RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:25

  umniy написав:Короче говоря, РРО+общая система спасут нашу страну. Если этого не случиться - мы застрянем в ж. надолго.


О чем здесь разговор какие на рынке терминалы,с ума все посходили. :shock:

Еще 37,5 тысяч долларов было потрачено на развлечения и питание. «Схемы» уточняют, что дайвинг, водный спорт и лодки обошлись украинскому президенту в 18 тысяч 705 долларов, за завтраки Порошенко заплатил 10 тысяч 791 доллар , за обеды — 4 тысячи 682 доллара, на ужины — 3 тысячи 165 долларов.

Утверждается, что за эти дополнительные расходы Порошенко рассчитывался наличными. :idea: :idea:

Если чё - это проект Радио Свобода опубликовал. Свисток из-за кордона.
Bayern
 
Повідомлень: 266
З нами з: 03.06.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:51

  Bayern написав:
  umniy написав:Короче говоря, РРО+общая система спасут нашу страну. Если этого не случиться - мы застрянем в ж. надолго.


какие на рынке терминалы :shock:


Мы тут про магазины разговариваем. Внимательнее, товарисч, нужно быть.
umniy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 16.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:04

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

есть товары с наценкой и в 5% и в 2000%, разная базовая стоимость, разная степень отбраковки, всякое есть.

На счет всех возможных вариантов апгрейда по законодательству, да и по улучшению ситуации с контролем - вот так сходу читая ветку уже придумываются варианты схем, как это обойти, а я далеко не спец в схематозном креативе. Так дело не пойдет. На данный момент начинать нужно(и можно только) с верхов, низы и так прижали до уровня массового свала.

Из доступных реальных средств улучшить - закрыть границу для контрабаса и "серого", в части импорта. максимальный эффект при минимуме затрат. (норма с ограничением посылок с 2019г - пример плохого решения, когда на администрирование уйдет на порядок больше дохода. А вот с приграничными челноками норм шаг)

Вторым шагом(в части экспорта) закрыть лазейки для операций с "офшорной" составляющей, но в сохранении этой системы заинтересованы определенные круги не только внутри страны.

Вообще институт "стражей революции" наподобие иранского, только и может сломать систему.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 755
З нами з: 06.01.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:14

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  Corpocrator написав:На данный момент начинать нужно(и можно только) с верхов


Верхи зеркальное отражение низов.

Как тут сообщил один торгаш (я по-другому его назвать не могу) - не трогайте нас, мы не будем трогать вас и на выборах проголосуем.

Разве не понятно, что текущая ситуация не устраивает лишь только покупателей. У продавцов, как раз всё хорошо.
umniy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 16.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:56

  umniy написав:Разве не понятно, что текущая ситуация не устраивает лишь только покупателей. У продавцов, как раз всё хорошо.


Добрый вечер!
Мне кажется, что текущая ситуация не устраивает абсолютно никого.
Продавцы ровно также являются наполовину покупателями, а наполовину продавцами. Причем абсолютно в одинаковой мере. Продавец тратит ровно столько денег на покупки, сколько зарабатывает на продажах.
Основная ошибка власти, что постоянно пытаются быть продвинуты решения, которые разъединяют общество. Причем абсолютно не продвигаются решения, которые консолидируют общество. Начинать надо не с того, что разъединяет языки, квоты, ущемление упрощенки, ущемление валютных кредитчиков, ущемление евро бл ях еров, тут бесконечно можно перечислять, а с того, что объединяет. Есть десяток направлений, где 99 процентов населения консолидированы. Это все не продвигается, или насильно тормозиться.
Вот вы говорите, там рыночник какой-то обещал не проголосовать, так таких миллион с гаком, а вместе с семьями еще миллион.
Сделана глобальная, концептуальная ошибка, потеряны четыре года. Сейчас будут выборы, еще пять будет потеряно, а там сколько той жизни.
Начинать надо реформы не с бедных или средних, а с власти и выше средних. Во-первых, это гораздо проще, во-вторых, бедные просто возьмут власть, их сейчас больше.
Вы действительно не воспринимаете, что навести порядок на 30 таможенных постах на сотни раз проще и дешевле и убрать серый и черный импорт, чем гоняться в виде десятков тысяч проверяющих за сотнями тысяч граждан, которые хотят уклониться от несправедливого на их взгляд решения или решений? Это тупиковый путь.

Вот чуть выше Сorpocrator сказал тоже самое, что и я. И большая половина зашедших на эту ветку сказало ту же простую и очевидную мысль. Это же просто как в детском саду, обычные аксиомы политики и жизни. Тот же Саакашвили прежде чем ввести везде РРО, прежде чем ввести, обращаю внимание на слово прежде, посадил десять процентов проворовавшихся чиновников, сделал абсолютно прозрачную таможню, от слова АБСОЛЮТНО - ноль контрабанды, растаможка фуры пять минут иначе штраф таможеннику.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 20 січ, 2018 04:23, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 7254
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1932 раз.
Подякували: 2677 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 00:19

  freeze написав:
  umniy написав:Разве не понятно, что текущая ситуация не устраивает лишь только покупателей. У продавцов, как раз всё хорошо.


Добрый вечер!

Вы действительно не воспринимаете, что навести порядок на 30 таможенных постах на сотни раз проще и дешевле


Добрый вечер!
Я не то, что не воспринимаю, я просто не верю, что это возможно!

Вот также как я не верю, что можно вот так взять и разрешить в панельках отключится от грабительского центрального отопления и поставить автономное.

Не верю, что можно убрать евробляхи с дорог, путём простой, бесплатной временной регистрации транспортного средства в ГАИ с выдачей укр.номера, что бы в случае аварии можно было найти человека, а главное не раздражать общественность.

Не верю, что выдав в мае закон про РРО для магазинов с техникой можно начать контролировать его выполнение.

Не верю, что можно вкрутить лампочки в уличные фонари, что бы можно было вечером дойти до дома не упав в открытый люк.

Ну не верю и всё. Я хочу, но не получается.
umniy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 16.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 08:01

  Cler написав:
  freeze написав:надо начать имплементировать сначала и по порядку - имплементировать законы, затрагивающие наших любимых олигархов, прищемить оффшорные схемы...

если бы в Украине хотели положительных изменений, которые привели бы к росту жизненного уровня населения, то действовали бы именно по этой схеме, но будет ли власть бороться с олигархами если страну возглавляет один из олигархов, а большинство ВРУ находится на содержании у олигархов и обслуживает их интересы?...

Нет никаких "нас" и "их". Власть определяется людьми.Нельзя одной рукой укрываться от налогов, а другой хотеть изменений к лучшему в стране.Если люди захотят жить лучше, а главное начнут меняться и предпринимать действия к этому- власть будет меняться, соответственно, и жизнь улучшаться.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податківці пояснили, чому банківські термінали не...
R2 » Чет 18 січ, 2018 15:02
7 276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 10:10
Faceless
Банки зобов'язали наймати не менше трьох незалежних...
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:42
1 209
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 09:42
nalim
Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 20 гру, 2017 19:23
35 2526
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 14:05
Faceless
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
OTP Bank (5285)
20.01.2018 07:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.