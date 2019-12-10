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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:59
Миша-клиент написав:moveton
Смена клиент-ориентированного подхода, презумпции НЕвиновности на противоположную, чужим - закон!
Так ведь и закона нет, вот что особенно печально. Вместо четкого определения, которое можно соблюдать, можно доказывать и обжаловать -- "наш сотрудник так решил".
И есть большая разница с примером про иммиграционного офицера на границе в США, который может по собственному решению не впустить в страну. Если вы не гражданин, то та страна вам, в принципе-то, ничего не должна, и кому она предоставила право решать, это её внутреннее дело. В случае с финмониторингом речь о финансах, благополучии, иногда и о личной безопасности меня, полноценного гражданина. Здесь уже я этому клерку из финмона НИЧЕГО не должен, и не должно быть у него никакого права решать как, чем и когда мне распоряжаться. Ни у кого не должно быть такого права, кроме случаев, когда нарушаются права других граждан, а для этих случаев есть правоохранительные органы и суд, вот они что-то могут запрещать и ограничивать, в рамках закона, но остальные -- нет. На то она и свобода, вообще-то. Цивилизация вызрела, можно сказать, на этих принципах. По крайней мере там, где это соблюдалось, удалось достичь гораздо лучшего благосостояния, чем там, где вместо закона и права ограничениями занималась религия или КГБ. Почему весь мир снова молча скатывается в какую-то дыру, вот этого я понять решительно не могу.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 18:15
M-Audio написав:
Здесь уже я этому клерку из финмона НИЧЕГО не должен, и не должно быть у него никакого права решать как, чем и когда мне распоряжаться
Да ладно. Пока деньги в банке, как раз банк и решает. И его внутреннее дело какому клерку это делегировать. Об этих условиях банк даже предупреждает в договоре, который каждый клиент подписывает. А "полноценный гражданин" пока ещё имеет не только право, но и возможность деньги банкам не давать и и даже обычно не такая уж проблема получить в банке статус рискованного клиента и сам банк тот договор разорвёт и выплатит деньги. Ну может с комисом в 30%. Какой конкретно закон при этом нарушается? Понимаю, что "полноценному гражданину" очень бы хотелось, чтобы банк перебрасывал деньги без вопросов и ограничений, но вот нет у него такого права в Украине да и думаю, что вообще страну с таким правом нужно сильно поискать.
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