РТС - на 0,76%, до 1229,15 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже прибавил 0,11%, до 57,05 RUB/USD, евро опустился на 0,93%, до 68,04 RUB/EUR.
По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,04% - до $67,75 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,68%, Московской биржи — на 0,79%, «Газпрома» — на 2,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,71%, «АЛРОСы» — на 0,22%.
В среду индекс Мосбиржи может упасть до 2222,22 пункта, а индекс РТС - до 1222 пунктов при снижении рубля по отношению к доллару на 0,45% из-за возможного в будущем уменьшении нефтяных котировок из-за данных API по запасам нефти, слишком сильно падавших в течение последних недель.
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