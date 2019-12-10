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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:25

Википедия говорит правильно. С купонами проблемы были лишь первые дни, пока происходило насыщение рынка и за рубли до осени 1992 можно было платить за услуги и непрод товары. Продукты да - только карбованцы. Но очень скоро и рубли стали дороже карбованца - помню был свидетелем ситуации когда весной 1992 года стоя в очереди за билетами на автобус услышал первому в очереди сказал второй очереди "ты что дурак рублями за билеты платить - давай сюда свои рубли - вот тебе купоны на ту же сумму". А через неделю после введения "многоразовых купонов" проблемы были только в том что в продуктовых магазинах часто не было меоких купонов а зарплату зачастую давали крупными. Но очень скоро данную проблему сменила гиперинфляция, когда карбованцы стали обесцениваться со страшной силой
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:43

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  WallNutPen написав:Продукты да - только карбованцы

Тогда понятно почему в разных. Меня-то только за продуктами и посылали. Старушку ещё помню, которая с трудом продавщицу уговорила за хлеб принять оплату наполовину бумажным рублём и то потому, что вторая половина была железной мелочью, которую на карбованцы не заменяли. Может потом и обмен с рублей пошёл, но это уже не считалось инфоповодом. Пусть будет права.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 23:52

:cry:
  moveton написав:
  M-Audio написав:Але, здається, ще ніколи не було такого, щоб тобі будь-якої миті могли сказати, що ти якось неправильно намив, і взагалі це давно було, тож немає в тебе чистих грошей.

С другой стороны, по сравнению с 1992м годом, когда все имеющиеся деньги объявили совсем не деньгами - это тоже можно сказать ещё лайт. Правда, википедия свистит, кто рубли и купонокарбованцы довольно долго ходили паралельно и потом ещё год разрешали менять рубли на купонокарбованцы, ещё и по курсу 1.45:1 в пользу рубля. Но это в какой-то другой Украине. В моей я отлично помню день, когда магазины одномоментно отказались принимать рубли, потребовали купонокарбованцы

Одна википедия знает где они параллельно с рублями ходили
Барабашовский рынок, например
и другие аналогичные места, которых было не меньше (или больше) чем офиц. торговых точек (магазинов). А все "промтоварные" за дорогие покупки вообще легко и радостно и баксами брали, особо не маскируясь, с конца 1992 до 1997-98 точно. Мелких баксов в обороте ходило - мамадарагая, та еще и убитейших. И они все всеми которовались нормально... Хорошее время было. Профитное и вольное. А перспективы маячили - ааще агонь. :) И вот - агонь есть, а перспектив нет.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 лис, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:27

  moveton написав: В моей я отлично помню день, когда
родители показали свежую зарплату новыми бумажками
и сказали, что теперь нам на это месяц жить потому, что рубли теперь не деньги.
а вот это - да : с января и до осени 1992 была с этим #опа почти полная. И именно тогда многие вышли тупо на повсеместные уличные раскладки хоть чем-то торгануть
flysoulfly
 
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