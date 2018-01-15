Україна - третя в світі за зростанням зарплат

Додано: Вів 16 січ, 2018 12:16

andrijk777 написав: galex написав: Михалыч написав: У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый год для меня она подорожала в 4 раза У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый год для меня она подорожала в 4 раза



забавно наблюдать как человек, зарабатывающий в принципе нормальные по украинским меркам 25к, жалуется на то, что раньше тратил на мобилку 7,5 грн в месяц, а теперь 30 грн ))

забавно наблюдать как человек, зарабатывающий в принципе нормальные по украинским меркам 25к, жалуется на то, что раньше тратил на мобилку 7,5 грн в месяц, а теперь 30 грн ))

Мало того, він порівнює свою ЗП з американською.

Але порівняти мобільні тарифи совість не дозволяє напевне. А мобільні тарифи не просто більші, і не просто більші в рази, вони більші на порядок. А можливо більші на 2 порядки, тобто сотню разів!

Бо 30грн = 1$. В Америці тарифи на мобільний/інтернет можуть легко бути 100$. Мало того, він порівнює свою ЗП з американською.Але порівняти мобільні тарифи совість не дозволяє напевне. А мобільні тарифи не просто більші, і не просто більші в рази, вони більші. А можливо більші на 2 порядки, тобтоБо 30грн = 1$. В Америці тарифи на мобільний/інтернет можуть легко бути 100$.

Черт побери, послушать Вас так я себя должен чувствовать миллионером-но в Америке, автомобили, бензин, бытовая техника и много еще чего дешевле чем в Украине, так что чет я себя ну никак богатым не чувствую, даже сравнивая с штатамиРечь не о том как я себя чувствую, а о том что реальная инфляция для меня с учетом моих расходов ну никак не 13 с лишним процентов, что рисует госстат за прошлый год для какого то мифического среднего украинца, кроме того я высказывал свое мнение, что чем больше они будут рисовать фантики и раздавать пенсам/бюджетникам и силовикам, чем больше будут набирать кредитов и оттягивать неизбежное при их помощи и своих оральных интервенций о покаращене в ситуации когда реальный рост ВВП и производительности труда не поспевает за темпами рисования фантиков, набором/распилом кредитов которые в последствие лохторату надо будет отдавать за счет бюджета, и оральным рисованием режимом покращеня, тем сильней эти их действия в последствие ударят по лохторату, и реально в долгосрочной перспективе с учетом этого никаких перспектив на долгосрочное реальное покращеня говорить не приходится, а почему то с этим ни кто не спорит, а всем не нравится, что я трачу всего 20 % от того что зарабатываю и инфляция для меня лично не соответствует тому что рисует госстат для мифического среднего украинца