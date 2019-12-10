RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:53

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.

Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів :mrgreen:

Та справа не тільки у строках, якщо б, наприклад, можна було через суд нахилити банк і не тільки повернути свої кошти, а ще й пару мільйонів за моральні збитки стягнути, тоді можна й судитися, але ж бачите, хитрий Райф усе листування електронкою веде - мабуть спеціально щоб ніяких паперових носіїв їхнього свавілля не лишилося))
asti
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:08

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.

Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів :mrgreen:

По-перше, юристи від імені банку будуть спілкуватися лише в межах повноважень,а у банків їх зараз як у податківців - немає підтвердження одразу проблеми. По-друге,щодо суду - судовий збір та кошти за правову допомогу сплачує позивач а далі хто програв,додам що нині суди дуже зменшують винагороду юристів або юристи непомірно багато хочуть за свої послуги. Наприклад в районний суд заява і інтереси в суді прайс від 500 уо , тому далі лише дорожче . Враховуючи що судитися будете за гривні і отримуєте гривні - відмінусуйте в середньому від 10% за рік .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16951
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:11

  asti написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.

Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів :mrgreen:

Та справа не тільки у строках, якщо б, наприклад, можна було через суд нахилити банк і не тільки повернути свої кошти, а ще й пару мільйонів за моральні збитки стягнути, тоді можна й судитися, але ж бачите, хитрий Райф усе листування електронкою веде - мабуть спеціально щоб ніяких паперових носіїв їхнього свавілля не лишилося))


Ви бажаєте листування цінним листом з описом і чекати місяць на відповідь? Щоб отримати за моральні страждання треба лише довести - зазвичай не більше 3000 грн коштує нервовий зрив громадянина,хоча просить від 150000 грн.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16951
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:45

Та я нічого не хочу - хай віддадуть мені мої гроші
та й по всьому...
asti
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:04

  asti написав:Та я нічого не хочу - хай віддадуть мені мої гроші
та й по всьому...

Банк онлайн і швидко питання не вирішує,нажаль НБУ надав повноваження на моніторинг банкам.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16951
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 19:06

  asti написав:Та я нічого не хочу - хай віддадуть мені мої гроші
та й по всьому...

Карму треба випити до останньої краплі.
Hotab
 
Повідомлень: 12501
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:21

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Подниму вопрос с переводом остатка средств на счет другого банка при разрыве деловых отношений по ст.15. У кого был опыт такого перевода? Где подобное примут?
artiren_88_kuch1mail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:32

  artiren_88_kuch1mail написав:Подниму вопрос с переводом остатка средств на счет другого банка при разрыве деловых отношений по ст.15. У кого был опыт такого перевода? Где подобное примут?

ну це чорна мітка!
Почніть з цього місця viewtopic.php?p=5732565#p5732565
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:23

  Amethyst написав:
  artiren_88_kuch1mail написав:Подниму вопрос с переводом остатка средств на счет другого банка при разрыве деловых отношений по ст.15. У кого был опыт такого перевода? Где подобное примут?

ну це чорна мітка!
Почніть з цього місця viewtopic.php?p=5732565#p5732565


Понятно, что черная, но как-то выводят. Причём разорвали, а депозиты оставили до конца срока. Странный какой-то разрыв деловых отношений.
artiren_88_kuch1mail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:48

  artiren_88_kuch1mail написав:
  Amethyst написав:
  artiren_88_kuch1mail написав:Подниму вопрос с переводом остатка средств на счет другого банка при разрыве деловых отношений по ст.15. У кого был опыт такого перевода? Где подобное примут?

ну це чорна мітка!
Почніть з цього місця viewtopic.php?p=5732565#p5732565


Понятно, что черная, но как-то выводят. Причём разорвали, а депозиты оставили до конца срока. Странный какой-то разрыв деловых отношений.

Це не розрив. Це лояльне... обмеження і видавлювання вас з банки за "власним бажанням" :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 145146147148
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artiren_88_kuch1mail і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 429, 430, 431
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4304 840773
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2024 15:31
mustbe
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 51660
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 5235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3003)
17.06.2024 13:56
Ринок ОВДП (6383)
17.06.2024 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.