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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:39

  moveton написав:
  Navegantes написав:
  moveton написав:Сенс за что?


Класичні статті, які використовує НБУ

АТ "СЕНС БАНК" – штраф у розмірі 4 100 000,00 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

Вот это и удивляет. Потому, что если уж Сенс недостаточно проверяет, то я уже не знаю какой уровень шмона хочет НБУ. Не, есть, конечно, вариант, что Сенс, наоборот, слишком сильно проверяет, но терзает смутное сомнение.


Просто у НБУ есть план - каждый месяц штрафовать некоторое количество банков на некоторые суммы. В феврале было 5 банков, в январе - 1 (НБУ отдыхал), в декабре 2024 - 3 банка и так далее. Каждый месяц обязательно кто-то должен быть оштрафован
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Navegantes написав:Класичні статті, які використовує НБУ
Та це просто пасхальний збір на шашлики для регулятора
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 00:35

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Підскажіть, будь ласка, по цій ситуації - Ізібанк заблокував рахунок, чи має сенс в поясненні вказувати те що, гроші, які надходили на картку - це ОВДП, куплені за власні та більшою мірою за кредитні кошти інших карток? Чи переконає це банк в розблокуванні? Мається на увазі те що офіційний дохід менший за той об'єм погашених ОВДП, який повертався на карту Ізі.
maximus4999
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 03:58

  maximus4999 написав:Підскажіть, будь ласка, по цій ситуації - Ізібанк заблокував рахунок, чи має сенс в поясненні вказувати те що, гроші, які надходили на картку - це ОВДП, куплені за власні та більшою мірою за кредитні кошти інших карток? Чи переконає це банк в розблокуванні? Мається на увазі те що офіційний дохід менший за той об'єм погашених ОВДП, який повертався на карту Ізі.

Не повредит. Во взятии кредита ничего незаконного нет. А с официальным доходом всё настолько плохо, что вкупе с доходом родственников за 10 лет нужной суммы не наберётся? Прикольно у нас КЛ некоторым раздают. У меня со всеми справками суммарный КЛ тех карт, которыми есть смысл платить за ОВГЗ, уже меньше месячного лохода. Да и в более щедрые времена даже двухмесячного не достигал.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:05

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:А с официальным доходом всё настолько плохо, что вкупе с доходом родственников за 10 лет нужной суммы не наберётся?


Я думаю, при такому варіанті - набереться точно.

Як гадаєте, чи є сенс подавати ті ж самі документи (наприклад, довідки ОК5/7), якщо в них по суті нічого не змінилося (нового доходу не додалося) з 1го запиту фінмону (пройшло вже більше року з 1го запиту)?
maximus4999
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:15

  maximus4999 написав:Як гадаєте, чи є сенс подавати ті ж самі документи (наприклад, довідки ОК5/7), якщо в них по суті нічого не змінилося (нового доходу не додалося) з 1го запиту фінмону (пройшло вже більше року з 1го запиту)?

Скорее всего есть. Не все финмоны хранят что там раньше было (у Сенса точно знаю, что менеджер каждый раз из своих сохранёнок копирует). И по-любому финмону проще, когда всё сразу предоставлено.
moveton
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