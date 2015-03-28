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Что можно узнать по номеру
банковской карточки ?

Что можно узнать по номеру банковской карточки ?
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:43

Что можно узнать по номеру банковской карточки ?

Вопрос возник в связи с обсуждением в параллельной теме.

Допустим, у нас есть номер банковской карточки (16 цифр).
Что по ним можно узнать ?
Интересуют следующие параметры:
- МПС
- Банк
- Тип карты (дебет/кредит)
- Если это Приват - тип карты (Уни/Инет/КДВ).
- Если это Приват - ФИО владельца
- Последняя цифра - контрольная сумма ? Как она вычисляется ?
- Пейпас (да/нет), чип (да/нет) и тд
- Любая другая информация

Интересуют четкие алгоритмы, которые (по возможности) описывают все возможные варианты.
Если будет достаточно информации - хочу наваять сервис, который будет показывать всю доступную информации по номеру карты.
Если есть инсайдерская информация - с благодарностью приму в личку под неразглашение.
Приветствуются доки/спеки/мануалы/таблицы/API.
Если есть подобные сервисы - делитесь
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:59

  mustbe написав:Вопрос возник в связи с обсуждением в параллельной теме.

Допустим, у нас есть номер банковской карточки (16 цифр).
Что по ним можно узнать ?
Интересуют следующие параметры:
- МПС
- Банк
- Тип карты (дебет/кредит)
- Если это Приват - тип карты (Уни/Инет/КДВ).
- Если это Приват - ФИО владельца
- Последняя цифра - контрольная сумма ? Как она вычисляется ?
- Пейпас (да/нет), чип (да/нет) и тд
- Любая другая информация

Интересуют четкие алгоритмы, которые (по возможности) описывают все возможные варианты.
Если будет достаточно информации - хочу наваять сервис, который будет показывать всю доступную информации по номеру карты.
Если есть инсайдерская информация - с благодарностью приму в личку под неразглашение.
Приветствуются доки/спеки/мануалы/таблицы/API.
Если есть подобные сервисы - делитесь

- МПС - можно
- Банк - можно
- Тип карты (дебет/кредит) - нет, справочники типа bindb (например) дают информацию про тип карт, но она не соответствует действительности, продукт карты по номеру не определить
- Если это Приват - тип карты (Уни/Инет/КДВ) - распределение по рейнджам есть, но это не публичная информация
- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.
- Последняя цифра - контрольная сумма ? Как она вычисляется ? - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
- Пейпас (да/нет), чип (да/нет) и тд - нет.
- Любая другая информация - ну страну само собой можно узнать
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:10

  Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.


Ну, и Вы конечно помните пост Импринтера - затем мы узнаем идентификационный код, по коду - дату рождения, по некоторым сайтам - где живет, а затем мы стучимся в дверь обладателю карточки с добрыми намерениями.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:12

  freeze написав:
  Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.


Ну, и Вы конечно помните пост Импринтера - затем мы узнаем идентификационный код, по коду - дату рождения, по некоторым сайтам - где живет, а затем мы стучимся в дверь обладателю карточки с добрыми намерениями.

Ну как я помню Приват таки закрыл эту дыру, давно
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:37

Faceless

никто ничего не закрывал
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 20:38

  Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.

Здрасьте. Заходим в П24, вбиваем номер карты, получаем ФИО владельца. Не ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 21:41

Re: Что можно узнать по номеру банковской карточки ?

mustbe написав:
  Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.

Здрасьте. Заходим в П24, вбиваем номер карты, получаем ФИО владельца. Не ?


1) Может, не так часто юзаю П24
2) Это так или иначе - нарушение PCI DSS
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 22:56

Re: Что можно узнать по номеру банковской карточки ?

Может, и нарушение.
Но это чертовски удобно
mustbe
 
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