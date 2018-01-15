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Україна - третя в світі
за зростанням зарплат

Україна - третя в світі за зростанням зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:55

Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат

  sequence написав:. У меня, например, есть хоть какое-то понимание причинно-следственных, а у местных "хоботов" отсчет показателей ведется с 2015 (низкой базы), а затем сплошь одни покращення

Поздоровляю. Не забудьте на виборах своє розуміння реалізувати. Вже навіть і не знаю, в кого є машина часу - у Рабіновіча, у Бойко?
І ще одне питання - хто платить зарплату ватним тролям?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:00

  galex написав:
  Михалыч написав:У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый год для меня она подорожала в 4 раза


забавно наблюдать как человек, зарабатывающий в принципе нормальные по украинским меркам 25к, жалуется на то, что раньше тратил на мобилку 7,5 грн в месяц, а теперь 30 грн ))

Мало того, він порівнює свою ЗП з американською.
Але порівняти мобільні тарифи совість не дозволяє напевне. А мобільні тарифи не просто більші, і не просто більші в рази, вони більші на порядок. А можливо більші на 2 порядки, тобто сотню разів!
Бо 30грн = 1$. В Америці тарифи на мобільний/інтернет можуть легко бути 100$.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 12:16

  andrijk777 написав:
  galex написав:
  Михалыч написав:У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый год для меня она подорожала в 4 раза


забавно наблюдать как человек, зарабатывающий в принципе нормальные по украинским меркам 25к, жалуется на то, что раньше тратил на мобилку 7,5 грн в месяц, а теперь 30 грн ))

Мало того, він порівнює свою ЗП з американською.
Але порівняти мобільні тарифи совість не дозволяє напевне. А мобільні тарифи не просто більші, і не просто більші в рази, вони більші на порядок. А можливо більші на 2 порядки, тобто сотню разів!
Бо 30грн = 1$. В Америці тарифи на мобільний/інтернет можуть легко бути 100$.


Черт побери, послушать Вас так я себя должен чувствовать миллионером-но в Америке, автомобили, бензин, бытовая техника и много еще чего дешевле чем в Украине, так что чет я себя ну никак богатым не чувствую, даже сравнивая с штатами :mrgreen:

Речь не о том как я себя чувствую, а о том что реальная инфляция для меня с учетом моих расходов ну никак не 13 с лишним процентов, что рисует госстат за прошлый год для какого то мифического среднего украинца, кроме того я высказывал свое мнение, что чем больше они будут рисовать фантики и раздавать пенсам/бюджетникам и силовикам, чем больше будут набирать кредитов и оттягивать неизбежное при их помощи и своих оральных интервенций о покаращене в ситуации когда реальный рост ВВП и производительности труда не поспевает за темпами рисования фантиков, набором/распилом кредитов которые в последствие лохторату надо будет отдавать за счет бюджета, и оральным рисованием режимом покращеня, тем сильней эти их действия в последствие ударят по лохторату, и реально в долгосрочной перспективе с учетом этого никаких перспектив на долгосрочное реальное покращеня говорить не приходится, а почему то с этим ни кто не спорит, а всем не нравится, что я трачу всего 20 % от того что зарабатываю и инфляция для меня лично не соответствует тому что рисует госстат для мифического среднего украинца :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 20:09

Re: Україна - третя в світі за зростанням зарплат

  Михалыч написав:что реальная инфляция для меня с учетом моих расходов ну никак не 13 с лишним процентов, что рисует госстат за прошлый год для какого то мифического среднего украинца


"Если у тебя нет девушки, значит у кого-то их две"(с) ))

У кого-то другого инфляция может быть менее 5% и он скажет "что вы рисуете какую-то липовую инфляцию мифического украинца, нет никакой инфляции ))
а из этого всего рисуется какая-то усредненная картина.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:00

  Михалыч написав:У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый год для меня она подорожала в 4 раза

То был "агрессорский" МТС, а сейчас "европейский" Водафон.
"Эту реформу требовал МВФ" (с) :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 03:28

  Вкладчик1234 написав:
  Михалыч написав:У меня был тариф "Просто супер Одесский"-90 грн. была плата за услугу год без абонплаты и на все номера МТС я звонил год безлимит/бесплатно с этой услугой, а в конце этого года я заплатил за эту же услугу 360 грн. и ничего не смог найти более выгодного.....так на сколько там по госстату подорожала сотовая связь за прошлый год для меня она подорожала в 4 раза

То был "агрессорский" МТС, а сейчас "европейский" Водафон.
"Эту реформу требовал МВФ" (с) :-)


яндекс агрессорский вообще в Украине работает в конкретный убыток. к чему приводит в итоге вся эта братская благотворительностЬ, можно поспрашивать у жителей лыныры/дыныры
galex
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