Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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umniy написав:Короче говоря, РРО+общая система спасут нашу страну. Если этого не случиться - мы застрянем в ж. надолго.
О чем здесь разговор какие на рынке терминалы,с ума все посходили.
Еще 37,5 тысяч долларов было потрачено на развлечения и питание. «Схемы» уточняют, что дайвинг, водный спорт и лодки обошлись украинскому президенту в 18 тысяч 705 долларов, за завтраки Порошенко заплатил 10 тысяч 791 доллар , за обеды — 4 тысячи 682 доллара, на ужины — 3 тысячи 165 долларов.
Утверждается, что за эти дополнительные расходы Порошенко рассчитывался наличными.
Если чё - это проект Радио Свобода опубликовал. Свисток из-за кордона.
есть товары с наценкой и в 5% и в 2000%, разная базовая стоимость, разная степень отбраковки, всякое есть.
На счет всех возможных вариантов апгрейда по законодательству, да и по улучшению ситуации с контролем - вот так сходу читая ветку уже придумываются варианты схем, как это обойти, а я далеко не спец в схематозном креативе. Так дело не пойдет. На данный момент начинать нужно(и можно только) с верхов, низы и так прижали до уровня массового свала.
Из доступных реальных средств улучшить - закрыть границу для контрабаса и "серого", в части импорта. максимальный эффект при минимуме затрат. (норма с ограничением посылок с 2019г - пример плохого решения, когда на администрирование уйдет на порядок больше дохода. А вот с приграничными челноками норм шаг)
Вторым шагом(в части экспорта) закрыть лазейки для операций с "офшорной" составляющей, но в сохранении этой системы заинтересованы определенные круги не только внутри страны.
Вообще институт "стражей революции" наподобие иранского, только и может сломать систему.
umniy написав:Разве не понятно, что текущая ситуация не устраивает лишь только покупателей. У продавцов, как раз всё хорошо.
Добрый вечер! Мне кажется, что текущая ситуация не устраивает абсолютно никого. Продавцы ровно также являются наполовину покупателями, а наполовину продавцами. Причем абсолютно в одинаковой мере. Продавец тратит ровно столько денег на покупки, сколько зарабатывает на продажах. Основная ошибка власти, что постоянно пытаются быть продвинуты решения, которые разъединяют общество. Причем абсолютно не продвигаются решения, которые консолидируют общество. Начинать надо не с того, что разъединяет языки, квоты, ущемление упрощенки, ущемление валютных кредитчиков, ущемление евро бл ях еров, тут бесконечно можно перечислять, а с того, что объединяет. Есть десяток направлений, где 99 процентов населения консолидированы. Это все не продвигается, или насильно тормозиться. Вот вы говорите, там рыночник какой-то обещал не проголосовать, так таких миллион с гаком, а вместе с семьями еще миллион. Сделана глобальная, концептуальная ошибка, потеряны четыре года. Сейчас будут выборы, еще пять будет потеряно, а там сколько той жизни. Начинать надо реформы не с бедных или средних, а с власти и выше средних. Во-первых, это гораздо проще, во-вторых, бедные просто возьмут власть, их сейчас больше. Вы действительно не воспринимаете, что навести порядок на 30 таможенных постах на сотни раз проще и дешевле и убрать серый и черный импорт, чем гоняться в виде десятков тысяч проверяющих за сотнями тысяч граждан, которые хотят уклониться от несправедливого на их взгляд решения или решений? Это тупиковый путь.
Вот чуть выше Сorpocrator сказал тоже самое, что и я. И большая половина зашедших на эту ветку сказало ту же простую и очевидную мысль. Это же просто как в детском саду, обычные аксиомы политики и жизни. Тот же Саакашвили прежде чем ввести везде РРО, прежде чем ввести, обращаю внимание на слово прежде, посадил десять процентов проворовавшихся чиновников, сделал абсолютно прозрачную таможню, от слова АБСОЛЮТНО - ноль контрабанды, растаможка фуры пять минут иначе штраф таможеннику.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 20 січ, 2018 04:23, всього редагувалось 1 раз.
umniy написав:Разве не понятно, что текущая ситуация не устраивает лишь только покупателей. У продавцов, как раз всё хорошо.
Добрый вечер!
Вы действительно не воспринимаете, что навести порядок на 30 таможенных постах на сотни раз проще и дешевле
Добрый вечер! Я не то, что не воспринимаю, я просто не верю, что это возможно!
Вот также как я не верю, что можно вот так взять и разрешить в панельках отключится от грабительского центрального отопления и поставить автономное.
Не верю, что можно убрать евробляхи с дорог, путём простой, бесплатной временной регистрации транспортного средства в ГАИ с выдачей укр.номера, что бы в случае аварии можно было найти человека, а главное не раздражать общественность.
Не верю, что выдав в мае закон про РРО для магазинов с техникой можно начать контролировать его выполнение.
Не верю, что можно вкрутить лампочки в уличные фонари, что бы можно было вечером дойти до дома не упав в открытый люк.
freeze написав:надо начать имплементировать сначала и по порядку - имплементировать законы, затрагивающие наших любимых олигархов, прищемить оффшорные схемы...
если бы в Украине хотели положительных изменений, которые привели бы к росту жизненного уровня населения, то действовали бы именно по этой схеме, но будет ли власть бороться с олигархами если страну возглавляет один из олигархов, а большинство ВРУ находится на содержании у олигархов и обслуживает их интересы?...
Нет никаких "нас" и "их". Власть определяется людьми.Нельзя одной рукой укрываться от налогов, а другой хотеть изменений к лучшему в стране.Если люди захотят жить лучше, а главное начнут меняться и предпринимать действия к этому- власть будет меняться, соответственно, и жизнь улучшаться.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления