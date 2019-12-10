Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
nickvp написав:нічого дивного, гайки затискають досить сильно усюди "Новий банківський закон Іспанії.
Якщо ви бажаєте зняти понад 3 000 євро готівкою, ви повинні повідомити Податкове агентство щонайменше за 24 години до зняття.
Ви також повинні вказати мету зняття коштів.
Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафу до 150 000 євро."
Несколько замечаний: 1) Это пока больше похоже на фейк. Гугль нашёл только просьбу дать пруф на более официальный источник, чем украинский телеграм канал. 2) Испания - это не "усюди", а много лет известна даже в ЕС своей упоротостью по финмону и блокировками счетов на что попало. А вот про другие страны ЕС таких страстей, которые рассказывают про Испанию, слышать не доводилось. 3) Даже если это уже принятый закон, я всё же вижу некую разницу между известить (!) налоговую и только при снятии сравнительно большой суммы налички (таки да зачем бы столько налички за раз?) и запретить (!) безналичные (!) переводы в месяц по такому же порогу, на который можно наличкой снять с каждой карты в день без каких-то вопросов. И отдельная вишенка, что у нас это не закон (НБУ даже специально открещивается), а отсебятина банков.
moveton написав:Попался на глаза ответ на эту утку от похоже, что грамотного в испанском законодательстве человека: https://t.me/eumoney/2336 Как и ожидалось, как в анекдоте: "Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не Волгу, а три рубля, не выиграл, а проиграл". Т.е. кроме суммы 3000 евро больше с действительностью ничего общего.
Що ж, приймаю провину за те, що опублікував цю "качку" не перевіривши. Але в маленьке виправдання скажу, що мені родич так і не зміг офіційно відправити гроші з Іспанії. В деяких випадках з них гроші знімалися і в банку казали, що це проблема приймаючої сторони і лише після довгих розборів гроші їм поверталися. Тому таке про Іспанію сприймається як норма
nickvp написав:Що ж, приймаю провину за те, що опублікував цю "качку" не перевіривши. Але в маленьке виправдання скажу, що мені родич так і не зміг офіційно відправити гроші з Іспанії. В деяких випадках з них гроші знімалися і в банку казали, що це проблема приймаючої сторони і лише після довгих розборів гроші їм поверталися. Тому таке про Іспанію сприймається як норма
Но ведь и не говорили, что проблема в финмоне? Испания - страна вечнозелёной маньяны. Там много чего может не работать потому, что дятлы. Может из другого банка бы проканало. Или на другой банк, хоть на тот же Револют. У нас вон тоже перевод через TransferGo из Укргаза не работает молча. Поддержка банка говорит "к нам запрос на списание не приходит". А большинству украинских банков почему-то приходит и некоторые даже разрешают такой перевод, как оно по постанове НБУ в пределах 100к в месяц и положено.
Anadonta написав:Схоже, що його взагалі не існує. Це доволі дивно, враховуючи наскільки часто останнім часом банки вимагають від клієнтів надання такої інформації.
Ничего удивительного. Туристическую визу в США пытаться получать доводилось? "Вы должны нашему сотруднику доказать, что не останетесь. Можете приносить какие-нибудь документы, которые думаете, что вам в этом помогут. По итогу разговора наш сотрудник вам сообщит доказали или на ближайший год нет. Как он определит? Это секрет, но наш сотрудник опытный и всегда определяет правильно". Примерно так официально на миграционном сайте написано. Берём пример.
Anadonta написав:Шановні колеги, може хто в курсі - у якому нормативно-правовому акті вказано перелік документів, що підтверджують доходи платника податків?
повного переліку немає ні в якому.
Схоже, що його взагалі не існує. Це доволі дивно, враховуючи наскільки часто останнім часом банки вимагають від клієнтів надання такої інформації.
мабуть в якихось документах податкової та пенсійного щось повинно бути про ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків і довідки ОК-5 ОК-7
Anadonta написав:Шановні колеги, може хто в курсі - у якому нормативно-правовому акті вказано перелік документів, що підтверджують доходи платника податків?
повного переліку немає ні в якому.
Схоже, що його взагалі не існує. Це доволі дивно, враховуючи наскільки часто останнім часом банки вимагають від клієнтів надання такої інформації.
Да это и не реально описать все возможные варианты: у одного - зарплата, у другого - пенсия, у третьего - доход от продажи, напр., квартиры/машины, еще у одного - перевод от родычей, или - доход по акциям/облигациям. Может быть и, напр., налоговая декларация гос.служащего. 492-ая инструкция НБУ когда-то прописывала что можно по каждому клиентскому счету, а все что мимо перечня (даже вполне законно) - НИЗ-ЗЯЯ!; напр., на вопрос, а как вывезти доход от продажи приватизированной квартиры (которая формально НЕ является объектом инвестиции) - шутили: купить яхту и уплыть на ней нах. в Израиль, где и продать (ну, или официально получать индивидуальную лицензию НБУ на вывоз)!
Миша-клиент написав:Да это и не реально описать все возможные варианты
При этом конкретные финучреждения в рамках своей епархии с составлением такого списка почему-то справляются. Он может содержать (а может и нет) обтекаемый пункт, что принимаются и другие документы, которые левая пятка проверяющего сочтёт разумными, но в остальном это десяток-другой довольно конкретных пунктов. Что мешает НБУ или правительству выпустить свою версию такого списка наиболее распространённых доков в открытом варианте, т.е., что такие документы обязана приниматься и каким образом, а прочеее уже на усмотрение банка? Тогда, например, за ограничение "доход должен быть не старше трёх лет" можно бы было бить кого-то одного и более-менее известно кого, а не секретный отдел финмона каждого банка, сидящий в башне из слоновой кости. Видимо, поэтому и не выпускает. Ведь иметь возможность каждого первого записать в теневые бонзы - это так удобно.