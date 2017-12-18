Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

Додано: Вів 16 січ, 2018 18:07

freeze написав: Я больше скажу, что и 20 это искусственно созданный завышенный курс, обоснованный во многом паникой и тем, что украинцы по обыкновению ожидали худшего.

Но курса ниже 27 уже не будет, вышли на новый баланс, все проглотили, так и останется, в лучшем случае.

Единственное, чисто теоретическая возможность резкого отката- неожиданное благоприятное разрешение ситуации в ОРДЛО с массированными иностранными инвестициями на восстановление региона, но это скорее на сегодня из области фантастики.

Я больше скажу, что и 20 это искусственно созданный завышенный курс, обоснованный во многом паникой и тем, что украинцы по обыкновению ожидали худшего.Но курса ниже 27 уже не будет, вышли на новый баланс, все проглотили, так и останется, в лучшем случае.Единственное, чисто теоретическая возможность резкого отката- неожиданное благоприятное разрешение ситуации в ОРДЛО с массированными иностранными инвестициями на восстановление региона, но это скорее на сегодня из области фантастики.

lapay написав: Якби Янукович залишився на другий строк, Якби Янукович залишився на другий строк,

Согласен и с тем что курс явно завышен и практика предыдущих девалов показывает что откат назад м аловероятен, но с этим не могу согласиться :. Дело в том что до сих пор цены на украинскую продукцию изменились значительно слабее валютного девала. Часть подорожала на 50%-100% но часть осталась вовсе на уровне 2008 года или курса 8-10 за доллар. И это спустя 4 года девала. Так что ситуация не до конца "проглочена". Такого не было не при одном девале, когда инфляция автоматом заполняла подобные "пустоты". Но в этот раз не все так же, поэтому теоретически откат назад возможен.Избрание Януковича на выборах на второй срок было просто нереально.[/quote]это глупая мантра поклонников януковоща, винящих во всем майдан и не учитывающих что командой януковича был значительно разграблены ЗВР, что оказало самое серьезное воздействие на проседание гривны. Даже сами регионалы, удивляясь, говорили - что "проффессура" воровала так что было очевидно - оставаться никто не планировал - все шло под завершение проэкта "Украина" , экономика такого грабежа просто не смогла бы выдержать, и совсем не случаянно побег был совершен на расею , которая разворачивала военную операцию по воровству Крыма и готовилась к вторжению с внешних границ - многосотысячные резервы стояли у северо - восточных границ. Но даже если теоретически предположить что старая команда могла остаться у власти , на разграбленных резервах курс мог улететь и далеко за 50.