Україна - третя в світі за зростанням зарплат

Додано: Пон 15 січ, 2018 15:48

lapay написав: Михалыч написав: .но в целом за счет роста моих активов/инвестиций и доходов номинированных в СКВ за пределами Украины у меня лично далеко не все так печально .но в целом за счет роста моих активов/инвестиций и доходов номинированных в СКВ за пределами Украины у меня лично далеко не все так печально

Так в СКВ можна було і в Україні депозит відкрити, і відсотки були високі. Чому не відкрили? Те саме і по гривні - ризики високі, тому відсоток гривневих вкладів ніяк не може бути 50% весь час - тільки певними періодами.

Поточні рахунки - гривневі, накопичення - переважно не гривневі. Оптимальна стратегія. Так в СКВ можна було і в Україні депозит відкрити, і відсотки були високі. Чому не відкрили? Те саме і по гривні - ризики високі, тому відсоток гривневих вкладів ніяк не може бути 50% весь час - тільки певними періодами.Поточні рахунки - гривневі, накопичення - переважно не гривневі. Оптимальна стратегія.

Когда можно было, я открывал, сейчас соотношение риск-доходность по деппо в СКВ в Украине ниже плинтуса, за пределами Украины можно найти доходность выше, а риск на порядок меньше чем в Украине, так что СКВ размещать в Украине себе дороже, да и надо делать страновую диверсификацию, я тут недавно писал о этом свои мысли и видение ситуации как по сбережениям, так и по страновой диверсификации, не буду повторяться