Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
moveton Кроме Декларации (+ Квитанция № 2) отправил им сформированный в кабинете налогоплательщика документ "Відомості про джерела та суми нарахованого доходу...", где видно от кого, когда и в какой сумме получен доход и какие суммы налогов и сборов при этом уплачены. Интересно, чем этот документ хуже выписки банка, на счет которого все эти суммы были первоначально зачислены (у этого банка, кстати, не возникло ни единого вопроса) и далее отправлены в Приват? Тем более, что этот документ куда более информативен. По суммам не считал, но какое их дело вообще, если задекларированный доход в разы больше?! Далеко не впервые имею дело с финмоном, но впервые сталкиваюсь с тем, что вместо предоставленных документов, которые реально подтверждают источники дохода (обычно после этого все вопросы снимаются), банк требует выписки другого банка, на счета которого этот доход первоначально был зачислен. Нет никакой логики в таком запросе, на мой взгляд.
Востаннє редагувалось Anadonta в Нед 11 тра, 2025 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta написав:moveton Кроме Декларации (+ Квитанция № 2) отправил им сформированный в кабинете налогоплательщика документ "Відомості про джерела та суми нарахованого доходу...", где видно от кого, когда и в какой сумме получен доход и какие суммы налогов и сборов при этом уплачены. Интересно, чем этот документ хуже выписки банка, на счет которого все эти суммы были первоначально зачислены (у этого банка, кстати, не возникло ни единого вопроса) и далее отправлены в Приват? Тем более, что этот документ куда более информативен.
Кратко: потому что ИНСТРУКЦИЯ ТРЕБУЕТ. По той же причине банки обожают, если клиент ещё и ФОП, требовать именно декларацию о доходах ФОП + квитанцию 2. Полная справка о доходах и налогах не подходит. Хотя клиент оформляется на продукт физика. Вот это уже надо принять за закон природы и с ним только смириться.
Anadonta написав:По суммам не считал, но какое их дело вообще, если задекларированный доход в разы больше?!
А вот банковский скрипт, который просигнализировал инспектору финмона, думаю, что считал.
Anadonta написав:Далеко не впервые имею дело с финмоном, но впервые сталкиваюсь с тем, что вместо предоставленных документов, которые реально подтверждают источники дохода (обычно после этого все вопросы снимаются), банк требует выписки другого банка, на счета которого этот доход первоначально был зачислен. Нет никакой логики в таком запросе, на мой взгляд.
Что могу сказать? С почином! Думаю, открытие в этом плане не последнее предстоит.
— Нет, — сказал Федя. — Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом… — Точно так же, — перебил хитроумный Клоп, — как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта
А с нынешним засильем "ИИ" весьма вероятно, что и человека уже нет за ненужностью.
Напоминаю на всякий случай ещё раз если кто вдруг пропустил.С первого июня лимит на переводы будет 100 тыс. в месяц.Там как раз овдп гасятся в начале и в середине так вот у кого такое будьте внимательны.А вообще блеать нормально сделали: собирал ты те овдп/депозит год/пару лет.Насобирал допустим 350 тысяч.Закончился срок.И потом четыре месяца пересылать деньги за них.Парадокс что налом можно, а перевести себе по реквизитам нет.Чисто создаем видимость борьбы с чем там?Ну и получается загоняем в нал.
Такой хрени и бесправности клиентов как при Пышном никогда не было.Блокировки денег клиентов на усмотрение банка, штрафы опять же чисто по желанию банка, отсутствие банковской тайны, ограничения распоряжением своих денег и т.д.Раньше если банк не отдал деньги клиенту это было ЧП и нацбанк быстро и больно делал тому банку атата.Сейчас это норма.Бесправие какое-то.
посетитель написав:Напоминаю на всякий случай ещё раз если кто вдруг пропустил.С первого июня лимит на переводы будет 100 тыс. в месяц.Там как раз овдп гасятся в начале и в середине так вот у кого такое будьте внимательны.А вообще блеать нормально сделали: собирал ты те овдп/депозит год/пару лет.Насобирал допустим 350 тысяч.Закончился срок.И потом четыре месяца пересылать деньги за них.Парадокс что налом можно, а перевести себе по реквизитам нет.Чисто создаем видимость борьбы с чем там?Ну и получается загоняем в нал.
Такой хрени и бесправности клиентов как при Пышном никогда не было.Блокировки денег клиентов на усмотрение банка, штрафы опять же чисто по желанию банка, отсутствие банковской тайны, ограничения распоряжением своих денег и т.д.Раньше если банк не отдал деньги клиенту это было ЧП и нацбанк быстро и больно делал тому банку атата.Сейчас это норма.Бесправие какое-то.
нічого дивного, гайки затискають досить сильно усюди "Новий банківський закон Іспанії.
Якщо ви бажаєте зняти понад 3 000 євро готівкою, ви повинні повідомити Податкове агентство щонайменше за 24 години до зняття.
Ви також повинні вказати мету зняття коштів.
Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафу до 150 000 євро."