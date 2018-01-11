Україна - третя в світі за зростанням зарплат

Додано: Пон 15 січ, 2018 17:24

andrijk777 написав: Михалыч написав: По продуктам питания. Я сам хожу в магазины и могу сказать что за год для меня инфляция по этой самой большой части моих расходов составила более 50 %, я помню что год назад я покупал мясо, туже самую лопатку для запекания на НГ и старый НГ по цене 67-70 грн. кг., а в этом по цене 110-115 грн. кг...... По продуктам питания. Я сам хожу в магазины и могу сказать что за год для меня инфляция по этой самой большой части моих расходов составила более 50 %, я помню что год назад я покупал мясо, туже самую лопатку для запекания на НГ и старый НГ по цене 67-70 грн. кг., а в этом по цене 110-115 грн. кг......

Ну ви ж вроді освічена людина. Надіюсь вмієте використовувати калькулятор. А про інфляцію міркуєте, як бабка з під'їду.

Які 50% інфляції??? Якщо м'ясо в якомусь магазинчику подорожчало на 50% - то значить інфляція в країні 50%. Це смішно.

Візьміть калькулятор. 1,5 в степені 20 = 3320. Тобто за 20 років ваше м'ясо мало подорожчати в 3320 разів!

А в реальному житті воно подорожчало в 10-15 разів за 20 років, що відповідає інфляції 13-15%. 13-15% це і є реальна середня інфляція з останні 20 років. Ну ви ж вроді освічена людина. Надіюсь вмієте використовувати калькулятор. А про інфляцію міркуєте, як бабка з під'їду.Які 50% інфляції??? Якщо м'ясо в якомусь магазинчику подорожчало на 50% - то значить інфляція в країні 50%. Це смішно.Візьміть калькулятор. 1,5 в степені 20 = 3320. Тобто за 20 років ваше м'ясо мало подорожчати в 3320 разів!А в реальному житті воно подорожчало в 10-15 разів за 20 років, що відповідає інфляції 13-15%.

Я не госстат и не чиновник, я считаю инфляцию лично по моим расходам, а по моим оценкам она за прошлый год для меня составила порядка не менее 50 % с учетом моих лично расходов по объему и структуре. А что там берут чиновники госстата для расчетов сколько чего и откуда они берут цены, это их дело, а я пишу про инфляцию лично для меня с учетом моих расходов, а не какого то фантастического среднестатистического Украинца выдуманного чиновниками-как говорится-"есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика".P.S. и мясо не в каком то отдельном абстрактном магазине подорожало, а для меня подорожало и не в каком то магазине, а во всех, так что я считаю инфляцию лично для моих расходов с учетом их структуры и объема, а не вымышленного чиновниками среднестатистического украинца который потребляет столько и того и по той цене что они там понапридумывали