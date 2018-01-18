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Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 15:49

  chipmunk написав:/задумливо/ припустимо що 100, ну нехай 99.9% товарів буде обмитнено, і стільки ж торгівців буде оподатковано по повній. Наскільки зменшаться ціни для покупців?

а с какого перепуга цены должны уменьшиться?...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:19

  umniy написав:Вы случайно не с западной Украины? У вас чисто сельско-западенское мышление. "Аби дешевше, аби налохи не платити.
Єй ти , умнік - я з Західної
І податків я плачу побільше ніж твої криси з шахт-копанок...
Так що кидай тут розбрат по териоріальному принципу розводити, поки не забинили навічно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:22

  umniy написав:от зарплаты медиков до бензина в скорые

Про медиков лучше не пишите. Тем более реформа. Теперь медицина платная, нужно заносить деньги официально в кассу, а не в карман врачу. Врачи увольняются. Неожиданно оказалось, что они работали не за зарплату
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:25

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  umniy написав:чисто сельско-западенское мышление. "Аби дешевше, аби налохи не платити"

Дякую, вважаю це компліментом ;) бо не поціальщик.
  umniy написав:От ЖКХ до пенсий, от зарплаты медиков до бензина в скорые. От уменьшения преступности, до потребительского кредитования.

Про злочинність не згоден - менше заборон=менше злочинів. Бо копи будуть ловити вбивць і злодюг, а не наркоторгівців і тих, хто не платить 20-40% податків замість 5...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:39

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  budivelnik написав:Єй ти , умнік - я з Західної
І податків я плачу побільше ніж твої криси з шахт-копанок...
Так що кидай тут розбрат по териоріальному принципу розводити, поки не забинили навічно.


Во-первых не "тыкайте", мы с вами гусей не пасли. Вежливее надо быть.

Во-вторых я сам с западной, поэтому знаю о чём и о ком пишу. И о том, как тут налоги платят прекрасно вижу и знаю. Особенно те, с солярой и цигарками.

А шахтёров не трогайте - страшный и достойный труд, или забыли, что в нашем с вами Червонограде тоже шахты есть, а? Умник.

Извините, а что такое "териоріальному принципу". Что-то не нашёл такого слова в словаре? Или может вы настолько "гідний", что даже орфографию не можете за собой проверить?
umniy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:54

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

  budivelnik написав:може оправдатись орфографічною опискою


Вы знаете, такому некультурному человеку в принципе отвечать не хочется.

Но дабы не было недоразумений от других участников я поясню: во-первых я не обижал жителей западной Украины,поскольку я один из них, а вот вы обидели Восточной - назвав их нехорошим словом.
Во-вторых своей реакцией вы ещё раз подтвердили моё наблюдение, вы самый настоящий хам с которым вести беседу - себя не уважать.
Всего доброго, шановний будівельник.
Востаннє редагувалось umniy в Нед 21 січ, 2018 00:45, всього редагувалось 1 раз.
umniy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:16

umniy
Прикольний такий західноукраїнець звинувачуючий у не сплаті податків всіх західноукраїнців, і вважаючий що торгівля дизпаливом і цигарками на кордоні це все що ми можемо , з російською розкладкою клавіатури , зареєстрований три дні тому, але давно спостерігаючий за будівельником....

Чим менше таких троликів тут буде зявлятись-тим чістіша атмосфера буде не тільки на цих сторінках.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:38

  freeze написав:
  umniy написав:Ошибаетесь! По вашей логике нельзя торговать в комисионке б\у вещами, часть которых никогда не проходила таможню через РРО. Можно.


Коммисионка - это столь мелкий случай, по сравнению с секондами и мегастоками.

  umniy написав:У нас есть закон, разрешающий поставить на приход такой товар, оплатив налог 18% от его цены закупки.


Да, собственно это не Закон. Просто считается, что если на товар нет приходных документов у ФОПа, то он купил у частного лица и должен заплатить 19,5% подоходного и военного сбора, положенных при выплатах частному лицу. У юрфирм на едином налоге или у плательщиков НДС ситуация гораздо сложнее.
Я не знаю ни одного сумасшедшего, который левый какой-товар продавал по безналу, или через РРО. Дешевле откупиться от проверяющих или просто продать через ОЛХ или подставного Зица, такие услуги оказываются определенными структурами, которые вероятно имеют надежные крыши, но вы же говорите, что мы ничего с этим не сможем сделать.


Добрый вечер! Извините не ответил вам, отвлекся на одного "териориального" строителя.

Да, конечно, я полностью согласен, что не нужно выдумывать велосипед и брать товар только через импортера уже очищенный, не думаю, что у них очень большая накрутка.
С секондом я не знаю точно, но мне кажется его брокеры могут растаможить. А возможно он заходит как гуманитарка - не уверен.

Мы ещё с вами не расмотрели одну очень "жирную" прослойку ФОПов - это тех, кто сдаёт первые этажи под банки, аптеки, бутики и прочее. Там тоже картина маслом - достаточно посмотреть OLX - месячная аренда в центре достигает 10 000 - 30 000 долларов! А сидят на 2 гр. Как тут быть? Я опять голосую за "общую".
umniy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 21:02

  umniy написав:Мы ещё с вами не расмотрели одну очень "жирную" прослойку ФОПов - это тех, кто сдаёт первые этажи под банки, аптеки, бутики и прочее. Там тоже картина маслом - достаточно посмотреть OLX - месячная аренда в центре достигает 10 000 - 30 000 долларов! А сидят на 2 гр. Как тут быть? Я опять голосую за "общую".


Добрый вечер!
Тут нет вопросов, аренда торговой площади должна быть на общей системе, нет ни малейшей сложности в учете, умножить цифру на 19,5 % одним движением калькулятора может даже первоклассник. Основное предрасположение упрощенной системы - это снять сложность учета, в случае аренды отсутствуют даже малейшая сложность учета, всё просто как пять копеек.

Кстати Будивельник торгует через кассовые аппараты и платит ежемесячно значительную сумму налогов. Тут я просто немного в курсе.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:33

  umniy написав:
  budivelnik написав:Єй ти , умнік - я з Західної
І податків я плачу побільше ніж твої криси з шахт-копанок...
Так що кидай тут розбрат по териоріальному принципу розводити, поки не забинили навічно.


Во-первых не "тыкайте", мы с вами гусей не пасли. Вежливее надо быть.

Во-вторых я сам с западной, поэтому знаю о чём и о ком пишу. И о том, как тут налоги платят прекрасно вижу и знаю. Особенно те, с солярой и цигарками.

А шахтёров не трогайте - страшный и достойный труд, или забыли, что в нашем с вами Червонограде тоже шахты есть, а? Умник.

Извините, а что такое "териоріальному принципу". Что-то не нашёл такого слова в словаре? Или может вы настолько "гідний", что даже орфографию не можете за собой проверить?


Гей, хлопці! Я так і думав, що тут всі один розумніший за іншого :) Давайте більше любові одне до одного, і все буде набагато кращим, ніж здається, навіть, якщо залишиться так само.

Шахтар - гідна праця... Хай Бог милує. Мені таке колись у школі казали вчителі, але я не вірив і думав, кажіть собі, а я, коли виросту, ніколи ані шахтарем, ані сталеваром не стану, нізаяку "шану", нізаякі гроші.
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