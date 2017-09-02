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Гривня пережила три
девальвації — Пинзеник

Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:19

  Деньги написав:Вы видели глаза экспортеров и тлеющие их ручки от потирания при каждодневном росте курса? Попробуйте впихнуть в вашу пропорцию это чувство экспортера


Ха-ха))) Мы все знаем фамилии наших главных экспортеров - Ахметов, Пинчук, куроводы, Веревские, мягко говоря жизнь удалась. Такого уровня богатых импортеров на ум как-то не приходит.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:20

Re: Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

  Faceless написав:Не все так просто с "пропорциями", это раз.
В 2014 произошло много чего, что повлияло на курс, это два.
Хотя также считаю, что девальвация 2014-3015 была неадекватна реальной экономической ситуации, но шансов на ревальвация это не дает

Я б розділив девальвацію на три етапа. З 8 до 10 - корекція балансу, з 10 до 14 - політично-військовий фактор, з 14 до 24 - економічна сировинна криза кінця 2014-початку 2015 плюс військовий фактор. Все, що вище 24 - наша соціально-економічна модель підвищення стандартів і нарощування ЗВР.
Якби Янукович залишився на другий строк, ми би, наразі, мали курс 16-20 грн за долар.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:22

  freeze написав: Ха-ха))) Мы все знаем фамилии наших главных экспортеров - Ахметов, Пинчук, куроводы, Веревские, мягко говоря жизнь удалась. Такого уровня богатых импортеров на ум как-то не приходит.

импортеры, им бы курс зафиксировать при росте. А те, вяликие экспортеры, в пропорции не играли
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:27

  lapay написав: Я б розділив девальвацію на три етапа. З 8 до 10 - корекція балансу, з 10 до 14 - політично-військовий фактор, з 14 до 24 - економічна сировинна криза кінця 2014-початку 2015 плюс військовий фактор. Все, що вище 24 - наша соціально-економічна модель підвищення стандартів і нарощування ЗВР. Якби Янукович залишився на другий строк, ми би, наразі, мали курс 16-20 грн за долар.

все что вы назвали - это следствие, а не причина. О курсе при оставшемся Януковиче - все равно, что земля налетит на небесную ось (истину, вам, говорю)
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:30

  Criticus написав:за потерю Крыма и войну на Донбассе в ответе не Путин


Это пять. Он, бедняжка, не виноват, все делалось без его ведома?

а вначале те, кто самовольно взяли власть (Турчинов, Яценюк)

Самовольно взяли власть?

И этот же автор рассказывал, как он пишет одну только правду и факты.

Хотя... если он имел в виду "ольгинскую правду"... Тогда все сходится.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:35

  lapay написав:з 14 до 24 - економічна сировинна криза кінця 2014-початку 2015 плюс військовий фактор.


Я думаю, что еще здесь громадный фактор - гигантское наимасштабнейшее воровство на рефинансировании банков.

  lapay написав:Все, що вище 24 - наша соціально-економічна модель підвищення стандартів і нарощування ЗВР.


Совершенно верно.
Я больше скажу, что и 20 это искусственно созданный завышенный курс, обоснованный во многом паникой и тем, что украинцы по обыкновению ожидали худшего.
Но курса ниже 27 уже не будет, вышли на новый баланс, все проглотили, так и останется, в лучшем случае.
Единственное, чисто теоретическая возможность резкого отката- неожиданное благоприятное разрешение ситуации в ОРДЛО с массированными иностранными инвестициями на восстановление региона, но это скорее на сегодня из области фантастики.

  lapay написав:Якби Янукович залишився на другий строк,

Избрание Януковича на выборах на второй срок было просто нереально.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:35

  lapay написав:Якби Янукович залишився на другий строк, ми би, наразі, мали курс 16-20 грн за долар.


Если бы он остался, не факт, что Крым с Донбассом не попытались бы откусить. Процесс-то пошел еще при его президенстве.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:36

  freeze написав:
  Criticus написав:Для меня, как гражданина Украины, за потерю Крыма и войну на Донбассе в ответе не Путин, а вначале те, кто самовольно взяли власть (Турчинов, Яценюк), а затем те, кого легитимизировали представлять национальные интересы выборы (Порошенко, Яценюк)...


Ну, конечно. Когда вам выбили зуб, то виноват не тот кто приложился вам в челюсть, а дантист, который поставил не очень крепкую коронку на этот зуб.


Неверная аналогия - зубы не выбили. Один зуб выпал сам, а второй начал гнить изнутри.

Кто виноват - вас послушать, так все, кроме хозяина зубов. А может хозяин зубы не чистил, и позволил всяким микробам вражеским их повредить? Не?

Вы в своем низкопоклонстве не переусердствуйте. Те, о чистоте пятой точки которых вы здесь так заботитесь, ответной любви к вам не проявляют...

Возвращаясь к реальным фамилиям - виноват ли Путин? Да конечно виноват, кто ж с этим спорит. И я нигде не написал, что он невиновен!

Но я как гражданин Украины не могу с него спросить! Я могу спросить только с его визави в Украине!

Вдумайтесь, какую ахинею вы порите! Представьте, что вы - акционер компании, которую поглощает более крупная компания. Вы с кого будете требовать ответ и контр-меры - с руководства своей компании, или руководства чужой? Будете менять директора своей компании, или кричать до хрипа, какой плохой конкурент??
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:41

  Criticus написав:Возвращаясь к реальным фамилиям - виноват ли Путин? Да конечно виноват, кто ж с этим спорит. И я нигде не написал, что он невиновен!


  Criticus написав:Для меня, как гражданина Украины, за потерю Крыма и войну на Донбассе в ответе не Путин
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:43

  Sommer написав:
  Criticus написав:за потерю Крыма и войну на Донбассе в ответе не Путин


Это пять. Он, бедняжка, не виноват, все делалось без его ведома?

а вначале те, кто самовольно взяли власть (Турчинов, Яценюк)

Самовольно взяли власть?

И этот же автор рассказывал, как он пишет одну только правду и факты.

Хотя... если он имел в виду "ольгинскую правду"... Тогда все сходится.


Вы из контекста то не выдергивайте! Я написал, с кого я буду спрашивать. С Путина я спросить не могу.

Если вы можете - спросите! Почему еще не сделали, а если сделали, он вас не послушал??

По поводу самовольно взятой власти Турчиновым и Яценюком сразу после майдана - а что не так? Вы ж сами твердите, что это революция! Открою вам большую тайну: временная пост-революционная власть всегда самопровозглашенная!
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