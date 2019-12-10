RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:31

moveton
Кроме Декларации (+ Квитанция № 2) отправил им сформированный в кабинете налогоплательщика документ "Відомості про джерела та суми нарахованого доходу...", где видно от кого, когда и в какой сумме получен доход и какие суммы налогов и сборов при этом уплачены. Интересно, чем этот документ хуже выписки банка, на счет которого все эти суммы были первоначально зачислены (у этого банка, кстати, не возникло ни единого вопроса) и далее отправлены в Приват? Тем более, что этот документ куда более информативен.
По суммам не считал, но какое их дело вообще, если задекларированный доход в разы больше?!
Далеко не впервые имею дело с финмоном, но впервые сталкиваюсь с тем, что вместо предоставленных документов, которые реально подтверждают источники дохода (обычно после этого все вопросы снимаются), банк требует выписки другого банка, на счета которого этот доход первоначально был зачислен.
Нет никакой логики в таком запросе, на мой взгляд.
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 11 тра, 2025 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 25.11.12
Подякував: 219 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:40

  Anadonta написав:moveton
Кроме Декларации (+ Квитанция № 2) отправил им сформированный в кабинете налогоплательщика документ "Відомості про джерела та суми нарахованого доходу...", где видно от кого, когда и в какой сумме получен доход и какие суммы налогов и сборов при этом уплачены. Интересно, чем этот документ хуже выписки банка, на счет которого все эти суммы были первоначально зачислены (у этого банка, кстати, не возникло ни единого вопроса) и далее отправлены в Приват? Тем более, что этот документ куда более информативен.

Кратко: потому что ИНСТРУКЦИЯ ТРЕБУЕТ. По той же причине банки обожают, если клиент ещё и ФОП, требовать именно декларацию о доходах ФОП + квитанцию 2. Полная справка о доходах и налогах не подходит. Хотя клиент оформляется на продукт физика. Вот это уже надо принять за закон природы и с ним только смириться.

  Anadonta написав:По суммам не считал, но какое их дело вообще, если задекларированный доход в разы больше?!

А вот банковский скрипт, который просигнализировал инспектору финмона, думаю, что считал.

  Anadonta написав:Далеко не впервые имею дело с финмоном, но впервые сталкиваюсь с тем, что вместо предоставленных документов, которые реально подтверждают источники дохода (обычно после этого все вопросы снимаются), банк требует выписки другого банка, на счета которого этот доход первоначально был зачислен. Нет никакой логики в таком запросе, на мой взгляд.

Что могу сказать? С почином! Думаю, открытие в этом плане не последнее предстоит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5513
З нами з: 23.03.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:45

moveton
Я так и предполагаю, что у инициатора запроса в инструкции написано, что обязательно нужна выписка. Нет выписки - на выход! А головой думать они, к сожалению, не научены...
Anadonta
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 25.11.12
Подякував: 219 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:48

  moveton написав:Что могу сказать? С почином! Думаю, открытие в этом плане не последнее предстоит.

Есть слабая надежда, что в итоге удастся "достучаться", но, боюсь, что так оно и будет. Почин, конечно, такой себе, но посмотрим...
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 11 тра, 2025 00:53, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 25.11.12
Подякував: 219 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:52

  Anadonta написав:moveton
Я так и предполагаю, что у инициатора запроса в инструкции написано, что обязательно нужна выписка. Нет выписки - на выход! А головой думать они, к сожалению, не научены...

Головой ему на этом этапе работать просто запрещено.
— Нет, — сказал Федя. — Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом…
— Точно так же, — перебил хитроумный Клоп, — как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта


А с нынешним засильем "ИИ" весьма вероятно, что и человека уже нет за ненужностью.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5513
З нами з: 23.03.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:58

  moveton написав:А с нынешним засильем "ИИ" весьма вероятно, что и человека уже нет за ненужностью.


Куда катится этот мир? :roll:
Но надежды не теряю - всегда верю в лучшее! :D
Anadonta
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 25.11.12
Подякував: 219 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 219220221222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 443, 444, 445
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4442 962472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 21:19
Visky
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 57443
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 6654
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.