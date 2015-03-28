Что можно узнать по номеру банковской карточки ?

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Вопрос возник в связи с обсуждением в параллельной теме.
Допустим, у нас есть номер банковской карточки (16 цифр). Что по ним можно узнать ? Интересуют следующие параметры: - МПС - Банк - Тип карты (дебет/кредит) - Если это Приват - тип карты (Уни/Инет/КДВ). - Если это Приват - ФИО владельца - Последняя цифра - контрольная сумма ? Как она вычисляется ? - Пейпас (да/нет), чип (да/нет) и тд - Любая другая информация
Интересуют четкие алгоритмы, которые (по возможности) описывают все возможные варианты. Если будет достаточно информации - хочу наваять сервис, который будет показывать всю доступную информации по номеру карты. Если есть инсайдерская информация - с благодарностью приму в личку под неразглашение. Приветствуются доки/спеки/мануалы/таблицы/API. Если есть подобные сервисы - делитесь
mustbe написав:Вопрос возник в связи с обсуждением в параллельной теме.
Допустим, у нас есть номер банковской карточки (16 цифр). Что по ним можно узнать ? Интересуют следующие параметры: - МПС - Банк - Тип карты (дебет/кредит) - Если это Приват - тип карты (Уни/Инет/КДВ). - Если это Приват - ФИО владельца - Последняя цифра - контрольная сумма ? Как она вычисляется ? - Пейпас (да/нет), чип (да/нет) и тд - Любая другая информация
Интересуют четкие алгоритмы, которые (по возможности) описывают все возможные варианты. Если будет достаточно информации - хочу наваять сервис, который будет показывать всю доступную информации по номеру карты. Если есть инсайдерская информация - с благодарностью приму в личку под неразглашение. Приветствуются доки/спеки/мануалы/таблицы/API. Если есть подобные сервисы - делитесь
- МПС - можно - Банк - можно - Тип карты (дебет/кредит) - нет, справочники типа bindb (например) дают информацию про тип карт, но она не соответствует действительности, продукт карты по номеру не определить - Если это Приват - тип карты (Уни/Инет/КДВ) - распределение по рейнджам есть, но это не публичная информация - Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть. - Последняя цифра - контрольная сумма ? Как она вычисляется ? - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0 - Пейпас (да/нет), чип (да/нет) и тд - нет. - Любая другая информация - ну страну само собой можно узнать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.
Ну, и Вы конечно помните пост Импринтера - затем мы узнаем идентификационный код, по коду - дату рождения, по некоторым сайтам - где живет, а затем мы стучимся в дверь обладателю карточки с добрыми намерениями.
Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.
Ну, и Вы конечно помните пост Импринтера - затем мы узнаем идентификационный код, по коду - дату рождения, по некоторым сайтам - где живет, а затем мы стучимся в дверь обладателю карточки с добрыми намерениями.
Ну как я помню Приват таки закрыл эту дыру, давно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.
Здрасьте. Заходим в П24, вбиваем номер карты, получаем ФИО владельца. Не ?
Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.
Здрасьте. Заходим в П24, вбиваем номер карты, получаем ФИО владельца. Не ?
1) Может, не так часто юзаю П24 2) Это так или иначе - нарушение PCI DSS
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:- Если это Приват - ФИО владельца - просто по номеру нельзя. Если ФИО можно узнать введя номер карты, например, в терминале (было у Привата) - это на самом деле дыра безопасности, такой возможности не должно быть.
Здрасьте. Заходим в П24, вбиваем номер карты, получаем ФИО владельца. Не ?
1) Может, не так часто юзаю П24 2) Это так или иначе - нарушение PCI DSS
при чем тут PCI DSS ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX