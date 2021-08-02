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Львівську Нерухомість! Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1047104810491050 Додано: Чет 26 чер, 2025 09:41 Ну тоді краще вже розказати, як виїхати по вулиці Миколи Коперника (самий центр) на проспект Свободи (самий центр).

Особливо, якщо прямо перед палацем Потоцьких прямо під знаком «Зупинку заборонено» припаркується якась тендітна пані на чорному Мерседесі - «кубику».

А там взагалі обʼіхати неможливо ніяк…



P.S. Питання проїзду по Львову дуже цікаве.

Не памʼятаю назву вулиці, можливо це була вулиця Гоголя, по якій я виїжджав на Городоцьку з центра, але ледве не задавив пана Вакарчука, який якраз вийшов з підʼїзду та хотів сідати в чорного Мерседеса (авто було припарковані ліворуч на вулиці, а я змушений був його обʼіжджати з правого боку). Я ледве встиг зупинитися і дивився на Вакарчука, який дуже швидко хотів сісти на пасажирське крісло того Мерседеса. А пан Вакарчук дивився прямо на мене і стояв як Шевченко на проспекті Свободи...

Фактично його врятував не я, а львівська бруківка: швидко не поїдеш…

Вижив пан Вакарчук… як раз саме в той день був концерт на стадіоні Львів Арена.

В той день концерт почався із запізненням десь на 1,5 години - не інакше пан Вакарчук приходив до тями після того інциденту. Хі-хі… akurt

Повідомлень: 11028 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 10:06 Я там прямо під Трембітою цілий рік паркувався під знаком. За що два штрафа отримав. Один аж о 19.45.Щось ті пакувальник працюють не шкодуючи себе. Bolt Повідомлень: 3493 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 10:46 Успіх написав: Таки мій будинок вже здано!👍👍👍

От що мені відповіли >>>

Доброго ранку!

так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)

Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.

На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.

п.с.

Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити? Таки мій будинок вже здано!👍👍👍От що мені відповіли >>>Доброго ранку!так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.п.с.Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити?



Пане Успіх!

Зранку переговорив з одним із найдосвідченіших людей у Львові - пан Михайло тримає руку на пульсі весь час з питань Забудовників.

Я йому в голос зачитав цей текст.

Ось його відповідь (по памʼяті):

1. Справи у вас нормальні. Цей забудовник завжди затягує здачу на 2 чи три роки. Це знають всі, хто в «темі».

2. Те, що вони вам надіслали відповідь - і саме таку - вже позитив.

3. Ремонт в квартирі можна починати - боятися немає чого.

4. З приводу останньої фрази та слова «земля».

Це для Львова і того Забудовника «нормально»: скорше да все не були на початковому етапі точно врегульовані земельні питання. Вирогідно, що частина земельної ділянки належала Забудовнику, а частина - то був «призвати», або «самозахват», або інше. Реальний власник часткової земельної ділянки витримав час та подав - мабуть - в Суд. Такі питання вирішуються судом зазвичай позитивно, але на протязі двох-трьох років. Вирогідно, що Забудовник той суд виграв або вирішив питання з реальним власником і справа зрушила з місця.

Прогноз позитивний.

5. Питання з газом електрикою та водою - звичайні - все оформлено на ФОПів для зручності влаштування та введення всього в експлуатацію та остаточного поділу потім на власників квартир. Тобто то звичайний процес.

6. Дали таку пораду саме знаючи Впшого Забудовника:

а) найняти адвоката - спеціаліста з питань Забудовників. Сказали, що його послуги вартують не дорого;

б) адвокат на підставі Договору подає підготовлену претензію до Забудовника посилаючись на термін здачі та ті незручності/проблеми, які Забудовник надав споживачеві.

У заяві він вимагає про відшкодування грошима - компенсація.

Також у заяві просять Забудовника надати точну дату видачі Права власності, нехай це буде навіть жовтень місяць.

в) Ваш Забудовник того не афішує, але в 100% випадків надає відшкодування в грошовій формі.



В цілому ситуацію оцінили як «нормальну» та як таку, яка має позитивний прогноз.

Позитиву додає той факт що практично вся Україна переживає так сильно за вашу маленьку інвестицію: обговорення тривають цілорічно і щоденно. Пане Успіх!Зранку переговорив з одним із найдосвідченіших людей у Львові - пан Михайло тримає руку на пульсі весь час з питань Забудовників.Я йому в голос зачитав цей текст.Ось його відповідь (по памʼяті):1. Справи у вас нормальні. Цей забудовник завжди затягує здачу на 2 чи три роки. Це знають всі, хто в «темі».2. Те, що вони вам надіслали відповідь - і саме таку - вже позитив.3. Ремонт в квартирі можна починати - боятися немає чого.4. З приводу останньої фрази та слова «земля».Це для Львова і того Забудовника «нормально»: скорше да все не були на початковому етапі точно врегульовані земельні питання. Вирогідно, що частина земельної ділянки належала Забудовнику, а частина - то був «призвати», або «самозахват», або інше. Реальний власник часткової земельної ділянки витримав час та подав - мабуть - в Суд. Такі питання вирішуються судом зазвичай позитивно, але на протязі двох-трьох років. Вирогідно, що Забудовник той суд виграв або вирішив питання з реальним власником і справа зрушила з місця.Прогноз позитивний.5. Питання з газом електрикою та водою - звичайні - все оформлено на ФОПів для зручності влаштування та введення всього в експлуатацію та остаточного поділу потім на власників квартир. Тобто то звичайний процес.6. Дали таку пораду саме знаючи Впшого Забудовника:а) найняти адвоката - спеціаліста з питань Забудовників. Сказали, що його послуги вартують не дорого;б) адвокат на підставі Договору подає підготовлену претензію до Забудовника посилаючись на термін здачі та ті незручності/проблеми, які Забудовник надав споживачеві.У заяві він вимагає про відшкодування грошима - компенсація.Також у заяві просять Забудовника надати точну дату видачі Права власності, нехай це буде навіть жовтень місяць.в) Ваш Забудовник того не афішує, але в 100% випадків надає відшкодування в грошовій формі.В цілому ситуацію оцінили як «нормальну» та як таку, яка має позитивний прогноз.Позитиву додає той факт що практично вся Україна переживає так сильно за вашу маленьку інвестицію: обговорення тривають цілорічно і щоденно. akurt

Повідомлень: 11028 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:20 Саме так!© akurt написав: Позитиву додає той факт що практично вся Україна переживає так сильно за вашу маленьку інвестицію: обговорення тривають цілорічно і щоденно. Позитиву додає той факт що практично вся Україна переживає так сильно за вашу маленьку інвестицію: обговорення тривають цілорічно і щоденно. Головне, що більшість з тих, хто обговорює - немає жодної причетності до новобудов!

Ніколи не жили, не живуть, і мабуть, ніколи не будуть жити в новобудові!😁

Як і ніколи не інвестували, і вже мабуть, не проінвестують в новобудову під оренду, чи продаж!😁 Головне, що більшість з тих, хто обговорює - немає жодної причетності до новобудов!Ніколи не жили, не живуть, і мабуть, ніколи не будуть жити в новобудові!😁Як і ніколи не інвестували, і вже мабуть, не проінвестують в новобудову під оренду, чи продаж!😁 Успіх

Повідомлень: 8289 З нами з: 18.03.21 Подякував: 273 раз. Подякували: 1007 раз. Профіль 4 8 1 4 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:30 Інвестиція пана Успіх у Львівську нерухомість: неупереджений погляд



Як відомо вся Україна, завдячуючи Фінансовому форуму України, роками обговорює інвестицію учасника форуму "Успіх" у Львівську нерухомість.

Обговорюють завзято і навіть ті, хто ніколи не був у Львові.

Я попросив свою довірену особи відвідати ту інвестиціїю та поділитися зі мною враженнями: на користь всій спільноті.



Сам я знаю цей район Львова - це так звана "Левандівка" - з літа 1979 (!) року.

Але саме в місця розташування ЖК пана Успіх - не бував - а найчастіше бував на вулиці Широка, Суботівська, Сяйво - і навіть жив там - в районі Левандівського (найкращі спогади) ринку - певний період свого життя у Львові...

Це - будемо казати - на фото "вище" - або "далі" від залізниці:





1. Критерій "ЛЛЛ". З трьох "Л" - два негативи і один позитив.

Негативи: ви не побачите красивих краєвидів на гори, ставки або водоспади. Ні. Це залізничний район, пронизаний рейковими коліями і дорога з однією смугою в кожному напрямку з доволі активним рухом відділяє ЖК "Ріел City" від залізниці.

...Вийти та перейти через дорогу - немає куди. З іншого боку ЖК - приватні будинки не дуже високої якості - все, що набудували за свої гроші колись працівники залізниці, будуючи "СоціаЛізЬм".

Якщо об"єктивно, то вид навкруги доволі похмурий та сумний.

Такий вид можна зустріти в будь-якому місті і України, і Європи - робочий край міста, який опинився - вважайте за каламбур - майже в центрі міста.

Мені чомусь на згадку прийшла Софія - столиця Болгарії - січень цього року - "кучугури" в центрі, з яких я ледве виїхав.



Позитив: від цього ЖК виявилося дуже легко виїхати в "цивілізацію" - на одну з основних артерій Львова - дуже довгу радіальну вулицю "Городоцька".

Виїзд забрав - важко повірити - по досить поганому асфальту (але без ям) 2 (дві!!!!) хвилини.

Несподівано. Я згадав Київ, посольство Німеччини в Україні і я на таксі намагався попасти на Залізничний вокзал Києва. Повний жах і фіаско: на потяг я НЕ встиг. Я погано знаю Київ не можу сказати близько це чи далеко - але потяг пішов БЕЗ мене. Хоча я мав час та їхав на таксі...

Позитив далі: до аеропорту імені Данила Галицького (зараз не працює) - 10 ДЕСЯТЬ!) хвилин.



До величезного торгового центра - "Вікторія Гарденс" - з купую супермаркетів - 15 хвилин.

На мапі я показав інший тоговий центр - цифра 1 - та виділив Національну оперу.



Якщо говорити не упереджено і не піддаватися на провокації псевдомешканців Львова, то розташування якщо і не Люкс, то досить непогане. "Задовільне"...

Я найбільше не люблю - просто не терплю - той район Льова де пан Успіх має свою основну (не інвестиційну) квартиру. Також не люблю сильно ті райони, де проходить вулиця Личаківська (там знамените меморіальне кладовище), або район вулиці Зелена.

Певний час жив в районі Зеленої - вулиця "Тиха"... Ну так все... стареньке "старорежимне" - хоча часто і шедеври архітектури кінця 19-го - почтаку 20-го сторіччя... Еге ж... спробуй припаркуватися - не вийде ніде...



Таким чином, розташування інвестиції пана - з точки зору естетики - ніяке, але з точки зору розташування в місті - на "9" за 12-ти бальною шкалою.

ПРОГНОЗ ПО ЗДАЧІ В ОРЕНДУ - ДУЖЕ ПОЗИТИВНИЙ.



2. Сам ЖК. Мій респондент звернув увагу на те, що практично неможливо було припаркувалися біля величезного ЖК. Правда там - здається - є підземні паркінги - але респонденту вони були не доступні.



3. Якість будинків зовні нормальна без "викрутасів" та позолоти. Дуже красива і мабуть не дешева плитка, якою оздоблено внутрішній двір ЖК. Під номером "8" - як виявилося - ховається купа будинків, які мають нумерацію типу "8Б", "8Г" і так далі.



Внутрішній двір ЖК просторий (!) і реально вражає дизайном дитячого та спортивного майданчика.

Зроблено якісно красиво і несподівано "добротно". Тут "12" балів з "12"!

Праворуч на фото будинки - всі під номером "8" - які було заселено ще 2 роки тому - все ОК - була розмова з одним з мешканців. Саме він показав на два будинка - вони на фото ліворуч - які МАБУТЬ здано в експлуатацію. Вони огороджені ще будівельним парканом і ландшафтного дизайну ще немає.



4. Родзинка на тортику: іде активне будівництво - мабуть - інформація не точна - школи.

Якщо це так, то це супер величезний плюс. Схоже школу буде здано до 1 вересня.



Все це я вислухав віл мого ресопндента. Мій вердикт:

- я би там для себе НЕ купував - я знаю Львів досить добре - та реально мешкаю (віртуально в останні роки) в іншому районі Львова - там і парки, і озера, і парковки, і широкі вулиці, і торгові центри...

- я ніколи не жив у "шпаківнях" на 1000 мешканців - хіба що дуже невеликі проміжки часу - а народився, жив та живу зараз в приватних досить просторих оселях. Тобто таке житло не для мене.

- під орендаря - піде однозначно. Навряд чи орендар дивиться з вікна на гори, дерева інжиру та водоспади - він дивиться не те, як йому можна дістатися в центр або в офіс (не бачу проблем), де можна прилаштувати дитину та як далеко до ринку (Левандівський ринок - це реально великий позитив. А якщо згадати, що там, де на мапі я наніс цифру "1", є ще й "Привокзальний ринок" із самою смачною у Львові "Кров"янкою" та самим смачним у Львові салом - то взагалі - дуже непогано!).





Висновок: ІНВЕСТИЦІЯ "ПРАВИЛЬНА". Як відомо вся Україна, завдячуючи Фінансовому форуму України, роками обговорює інвестицію учасника форуму "" у Львівську нерухомість.Обговорюють завзято і навіть ті, хто ніколи не був у Львові.Я попросив свою довірену особи відвідати ту інвестиціїю та поділитися зі мною враженнями: на користь всій спільноті.Сам я знаю цей район Львова - це так звана "Левандівка" - з літа 1979 (!) року.Але саме в місця розташування ЖК пана Успіх - не бував - а найчастіше бував на вулиці Широка, Суботівська, Сяйво - і навіть жив там - в районі Левандівського (найкращі спогади) ринку - певний період свого життя у Львові...Це - будемо казати - на фото "вище" - або "далі" від залізниці:З трьох "Л" - два негативи і один позитив.Негативи: ви не побачите красивих краєвидів на гори, ставки або водоспади. Ні. Це залізничний район, пронизаний рейковими коліями і дорога з однією смугою в кожному напрямку з доволі активним рухом відділяє ЖК "Ріел City" від залізниці....Вийти та перейти через дорогу - немає куди. З іншого боку ЖК - приватні будинки не дуже високої якості - все, що набудували за свої гроші колись працівники залізниці, будуючи "СоціаЛізЬм".Якщо об"єктивно, то вид навкруги доволі похмурий та сумний.Такий вид можна зустріти в будь-якому місті і України, і Європи - робочий край міста, який опинився - вважайте за каламбур - майже в центрі міста.Мені чомусь на згадку прийшла Софія - столиця Болгарії - січень цього року - "кучугури" в центрі, з яких я ледве виїхав.Позитив: від цього ЖК виявилося дуже легко виїхати в "цивілізацію" - на одну з основних артерій Львова - дуже довгу радіальну вулицю "Городоцька".Виїзд забрав - важко повірити - по досить поганому асфальту (але без ям) 2 (дві!!!!) хвилини.Несподівано. Я згадав Київ, посольство Німеччини в Україні і я на таксі намагався попасти на Залізничний вокзал Києва. Повний жах і фіаско: на потяг я НЕ встиг. Я погано знаю Київ не можу сказати близько це чи далеко - але потяг пішов БЕЗ мене. Хоча я мав час та їхав на таксі...Позитив далі: до аеропорту імені Данила Галицького (зараз не працює) - 10 ДЕСЯТЬ!) хвилин.До величезного торгового центра - "Вікторія Гарденс" - з купую супермаркетів - 15 хвилин.На мапі я показав інший тоговий центр - цифра 1 - та виділив Національну оперу.Якщо говорити не упереджено і не піддаватися на провокації псевдомешканців Львова, то розташування якщо і не Люкс, то досить непогане. "Задовільне"...Я найбільше не люблю - просто не терплю - той район Льова де панмає свою основну (не інвестиційну) квартиру. Також не люблю сильно ті райони, де проходить вулиця Личаківська (там знамените меморіальне кладовище), або район вулиці Зелена.Певний час жив в районі Зеленої - вулиця "Тиха"... Ну так все... стареньке "старорежимне" - хоча часто і шедеври архітектури кінця 19-го - почтаку 20-го сторіччя... Еге ж... спробуй припаркуватися - не вийде ніде...Таким чином, розташування інвестиції паназ точки зору естетики - ніяке, але з точки зору розташування в місті - на "9" за 12-ти бальною шкалою.ПРОГНОЗ ПО ЗДАЧІ В ОРЕНДУ - ДУЖЕ ПОЗИТИВНИЙ.2. Сам ЖК. Мій респондент звернув увагу на те, що практично неможливо було припаркувалися біля величезного ЖК. Правда там - здається - є підземні паркінги - але респонденту вони були не доступні.3. Якість будинків зовні нормальна без "викрутасів" та позолоти. Дуже красива і мабуть не дешева плитка, якою оздоблено внутрішній двір ЖК. Під номером "8" - як виявилося - ховається купа будинків, які мають нумерацію типу "8Б", "8Г" і так далі.Внутрішній двір ЖК просторий (!) і реально вражає дизайном дитячого та спортивного майданчика.Зроблено якісно красиво і несподівано "добротно". Тут "12" балів з "12"!Праворуч на фото будинки - всі під номером "8" - які було заселено ще 2 роки тому - все ОК - була розмова з одним з мешканців. Саме він показав на два будинка - вони на фото ліворуч - які МАБУТЬ здано в експлуатацію. Вони огороджені ще будівельним парканом і ландшафтного дизайну ще немає.4.іде активне будівництво - мабуть - інформація не точна - школи.Якщо це так, то це супер величезний плюс. Схоже школу буде здано до 1 вересня.Все це я вислухав віл мого ресопндента. Мій вердикт:- я би там для себе НЕ купував - я знаю Львів досить добре - та реально мешкаю (віртуально в останні роки) в іншому районі Львова - там і парки, і озера, і парковки, і широкі вулиці, і торгові центри...- я ніколи не жив у "шпаківнях" на 1000 мешканців - хіба що дуже невеликі проміжки часу - а народився, жив та живу зараз в приватних досить просторих оселях. Тобто таке житло не для мене.Навряд чи орендар дивиться з вікна на гори, дерева інжиру та водоспади - він дивиться не те, як йому можна дістатися в центр або в офіс (не бачу проблем), де можна прилаштувати дитину та як далеко до ринку (Левандівський ринок - це реально великий позитив. А якщо згадати, що там, де на мапі я наніс цифру "1", є ще й "Привокзальний ринок" із самою смачною у Львові "Кров"янкою" та самим смачним у Львові салом - то взагалі - дуже непогано!).ІНВЕСТИЦІЯ "ПРАВИЛЬНА". akurt

Повідомлень: 11028 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 1047104810491050 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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