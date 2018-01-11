Україна - третя в світі за зростанням зарплат

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Михалыч написав:По продуктам питания. Я сам хожу в магазины и могу сказать что за год для меня инфляция по этой самой большой части моих расходов составила более 50 %, я помню что год назад я покупал мясо, туже самую лопатку для запекания на НГ и старый НГ по цене 67-70 грн. кг., а в этом по цене 110-115 грн. кг......
Ну ви ж вроді освічена людина. Надіюсь вмієте використовувати калькулятор. А про інфляцію міркуєте, як бабка з під'їду. Які 50% інфляції??? Якщо м'ясо в якомусь магазинчику подорожчало на 50% - то значить інфляція в країні 50%. Це смішно. Візьміть калькулятор. 1,5 в степені 20 = 3320. Тобто за 20 років ваше м'ясо мало подорожчати в 3320 разів! А в реальному житті воно подорожчало в 10-15 разів за 20 років, що відповідає інфляції 13-15%. 13-15% це і є реальна середня інфляція з останні 20 років.
Я не госстат и не чиновник, я считаю инфляцию лично по моим расходам, а по моим оценкам она за прошлый год для меня составила порядка не менее 50 % с учетом моих лично расходов по объему и структуре. А что там берут чиновники госстата для расчетов сколько чего и откуда они берут цены, это их дело, а я пишу про инфляцию лично для меня с учетом моих расходов, а не какого то фантастического среднестатистического Украинца выдуманного чиновниками-как говорится-"есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика".
P.S. и мясо не в каком то отдельном абстрактном магазине подорожало, а для меня подорожало и не в каком то магазине, а во всех, так что я считаю инфляцию лично для моих расходов с учетом их структуры и объема, а не вымышленного чиновниками среднестатистического украинца который потребляет столько и того и по той цене что они там понапридумывали
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 15 січ, 2018 17:31, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:.. А в реальному житті воно подорожчало в 10-15 разів за 20 років, що відповідає інфляції 13-15%. 13-15% це і є реальна середня інфляція з останні 20 років.
Вы в Украине живете, не? Я, например, имею несчастье жить в Киеве, и все покращення начинаются именно отсюда. Мясо, по вашему - это фигня; молочка, - не считается; бензин (или аналог) - не считаем; тарифы монополий - тепло, газ, свет - не учитываем. А что же тогда считать в инфляцию то?? Может Госкомстат ходит не в киевские маркеты цены смотреть, а на базар в Нежине?? Тогда согласен, может в Нежине и подешевле. А Одессе и Киеве вам верно указали - молочка и мясо дико подорожали, а это, между прочим, основа здорового рациона человека, который не пенсионер. Пенсионер - это не человек, судя по деньгам, что платит правительство. Да и вообще, мясо вредно, там слишком много белка!