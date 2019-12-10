Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
АТ "СЕНС БАНК" – штраф у розмірі 4 100 000,00 грн за порушення вимог:
пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
Вот это и удивляет. Потому, что если уж Сенс недостаточно проверяет, то я уже не знаю какой уровень шмона хочет НБУ. Не, есть, конечно, вариант, что Сенс, наоборот, слишком сильно проверяет, но терзает смутное сомнение.
Просто у НБУ есть план - каждый месяц штрафовать некоторое количество банков на некоторые суммы. В феврале было 5 банков, в январе - 1 (НБУ отдыхал), в декабре 2024 - 3 банка и так далее. Каждый месяц обязательно кто-то должен быть оштрафован
Підскажіть, будь ласка, по цій ситуації - Ізібанк заблокував рахунок, чи має сенс в поясненні вказувати те що, гроші, які надходили на картку - це ОВДП, куплені за власні та більшою мірою за кредитні кошти інших карток? Чи переконає це банк в розблокуванні? Мається на увазі те що офіційний дохід менший за той об'єм погашених ОВДП, який повертався на карту Ізі.
maximus4999 написав:Підскажіть, будь ласка, по цій ситуації - Ізібанк заблокував рахунок, чи має сенс в поясненні вказувати те що, гроші, які надходили на картку - це ОВДП, куплені за власні та більшою мірою за кредитні кошти інших карток? Чи переконає це банк в розблокуванні? Мається на увазі те що офіційний дохід менший за той об'єм погашених ОВДП, який повертався на карту Ізі.
Не повредит. Во взятии кредита ничего незаконного нет. А с официальным доходом всё настолько плохо, что вкупе с доходом родственников за 10 лет нужной суммы не наберётся? Прикольно у нас КЛ некоторым раздают. У меня со всеми справками суммарный КЛ тех карт, которыми есть смысл платить за ОВГЗ, уже меньше месячного лохода. Да и в более щедрые времена даже двухмесячного не достигал.
moveton написав:А с официальным доходом всё настолько плохо, что вкупе с доходом родственников за 10 лет нужной суммы не наберётся?
Я думаю, при такому варіанті - набереться точно.
Як гадаєте, чи є сенс подавати ті ж самі документи (наприклад, довідки ОК5/7), якщо в них по суті нічого не змінилося (нового доходу не додалося) з 1го запиту фінмону (пройшло вже більше року з 1го запиту)?
maximus4999 написав:Як гадаєте, чи є сенс подавати ті ж самі документи (наприклад, довідки ОК5/7), якщо в них по суті нічого не змінилося (нового доходу не додалося) з 1го запиту фінмону (пройшло вже більше року з 1го запиту)?
Скорее всего есть. Не все финмоны хранят что там раньше было (у Сенса точно знаю, что менеджер каждый раз из своих сохранёнок копирует). И по-любому финмону проще, когда всё сразу предоставлено.
Bobua написав:Зустрів в амер.серіалі ще з 2002р!, що при 10тис$ вони мали повідомляти в IRS.
Что именно сообщать? IRS - это налоговая. В украинскую налоговую декларация, вроде, с 17 грн, а это относительно 10к долларов (тем более 2002 года) сильно меньше, чем вдесятеро. А если нидайбох, например, зарубежные доходы или с корпоблигаций, то и копейки достаточно. Мне неделю назад из неё звонили: был доход с корпоблигаций - подавай декларацию ещё и физика. И пофиг, что с них все налоги уплачены и весь этот доход брокерами уже в налоговую отчитан и сама же налоговая мне справку выдаёт, что он у меня был. И после декларации ещё отдельное (прямо в декларации приписать некуда) пояснительное письмо, что указанная в строке необлагаемого дохода сумма - это были ОВГЗ, которые опять таки переписаны с той же самой справки.
Вітання всім! Може хто в курсі - якою Постановою, Інструкцією і т. п. регулюється перелік документів, що підтверджують джерела походження коштів? Фінмон Привату просить виписку з банку (щодо джерел походження коштів), з якого було переведено кошти (здійснено з десяток переказів між власними рахунками однієї ФО на загальну суму майже 500K за період трохи більше 2 місяців). Причому кажуть, що Декларація про майновий стан, в якій задекларований дохід більше ніж у 5 разів перевищує суму переказу, не є підтвердженням доходу і не розкриває джерела походження коштів. ???! Рахунок не заблоковано, але просять надати пояснення щодо джерел походження коштів і економічної доцільності транзиту між різними банками. Є клієнтом банку більше 10 років і раніше багаторазово робив такі ж перекази з того ж банку (може на трохи менші суми, але не рахував). Як на мене, якось дивно виглядає таке питання... Хтось стикався з подібним запитом від фінмону?
Anadonta написав:Може хто в курсі - якою Постановою, Інструкцією і т. п. регулюється перелік документів, що підтверджують джерела походження коштів?
AFAIK, сусликом Рассела, т.е. внутренней инструкцией конкретного банка, которая утверждается, что существует, но клиенту её показывать запрещено.
Anadonta написав:Причому кажуть, що Декларація про майновий стан, в якій задекларований дохід більше ніж у 5 разів перевищує суму переказу, не є підтвердженням доходу і не розкриває джерела походження коштів. ???!
Не понимаю почему тут вопросительные знаки. Декларация по-определению ничего не доказывает. Если к ней ещё приложить квитанцию о её приёме налоговой - что налоговая об этой Декларации в курсе и проследит, чтобы с этой суммы были уплачены налоги. Происхождение средств в ней действительно не раскрыто.
Anadonta написав:Рахунок не заблоковано, але просять надати пояснення щодо джерел походження коштів і економічної доцільності транзиту між різними банками. Є клієнтом банку більше 10 років і раніше багаторазово робив такі ж перекази з того ж банку (може на трохи менші суми, але не рахував). Як на мене, якось дивно виглядає таке питання... Хтось стикався з подібним запитом від фінмону?
Именно в Привате не сталкивался, но я через него не очень много гоняю. Сенс и Моня временами просят подобные объяснительные. Насколько я понимаю, в украинских банках типично так делать, если поступления за месяц (в особо бдительных банках - за год) превысили 400к. В случае Привата под месяцем может пониматься, скажем, скользящие последние 31 день (замечал за ним такое в другом отношении). Случайно эти вышеупомянутые 500к по дням легли так, что был такой месячный период? Также запросто могли и триггерную сумму понизить, поэтому опыт предыдущих месяцев не стоит считать прям незыблемым законом природы. Дело житейское, в общем, такие просьбы пояснить зачем были операции. Вот если пояснением не удовлетворятся, тогда банк посчитает слишком рисковым клиентом и покажет на выход.