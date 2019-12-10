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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:39

  moveton написав:
  Navegantes написав:
  moveton написав:Сенс за что?


Класичні статті, які використовує НБУ

АТ "СЕНС БАНК" – штраф у розмірі 4 100 000,00 грн за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

Вот это и удивляет. Потому, что если уж Сенс недостаточно проверяет, то я уже не знаю какой уровень шмона хочет НБУ. Не, есть, конечно, вариант, что Сенс, наоборот, слишком сильно проверяет, но терзает смутное сомнение.


Просто у НБУ есть план - каждый месяц штрафовать некоторое количество банков на некоторые суммы. В феврале было 5 банков, в январе - 1 (НБУ отдыхал), в декабре 2024 - 3 банка и так далее. Каждый месяц обязательно кто-то должен быть оштрафован
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Navegantes написав:Класичні статті, які використовує НБУ
Та це просто пасхальний збір на шашлики для регулятора
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 00:35

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Підскажіть, будь ласка, по цій ситуації - Ізібанк заблокував рахунок, чи має сенс в поясненні вказувати те що, гроші, які надходили на картку - це ОВДП, куплені за власні та більшою мірою за кредитні кошти інших карток? Чи переконає це банк в розблокуванні? Мається на увазі те що офіційний дохід менший за той об'єм погашених ОВДП, який повертався на карту Ізі.
maximus4999
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 03:58

  maximus4999 написав:Підскажіть, будь ласка, по цій ситуації - Ізібанк заблокував рахунок, чи має сенс в поясненні вказувати те що, гроші, які надходили на картку - це ОВДП, куплені за власні та більшою мірою за кредитні кошти інших карток? Чи переконає це банк в розблокуванні? Мається на увазі те що офіційний дохід менший за той об'єм погашених ОВДП, який повертався на карту Ізі.

Не повредит. Во взятии кредита ничего незаконного нет. А с официальным доходом всё настолько плохо, что вкупе с доходом родственников за 10 лет нужной суммы не наберётся? Прикольно у нас КЛ некоторым раздают. У меня со всеми справками суммарный КЛ тех карт, которыми есть смысл платить за ОВГЗ, уже меньше месячного лохода. Да и в более щедрые времена даже двухмесячного не достигал.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:05

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:А с официальным доходом всё настолько плохо, что вкупе с доходом родственников за 10 лет нужной суммы не наберётся?


Я думаю, при такому варіанті - набереться точно.

Як гадаєте, чи є сенс подавати ті ж самі документи (наприклад, довідки ОК5/7), якщо в них по суті нічого не змінилося (нового доходу не додалося) з 1го запиту фінмону (пройшло вже більше року з 1го запиту)?
maximus4999
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 11:15

  maximus4999 написав:Як гадаєте, чи є сенс подавати ті ж самі документи (наприклад, довідки ОК5/7), якщо в них по суті нічого не змінилося (нового доходу не додалося) з 1го запиту фінмону (пройшло вже більше року з 1го запиту)?

Скорее всего есть. Не все финмоны хранят что там раньше было (у Сенса точно знаю, что менеджер каждый раз из своих сохранёнок копирует). И по-любому финмону проще, когда всё сразу предоставлено.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:59

Зустрів в амер.серіалі ще з 2002р!, що при 10тис$ вони мали повідомляти в IRS.
The Sopranos (2002) - S04E08 - Mergers & Acquisitions

Цікаво, що це якраз ~наші 400тис, якщо у них і досі така сума.


Але ж зарплати у них майже вдесятеро більші:
Average Monthly Net Salary (After Tax)
18,945₴ 459.65$
178,575₴ 4,332.58$
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States


Ех... Гнівите ви всі всіх богів. 😂 Скигленням про “фіншмони”.



Хоча, бувають у нас, звісно ж, дикуваті випадки.
Приват, напр., питав “а скудова дєньгі!” хоч сам є зарплатним банком.
Це було дивно.
І перший раз.
А потім вони пробили дно знизу й спитали вдруге... 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:00

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Bobua написав:Зустрів в амер.серіалі ще з 2002р!, що при 10тис$ вони мали повідомляти в IRS.

Что именно сообщать? IRS - это налоговая. В украинскую налоговую декларация, вроде, с 17 грн, а это относительно 10к долларов (тем более 2002 года) сильно меньше, чем вдесятеро. А если нидайбох, например, зарубежные доходы или с корпоблигаций, то и копейки достаточно. Мне неделю назад из неё звонили: был доход с корпоблигаций - подавай декларацию ещё и физика. И пофиг, что с них все налоги уплачены и весь этот доход брокерами уже в налоговую отчитан и сама же налоговая мне справку выдаёт, что он у меня был. И после декларации ещё отдельное (прямо в декларации приписать некуда) пояснительное письмо, что указанная в строке необлагаемого дохода сумма - это были ОВГЗ, которые опять таки переписаны с той же самой справки.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 23:18

Вітання всім!
Може хто в курсі - якою Постановою, Інструкцією і т. п. регулюється перелік документів, що підтверджують джерела походження коштів?
Фінмон Привату просить виписку з банку (щодо джерел походження коштів), з якого було переведено кошти (здійснено з десяток переказів між власними рахунками однієї ФО на загальну суму майже 500K за період трохи більше 2 місяців). Причому кажуть, що Декларація про майновий стан, в якій задекларований дохід більше ніж у 5 разів перевищує суму переказу, не є підтвердженням доходу і не розкриває джерела походження коштів. ???!
Рахунок не заблоковано, але просять надати пояснення щодо джерел походження коштів і економічної доцільності транзиту між різними банками. Є клієнтом банку більше 10 років і раніше багаторазово робив такі ж перекази з того ж банку (може на трохи менші суми, але не рахував). Як на мене, якось дивно виглядає таке питання...
Хтось стикався з подібним запитом від фінмону?
Anadonta
 
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