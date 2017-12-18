Гривня пережила три девальвації — Пинзеник

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freeze написав:Там очень красиво видна манипуляция. По партийным спискам прошло от Батькивщины 31,6 % депутатов, от БПП - 19,4 % Эти цифры собственно никто и не пытался опровергать даже в БПП.
БПП пыталась отыграться на количестве глав администраций. Но это для тех кто не вникает в суть. БПП отчиталась, что большинство глав - это кандидаты, выдвинутые - допустим, это есть первая манипуляция - не члены БПП-самовыдвиженцы, и ПОДДЕРЖАННЫЕ БПП - а это вторая манипуляция, как я писал, спасибо, конечно, что поддержали, но обязательств за это не несем - это вероятная мысль победивших самовыдвиженцев.
Я ж Вам спеціально дав посилання, де КВУ розглядає результати виборів в міські ОТГ. Там не було самовисуванців. І все одно переміг БПП. Так що немає ніякої маніпуляції. Люди голосують за владу, як було, є, і буде в не сильно розвинутих суспільствах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Я ж Вам спеціально дав посилання, де КВУ розглядає результати виборів в міські ОТГ. Там не було самовисуванців. І все одно переміг БПП.
Там другие выборы рассматриваются октябрьские, и даже по их данным по партийным спискам результаты практически равны. Беспартийный человек, который не хочет быть членом партии БПП, но выдвинутый ей, на мой взгляд типичный самовыдвиженец, который легко забудет кто его выдвигал. Ну, а поддержаные БПП как в графике от штаба БПП в моей ссылке, то новое ноу-хау, вероятно они даже не выдвигались от БПП просто их внесли для увеличения количества.