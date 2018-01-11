Відповідний рейтинг склали експерти консалтингової компанії Korn Ferry.
Дивися повний текст Україна - третя в світі за зростанням зарплат.
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Додано: Нед 14 січ, 2018 18:17
Україна - третя в світі за зростанням зарплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна - третя в світі за зростанням зарплат.
Додано: Нед 14 січ, 2018 18:17
Дурень думкой богатеет еще не закончился 2018 г., а заглавие статьи как о свершившемся факте
Можно рисовать сколько угодно фантиков и рапортовать лохам что мол поднимаем з/п но экономика как по мне не говорит о росте реальных з/п и нет никаких предпосылок для роста реальных з/п в будущем, только в пятницу гривна установила очередной антирекорд, преодолев 50 коп. за один рубль, теперь за гривну дают меньше 2 рублей, аналогично по евро, никогда еще официальная гривна так низко не падала к евро и рублю.....экономика страны еще как то держится за счет внешних кредитов, и наверное до выборов еще как то продержится, а после выборов все их фантиковые и оральные интервенции долбанут по безмозглой башке лохтората, но лохторат не мамон-не вымрет)))))
Додано: Нед 14 січ, 2018 18:52
Рецепт простий: спочатку в чотири рази знизити зарплати, а потім у 1.5 раза підвищити. Чи просто пообіцяти підвищити наступного року. І можна хвалитися, які ми передові. Хороша в нас компанія: В'єтнам, Індія, Індонезія...
Додано: Нед 14 січ, 2018 20:19
Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат
Яке падіння в 2017? Вони з дубу рухнули?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 14 січ, 2018 21:09
После таких заявлений: компания Korn Ferry - самая неадекватная в мире!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 14 січ, 2018 22:05
Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат
Для каждого человека инфляция рост/падение реальной заработной платы будет свой в зависимости от того набора продуктов/товаров/услуг которые потребляет человек.
А я считаю, что падение моего реального дохода было еще больше чем 1,9 % в 2017 г., поясню.
Для меня основные расходы это продукты питания, потом коммуналка и дальше связь/интернет, одежда.
По продуктам питания. Я сам хожу в магазины и могу сказать что за год для меня инфляция по этой самой большой части моих расходов составила более 50 %, я помню что год назад я покупал мясо, туже самую лопатку для запекания на НГ и старый НГ по цене 67-70 грн. кг., а в этом по цене 110-115 грн. кг., а так как мясо я люблю то в части продуктов питания мясо и мясные изделия составляют значительную часть по которым рост стоимости/инфляции за год дал 50 %, дальше молочка, я покупал творог президент 450 гр. упаковка 5 или 9 % год назад по цене 32-36 грн., а сейчас эта же упаковка стоит 52-55 грн., сегодня только брал творог президент в магазине, аналогично сметана, и масло, т.е. рост цен на молочку так же более чем на 50 % за год, про овощи и фрукты я промолчу, они тоже выросли значительно в цене но составляют по отношению к мясу и молочке относительно небольшую часть. Идем далее, связь и интернет, прошлый год перед НГ я заплатил за моб связь 90 грн. с услугой от МТС "год без абонплаты" и на все номера МТС в течение года у меня был безлимит/бесплатно, а звоню я в подавляющей своей массе именно на номера МТС, а перед этим новым годом, мой старый тариф перевели на новый, где эта же услуга "год без абонплаты" уже стоит 360 грн. на год
и ничего более выгодного чем 360 грн. я не нашел, т.е. рост считайте в четыре раза, дальше интернет, был 80 грн. стал больше ста, хорошо, что я по акции своего провайдера был взял тв приставку и он мне все эти деньги бросил как предоплату за интеренет и не пересматривает тариф по предоплате, так что у меня еще до конца 2018 г. за счет этого предоплата интернет по 80 грн. в месяц но уже анонсировал провайдер что и ста ему мало, будет повышать дальше, но ладно если не считать что я сделал предоплату то инфляция за интернет для меня составила бы больше 25 % за прошлый год. Про коммуналку я молчу, все и так знают на сколько она выросла. Дальше, может показаться, что выросли цены только на наши товары, а на импортные нет, но и тут нестыковка, прошлый год я покупал телек, Китайский 32 диагональ, самый дешевый, маме с приставкой сделал подарок, так вот купил я его за 3900 грн. , а сейчас он стоит 4700, т.е. в цене он вырос больше чем на 20 %. Одежда аналогично выросла в цене по моим прикидкам более чем на 30 % за год, а если судить по обуви Фабер (это Украинская Киевская фабрика) которую я покупаю довольно часто, то и на все 40-50 % за год она подорожала. Так что если номинальный доход вырос, то расходы выросли быстрей чем рост номинального дохода, отсюда реальный доход по итогам 2017 г. в минусе.
Так что как то так, правительство может сколько угодно печатать фантики повышая номинальный доход лохтората и делать оральные интервенции какие они классные повышают бюджетникам/силовикам и пенсам номинальный доход, но без реального роста экономики и производительности труда, эти фантики раньше или позже ударят по башке безмозглому лохторату, причем чем позже, чем больше будут пытаться наши карманычи оттянуть этот момент, тем сильней ударит.
Востаннє редагувалось Михалыч в Нед 14 січ, 2018 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 14 січ, 2018 22:09
Ага и военным пенсам пенсии "подняли" тоже... только про инфляцию забыли.. и рост цен.. может в АП гимн особый придумать - все хорошо прекрасная Маркиза вполне подойдет.
Додано: Нед 14 січ, 2018 23:17
Заголовок не соответствует начинке. Если говорить о реальном росте з/п, то хотелось бы знать на каком мы там месте будем по росту цен?
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