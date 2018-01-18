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Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:53

  umniy написав:Да какой аудит, нету аудитов, нету проверок. Всем всё по-барабану.
Давно ваших родственников отдел аудита вызывал


Да, действительно всё забываю про наш бардак, а знания действующего законодательства иногда только мешает.
Последний раз это было в 2000 году, буквально сразу после регистрации. Там начальница налоговой хотела зайти к жене в магазинчик что-то купить, а жена выбежала на минутку по бабским делам и закрыла магазин. Начальница уперлась в закрытую дверь, и это ее чрезвычайно расстроило, буквально через несколько минут прибежало три человека, опечатало магазинчик, забрали все документы в аудит и пересчитали весь товар. Цирк да и только.
Надо признать взяток не тянули, но пришлось потратиться на кипу канцтоваров.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:02

  freeze написав:
  umniy написав:Да какой аудит, нету аудитов, нету проверок. Всем всё по-барабану.
Давно ваших родственников отдел аудита вызывал


Да, действительно всё забываю про наш бардак, а знания действующего законодательства иногда только мешает.
Последний раз это было в 2000 году, буквально сразу после регистрации. Там начальница налоговой хотела зайти к жене в магазинчик что-то купить, а жена выбежала на минутку по бабским делам и закрыла магазин. Начальница уперлась в закрытую дверь, и это ее чрезвычайно расстроило, буквально через несколько минут прибежало три человека, опечатало магазинчик, забрали все документы и пересчитали весь товар. Цирк да и только.
Надо признать взяток не тянули, но пришлось потратиться на кипу канцтоваров.


Короче говоря, РРО+общая система спасут нашу страну. Если этого не случиться - мы застрянем в ж. :oops: надолго.
umniy
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:04

  umniy написав:
  freeze написав:Законопроект 6757, я его отслеживаю еще с лета.


Не знаю, по поводу сумасшедших, но я бы лично ФОПов 10-15 вскрыл. В том числе и тот бутик. Кто-то должен вскрыть этот гнойник. Сейчас даже нету горячей линии, куда можно анонимно накатить телегу.

Накатайте телегу на Розетку,которая состоит на 99% из ФОПов
И которая торгует "товаром, который находится в Польше" ТОЛЬКО передавая наличку в руки курьеру. Зайдите на их сайт, например в смартфоны, убедитесь
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 18 січ, 2018 23:08, всього редагувалось 2 разів.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:08

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Нє, щоб зробити з усіх податок 4%, без купи систем...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:08

  Вкладчик1234 написав:
  umniy написав:
  freeze написав:Законопроект 6757, я его отслеживаю еще с лета.


Не знаю, по поводу сумасшедших, но я бы лично ФОПов 10-15 вскрыл. В том числе и тот бутик. Кто-то должен вскрыть этот гнойник. Сейчас даже нету горячей линии, куда можно анонимно накатить телегу.

Накатайте телегу на Розетку,которая состоит на 99% из ФОПов


Накатаю, только куда?

Заказал в интернет магазине объектив. Приходит посылка, сопровождает её документ "Расходная накладная", где в поле ПОСТАВЩИК указан "ФОП" Вот так банально, три буквы "ФОП" и всё. Звоню, говорю, что так нельзя, что вы нарушаете закон - а мне в ответ "А кому вы пожалуетесь? И бросили трубку" Я лох? :lol:
umniy
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:10

  chipmunk написав:Нє, щоб зробити з усіх податок 4%, без купи систем...


Опять двадцать пять. Да хоть 4 хоть 24. Как контролировать обороты? С чего 4% - з довідника Стеля?
umniy
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:14

  safonovstanislav написав:
  swan forever написав:простите, это Вы весь товар на рынках так посчитали?

Нет, если писать про рынки, мне известно только про канцтовары и одежду.

простите, но Вы или неуч, или идиот.
Идиот - потому что поверили байкам про накрутки оптовиков и после оптовиков.
КАнцтовары? Вы отите сказать, шо на тетрадках ставят 100 или 200 накрутки? Вы, таки рассмешили мои тапки.
Доставляют, всё таки, вот такие невежды, с пафосом и хлебалом знатока, заявляющие о бешеных накрутках и сверхприбылях торгашей на рынках.
Вам эти торгаши чем насолили? Скипидара в задницу залили или шо?
Попробуйте эксперимент - на квартал-пару станьте торгашом с рынка и у Вас будут более веские основания делать заявления. При условии, шо сможете их делать.
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swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:38

  swan forever написав:простите, но Вы или неуч, или идиот.
Идиот - потому что поверили байкам про накрутки оптовиков и после оптовиков.
КАнцтовары? Вы отите сказать, шо на тетрадках ставят 100 или 200 накрутки? Вы, таки рассмешили мои тапки.
Доставляют, всё таки, вот такие невежды, с пафосом и хлебалом знатока, заявляющие о бешеных накрутках и сверхприбылях торгашей на рынках.

Конечно на тетрадках ставят +100% к цене. Накрутки бешеные. Но, о сверхприбылях я ничего не писал. Представьте, сколько товара нужно продать за день, чтоб заработать 500 гривен чистыми
  swan forever написав:Вам эти торгаши чем насолили? Скипидара в задницу залили или шо?
Попробуйте эксперимент - на квартал-пару станьте торгашом с рынка и у Вас будут более веские основания делать заявления. При условии, шо сможете их делать.

У меня родственники с 20-летним стажем работы на рынке без наёмных сотрудников. Я знаю эту кухню изнутри. Оооочень тяжёлый труд. И опять же, НИ О КАКИХ СВЕРХПРИБЫЛЯХ речи не идёт. Обычная зарплата. Может чуть выше средней. Захотите купить канцтовары оптом со склада в Запорожье, могу подсказать где. Но, кому попало там не продадут, особенно, если узнают что покупаете для личного использования. Всё в районе анголенко
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:15

  safonovstanislav написав:Конечно на тетрадках ставят +100% к цене. Накрутки бешеные. Но, о сверхприбылях я ничего не писал. Представьте, сколько товара нужно продать за день, чтоб заработать 500 гривен чистыми
А уявіть собі скільки потрібно продати цигарок щоб отримати 500 грн чистими....
Якщо з терміналом і всім іншим то на руки 1% від продажу =чистий прибуток
Отже 500 грн чистими=50 000 грн виторгу=2000 пачок сигарет

Так що перш ніж емоційно реагувати - потрудіться тихенько порахувати - будете розумнішим виглядати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:24

  budivelnik написав:
  safonovstanislav написав:Конечно на тетрадках ставят +100% к цене. Накрутки бешеные. Но, о сверхприбылях я ничего не писал. Представьте, сколько товара нужно продать за день, чтоб заработать 500 гривен чистыми
А уявіть собі скільки потрібно продати цигарок щоб отримати 500 грн чистими....
Якщо з терміналом і всім іншим то на руки 1% від продажу =чистий прибуток
Отже 500 грн чистими=50 000 грн виторгу=2000 пачок сигарет

Так що перш ніж емоційно реагувати - потрудіться тихенько порахувати - будете розумнішим виглядати.

Ну так, сигареты, думаю, это товар больше для завлечения курильщиков к себе в магазин, а не для прибыли. Вот, нужно курильщику купить подсолнечное масло, он даже подсознательно уже пойдёт в знакомый родной магазин. Или имиджевый, например, в ночном клубе, чтоб людям более комфортно отдыхать

Кстати, не задумывались, как продают сигареты по терминалу крупные сети, вроде атб? Какой-то конкретный товар можно продать даже в минус, чтоб в итоге больше заработать.
Те же египтяне так делают для туристов. Спрашиваешь цену товара, называют дешевле, чем везде. Человек понимает, что нашёл дешёвое место. А остальное ему за втридорого продают, т. к. человек уже сформировал образ дешёвого магазина
safonovstanislav
 
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