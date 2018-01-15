Поздоровляю. Не забудьте на виборах своє розуміння реалізувати. Вже навіть і не знаю, в кого є машина часу - у Рабіновіча, у Бойко?
І ще одне питання - хто платить зарплату ватним тролям?
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Додано: Вів 16 січ, 2018 09:55
Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат
Поздоровляю. Не забудьте на виборах своє розуміння реалізувати. Вже навіть і не знаю, в кого є машина часу - у Рабіновіча, у Бойко?
І ще одне питання - хто платить зарплату ватним тролям?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 16 січ, 2018 12:00
Мало того, він порівнює свою ЗП з американською.
Але порівняти мобільні тарифи совість не дозволяє напевне. А мобільні тарифи не просто більші, і не просто більші в рази, вони більші на порядок. А можливо більші на 2 порядки, тобто сотню разів!
Бо 30грн = 1$. В Америці тарифи на мобільний/інтернет можуть легко бути 100$.
Додано: Вів 16 січ, 2018 12:16
Черт побери, послушать Вас так я себя должен чувствовать миллионером-но в Америке, автомобили, бензин, бытовая техника и много еще чего дешевле чем в Украине, так что чет я себя ну никак богатым не чувствую, даже сравнивая с штатами
Речь не о том как я себя чувствую, а о том что реальная инфляция для меня с учетом моих расходов ну никак не 13 с лишним процентов, что рисует госстат за прошлый год для какого то мифического среднего украинца, кроме того я высказывал свое мнение, что чем больше они будут рисовать фантики и раздавать пенсам/бюджетникам и силовикам, чем больше будут набирать кредитов и оттягивать неизбежное при их помощи и своих оральных интервенций о покаращене в ситуации когда реальный рост ВВП и производительности труда не поспевает за темпами рисования фантиков, набором/распилом кредитов которые в последствие лохторату надо будет отдавать за счет бюджета, и оральным рисованием режимом покращеня, тем сильней эти их действия в последствие ударят по лохторату, и реально в долгосрочной перспективе с учетом этого никаких перспектив на долгосрочное реальное покращеня говорить не приходится, а почему то с этим ни кто не спорит, а всем не нравится, что я трачу всего 20 % от того что зарабатываю и инфляция для меня лично не соответствует тому что рисует госстат для мифического среднего украинца
Додано: Вів 16 січ, 2018 20:09
Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат
"Если у тебя нет девушки, значит у кого-то их две"(с) ))
У кого-то другого инфляция может быть менее 5% и он скажет "что вы рисуете какую-то липовую инфляцию мифического украинца, нет никакой инфляции ))
а из этого всего рисуется какая-то усредненная картина.
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:00
То был "агрессорский" МТС, а сейчас "европейский" Водафон.
"Эту реформу требовал МВФ" (с)
Всё IMHO
Додано: Сер 17 січ, 2018 03:28
яндекс агрессорский вообще в Украине работает в конкретный убыток. к чему приводит в итоге вся эта братская благотворительностЬ, можно поспрашивать у жителей лыныры/дыныры
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