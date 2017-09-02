RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гривня пережила три
девальвації — Пинзеник

Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:46

  freeze написав:
  Criticus написав:Возвращаясь к реальным фамилиям - виноват ли Путин? Да конечно виноват, кто ж с этим спорит. И я нигде не написал, что он невиновен!


  Criticus написав:Для меня, как гражданина Украины, за потерю Крыма и войну на Донбассе в ответе не Путин



Да, ни от одного слова не откажусь! У вас не помещается это в голове? Тогда извините, не моя проблема!

Читайте в контексте, не выдергивайте, подтасовывая фразы, развивайте эрудицию, дедукцию, и будете понимать!

Если для вас фразы "для меня в ответе не Путин" и "Путин невиновен" тождественны, то вам в среднюю школу!
Criticus
9
 
Повідомлень: 1955
З нами з: 20.06.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:01

Бессмысленно вести диалог с софистом.
Чмотикус всё равно передёрнет факты.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.05.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:04

Re: Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

  Criticus написав:Читайте в контексте, не выдергивайте, подтасовывая фразы, развивайте эрудицию, дедукцию, и будете понимать!

Если для вас фразы "для меня в ответе не Путин" и "Путин невиновен" тождественны, то вам в среднюю школу!

А чого так психувати? Пукін всю схему ламає? Типу, це не Майдан у всьому винен?
Поганий, поганий Вовочка, треба його за це покарати... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4626
З нами з: 01.08.15
Подякував: 643 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:20

  swan forever написав:Бессмысленно вести диалог с софистом.
Чмотикус всё равно передёрнет факты.


Это мне, что-ли?

Я вообще вел светский диалог с Faceless по экономическому вопросу, чисто по касательной задев политику. Как всегда, ни на чем не настаивая, а выражая лишь свое личное мнение в дискуссионной форме. Мысль начал со слов "для меня...", подчеркивая, что говорю от своего имени, и только.

Реально не ожидал, что тролли всей сменой накинутся...

Тут очень легко проследить, кто на самом деле провоцирует вражду и оффтопные холивары!
Criticus
9
 
Повідомлень: 1955
З нами з: 20.06.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 01:47

Re: Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

  Criticus написав:Объем импорта при этом на соответствующие 19% (9.48 / 8 - 100%) не вырастет, поскольку спрос эластичен по цене, а значит с подорожанием импортных товаров на соответствующую величину снизится спрос на них.


В целом ход мыслей дельный. Но есть обязательный импорт, без которого никак, включая газ, энергоносители и т.д.
Кроме того, не все шло на импорт. У людей появилось больше свободных гривен, больше ресурсов для накопления, многие просто вложились в "матрац".

Но это ведь не все, было еще 2 фактора - потеря экспорта из-за войны и необходимость дать выжить хотя бы части банков, выплачивая гарантированные 200 тыс вкладчикам тех банков, которые не выжили.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 20.04.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 01:56

Re: Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

Практически все критики и зрадофилы неизбежно скатываются к коллаборантским и ольгинским мантрам.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 20.04.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 05:12

Criticus
Нет, это я, всего-то, высказал личное мнение о бессмысленности траты времени на диалог с трольом-всезнайкой и только. Как бы напомнить людям.
А то, что кто-то и как-то воспринимает на свой счёт, так это его его личные проблемы и мании.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.05.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вадим Іосуб: як поводилася гривня з моменту Революції...
R2 » Пон 18 гру, 2017 17:26
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2017 17:26
PSPoldman
Міжбанк: гривня продовжує знецінюватися
R2 » П'ят 24 лис, 2017 11:55
1 155
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 11:55
kyiv7777
НБУ: З моменту "народження" гривня знецінилася в 14,5 раза
R2 » П'ят 01 вер, 2017 13:08
9 1017
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2017 11:19
rjkz
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.