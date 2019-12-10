Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
АТ "СЕНС БАНК" – штраф у розмірі 4 100 000,00 грн за порушення вимог:
пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
Вот это и удивляет. Потому, что если уж Сенс недостаточно проверяет, то я уже не знаю какой уровень шмона хочет НБУ. Не, есть, конечно, вариант, что Сенс, наоборот, слишком сильно проверяет, но терзает смутное сомнение.
Просто у НБУ есть план - каждый месяц штрафовать некоторое количество банков на некоторые суммы. В феврале было 5 банков, в январе - 1 (НБУ отдыхал), в декабре 2024 - 3 банка и так далее. Каждый месяц обязательно кто-то должен быть оштрафован
Підскажіть, будь ласка, по цій ситуації - Ізібанк заблокував рахунок, чи має сенс в поясненні вказувати те що, гроші, які надходили на картку - це ОВДП, куплені за власні та більшою мірою за кредитні кошти інших карток? Чи переконає це банк в розблокуванні? Мається на увазі те що офіційний дохід менший за той об'єм погашених ОВДП, який повертався на карту Ізі.
maximus4999 написав:Підскажіть, будь ласка, по цій ситуації - Ізібанк заблокував рахунок, чи має сенс в поясненні вказувати те що, гроші, які надходили на картку - це ОВДП, куплені за власні та більшою мірою за кредитні кошти інших карток? Чи переконає це банк в розблокуванні? Мається на увазі те що офіційний дохід менший за той об'єм погашених ОВДП, який повертався на карту Ізі.
Не повредит. Во взятии кредита ничего незаконного нет. А с официальным доходом всё настолько плохо, что вкупе с доходом родственников за 10 лет нужной суммы не наберётся? Прикольно у нас КЛ некоторым раздают. У меня со всеми справками суммарный КЛ тех карт, которыми есть смысл платить за ОВГЗ, уже меньше месячного лохода. Да и в более щедрые времена даже двухмесячного не достигал.
moveton написав:А с официальным доходом всё настолько плохо, что вкупе с доходом родственников за 10 лет нужной суммы не наберётся?
Я думаю, при такому варіанті - набереться точно.
Як гадаєте, чи є сенс подавати ті ж самі документи (наприклад, довідки ОК5/7), якщо в них по суті нічого не змінилося (нового доходу не додалося) з 1го запиту фінмону (пройшло вже більше року з 1го запиту)?
maximus4999 написав:Як гадаєте, чи є сенс подавати ті ж самі документи (наприклад, довідки ОК5/7), якщо в них по суті нічого не змінилося (нового доходу не додалося) з 1го запиту фінмону (пройшло вже більше року з 1го запиту)?
Скорее всего есть. Не все финмоны хранят что там раньше было (у Сенса точно знаю, что менеджер каждый раз из своих сохранёнок копирует). И по-любому финмону проще, когда всё сразу предоставлено.
Bobua написав:Зустрів в амер.серіалі ще з 2002р!, що при 10тис$ вони мали повідомляти в IRS.
Что именно сообщать? IRS - это налоговая. В украинскую налоговую декларация, вроде, с 17 грн, а это относительно 10к долларов (тем более 2002 года) сильно меньше, чем вдесятеро. А если нидайбох, например, зарубежные доходы или с корпоблигаций, то и копейки достаточно. Мне неделю назад из неё звонили: был доход с корпоблигаций - подавай декларацию ещё и физика. И пофиг, что с них все налоги уплачены и весь этот доход брокерами уже в налоговую отчитан и сама же налоговая мне справку выдаёт, что он у меня был. И после декларации ещё отдельное (прямо в декларации приписать некуда) пояснительное письмо, что указанная в строке необлагаемого дохода сумма - это были ОВГЗ, которые опять таки переписаны с той же самой справки.