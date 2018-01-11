Україна - третя в світі за зростанням зарплат

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Михалыч написав:.но в целом за счет роста моих активов/инвестиций и доходов номинированных в СКВ за пределами Украины у меня лично далеко не все так печально
Так в СКВ можна було і в Україні депозит відкрити, і відсотки були високі. Чому не відкрили? Те саме і по гривні - ризики високі, тому відсоток гривневих вкладів ніяк не може бути 50% весь час - тільки певними періодами. Поточні рахунки - гривневі, накопичення - переважно не гривневі. Оптимальна стратегія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Михалыч написав:.но в целом за счет роста моих активов/инвестиций и доходов номинированных в СКВ за пределами Украины у меня лично далеко не все так печально
Так в СКВ можна було і в Україні депозит відкрити, і відсотки були високі. Чому не відкрили? Те саме і по гривні - ризики високі, тому відсоток гривневих вкладів ніяк не може бути 50% весь час - тільки певними періодами. Поточні рахунки - гривневі, накопичення - переважно не гривневі. Оптимальна стратегія.
Когда можно было, я открывал, сейчас соотношение риск-доходность по деппо в СКВ в Украине ниже плинтуса, за пределами Украины можно найти доходность выше, а риск на порядок меньше чем в Украине, так что СКВ размещать в Украине себе дороже, да и надо делать страновую диверсификацию, я тут недавно писал о этом свои мысли и видение ситуации как по сбережениям, так и по страновой диверсификации, не буду повторяться Мысли в слух про инвестиции и сбережения
Простите, но приведенные Вами цены АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНЫ по уровню з/п. Жизнь в нынешней России явно нелегка, но свиная лопатка в Нижнем Новгороде продается от 158 руб/кг, базарный творог (жирность не мерил, но явно не 5 или 9%) - 220 руб/кг. Вы, небось, закупаетесь на Бессарабском рынке, где все продукты как витрина музея?
Простите, но приведенные Вами цены АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНЫ по уровню з/п. Жизнь в нынешней России явно нелегка, но свиная лопатка в Нижнем Новгороде продается от 158 руб/кг, базарный творог (жирность не мерил, но явно не 5 или 9%) - 220 руб/кг. Вы, небось, закупаетесь на Бессарабском рынке, где все продукты как витрина музея?
Все реально, я могу ценник с Сильпо (крупная сеть прод супермаркетов) скинуть - цены что на мясо, что на молочку последние полгода улетели в космос. Скоро, что у вас в рублях, что у нас в гривнях номинально сравняются . Причины мне не ведомы - возможно, подорожали корма. Или повырезали поголовье, из-за какой-то очередной чумы, хз. Реально, в Польше дешевле в полтора раза. Ждемс поста
Простите, но приведенные Вами цены АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНЫ по уровню з/п. Жизнь в нынешней России явно нелегка, но свиная лопатка в Нижнем Новгороде продается от 158 руб/кг, базарный творог (жирность не мерил, но явно не 5 или 9%) - 220 руб/кг. Вы, небось, закупаетесь на Бессарабском рынке, где все продукты как витрина музея?
Нет, в магазинах, у нас в Одессе, том же Сельпо или Таврия В, вот Вам ссылка на интернет магазин Таврия В, цены что в интеренете что в реале одинаковые, в Сельпо к стати цены тоже примерно такие же как в Таврии В. Вот ссылка на мясо, лопатка 113,99 грн. http://www.tavriav.ua/385/c385/ А вот на творог Президент 450 гр. упаковка, убедитесь сами сколько стоит http://www.tavriav.ua/353/c353/page=3/
Михалыч написав:По продуктам питания. Я сам хожу в магазины и могу сказать что за год для меня инфляция по этой самой большой части моих расходов составила более 50 %, я помню что год назад я покупал мясо, туже самую лопатку для запекания на НГ и старый НГ по цене 67-70 грн. кг., а в этом по цене 110-115 грн. кг......
Ну ви ж вроді освічена людина. Надіюсь вмієте використовувати калькулятор. А про інфляцію міркуєте, як бабка з під'їду. Які 50% інфляції??? Якщо м'ясо в якомусь магазинчику подорожчало на 50% - то значить інфляція в країні 50%. Це смішно. Візьміть калькулятор. 1,5 в степені 20 = 3320. Тобто за 20 років ваше м'ясо мало подорожчати в 3320 разів! А в реальному житті воно подорожчало в 10-15 разів за 20 років, що відповідає інфляції 13-15%. 13-15% це і є реальна середня інфляція з останні 20 років.