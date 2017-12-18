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Гривня пережила три девальвації — Пинзеник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:07
От ці закордонні ватани з-за поребрика нам ножа в спину і всунули, а свої радісно підіграли.
Это - не более чем эпизод. Гораздо хуже, что мир вернулся к противостоянию эпохи холодной войны, а противоборствующие стороны возглавляют люди, готовые с радостью перевести ее в горячую фазу.
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Волгарь
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:08
Волгарь написав:
Гораздо хуже, что мир вернулся к противостоянию эпохи холодной войны, а противоборствующие стороны возглавляют люди, готовые с радостью перевести ее в горячую фазу.
Може, все таки, не весь світ, а тільки сколенвстающая його частина?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:30
Волгарь написав:
Ніхто і ніде не дає гроші вперед. Тай кому було давати - населенню, яке голосує за Зюганова чи Жиріновського? Дурних немає.
Нам теж не дають, і не будуть давати, поки не зробимо реформи. Спочатку стільці..
.
Вы очень плохо знаете историю. План Маршала для Европы как раз и базировался на том, что гроши давали вперед - еще до того, как сторонники Тольятти и Тореза были выгнаны из правительств Италии и Франции. И только благодаря американским деньгам/товарам/кредитам Западную Европу не накрыла в итоге в конце 40-х тень коммунизма.
Приход к власти ГБ в России к началу нулевых был неизбежен - иначе страна бы просто распалась. А вот всенародная поддержка противостояния с Западом, после того как в России появились нефтедоллары конца нулевых - как раз результат негативного отношения населения страны к реформам 90-х без денег. Шок был столь глубок, что даже люди, голосовавшие за СПС в 99-ом (около 10% избирателей), в итоге поддержали милитаризм и внешнюю экспансию.
И теперь мы все вместе расхлебываем эту экономию (отказ международной финансовой олигархии выделить несколько десятков миллиардов долларов)....
мне все видится с точностью до наоборот. пока РФ была в коленном состоянии, была безопасна. как только подкормили и дали заработать, сразу пошло быкование, бряцанье оружием и "можем повторить".
я конечно понимаю что ничего сравнимого с победой в WWII, в истории России никогда не было и не будет, но когда Деда Мороза на новый год начинают одевать в георгиевские ленточки - это перебор с победобесием.
а мамашам, одевающим своих чад в детские гимнастерки и камуфляж "вежливых" один блоггер правильно посоветовал также выдать маленькие игрушечные похоронки на их детей. для полного так сказать входа в реальность.
к вам то как раз претензий по милитаризму нет, но многие ваши казалось бы вменяемые соотечетственники при общении наталкивают на мысль что пропасть между нашими менталитетами уже необратима.
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galex
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Додано: Вів 16 січ, 2018 15:50
к вам то как раз претензий по милитаризму нет,
И на том спасибо - давайте лучше о курсе.
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Волгарь
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:49
А получи Россия тогда хотя бы 1/10 того что получила Польша ( 30 млрд ЕВРО, а не 300 млрд.), скорее всего мир сейчас выглядел бы совершенно иначе.
что такое несчастные 30 млрд для россии - как слону дробина. на 2008 год размер резервного фонда составлял 140 млрд долларов - проводи реформы , модернизируй экономику - даже за свои , не надо чьих-то жалких подачек. На этом фоне жалкие 30 млрд - звучит как отговорка алкоголика просящего трояк до завтра. Но реформы никто делать не хотел - просрали все и это при нефти по 100-120. "Помог" конечно и гениальный управленческий ход - воровство украинского Крыма. война развязанная против Украины, в связи с этим санкции , мировая изоляция, токсичность инвестиций в рос экономику. В итоге окончательно просран и резеорвный фонд и все летит еще глубже в пропасть. На этом фоне крайне глупо выглядит отмазка алкоголика , что дескать дали бы мне тогда трояк на опохмелку, я бы сейчас академиком был.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 18:07
freeze написав:
Я больше скажу, что и 20 это искусственно созданный завышенный курс, обоснованный во многом паникой и тем, что украинцы по обыкновению ожидали худшего.
Но курса ниже 27 уже не будет, вышли на новый баланс, все проглотили, так и останется, в лучшем случае.
Единственное, чисто теоретическая возможность резкого отката- неожиданное благоприятное разрешение ситуации в ОРДЛО с массированными иностранными инвестициями на восстановление региона, но это скорее на сегодня из области фантастики.
Согласен и с тем что курс явно завышен и практика предыдущих девалов показывает что откат назад м аловероятен, но с этим не могу согласиться : вышли на новый баланс, все проглотили,
. Дело в том что до сих пор цены на украинскую продукцию изменились значительно слабее валютного девала. Часть подорожала на 50%-100% но часть осталась вовсе на уровне 2008 года или курса 8-10 за доллар. И это спустя 4 года девала. Так что ситуация не до конца "проглочена". Такого не было не при одном девале, когда инфляция автоматом заполняла подобные "пустоты". Но в этот раз не все так же, поэтому теоретически откат назад возможен.
lapay написав:
Якби Янукович залишився на другий строк,
Избрание Януковича на выборах на второй срок было просто нереально.[/quote]
это глупая мантра поклонников януковоща, винящих во всем майдан и не учитывающих что командой януковича был значительно разграблены ЗВР, что оказало самое серьезное воздействие на проседание гривны. Даже сами регионалы, удивляясь, говорили - что "проффессура" воровала так что было очевидно - оставаться никто не планировал - все шло под завершение проэкта "Украина" , экономика такого грабежа просто не смогла бы выдержать, и совсем не случаянно побег был совершен на расею , которая разворачивала военную операцию по воровству Крыма и готовилась к вторжению с внешних границ - многосотысячные резервы стояли у северо - восточных границ. Но даже если теоретически предположить что старая команда могла остаться у власти , на разграбленных резервах курс мог улететь и далеко за 50.
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