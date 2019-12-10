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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2024 20:20
посетитель написав:
Так можно всегда последовать собственным советам
.Открыть свое дело(например привозить товары с той же Польши) и платить людям офигенную зарплату, продавать товары по низким ценам.Тем самым выжать этих проклятых эксплуататоров с рынка.
У нас люди любят ненавидеть работодателей, а как лично до них доходит оплатить работу(строителя, врача, таксиста и т.д.) так стоны "чё так дорого"
.
У вам с логикой нелады, спорить безполезно
Адью
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