Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:14
Успіх написав: Bolt написав:
Що таке Євроремонт?
Назвемо його "капітальнний ремонт")) - тобто, все нове!
А не так як у Вас - половина електрики старої/на скрутках з алюмінькою?
Труби - поміняні?
Та й що я буду перераховувати - має бути ВСЕ нове!
Bolt написав:
На другому варіанті, скоріш за все їм доведеться скінути якусь штуку.
По першому, зрештою також штуку-дві
Нам не важливо, що в 1 і 2 варіанті трохи завищена ціна.
Нам важливо порівняти новобуд з капремонт і вторинний ринок з капремонтом з +/-однаковим метражом і в однаковій локації!
І визначити - що краще?
А тоді вже можемо підставляти "котлован з поставкою через 2роки"
Труби всі замінені причому не тільки в хаті але і стояки.Зрещтою можна сказати, що робився капітальний ремонт
Бо все обшкрібуватрсь до голого бетону. Потріскані перегородки з гіпсо стружечних плит на дервв"яному каркасі по всій площині проклеїв сіткою для пінопласта і вирівняв ротбандом. Вікно з кухні до ванної та місця де стояли фанерні вставки над дверями до ванны і туалета залив бетоном, щоб культурно виглядало. По всій квартирі робив стяжку.
Звісно іспанську плитку не клав, а в основному Атемівську. Там де була лоджія, спиляв болгаркою технологічний ухил в плиті, завдяки чому получилось зробити підлогу на одному рівні з кімнатою, бо була 3 см сходинка.
-
1
Додано: Суб 30 сер, 2025 08:19
Bolt написав:
можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...
-
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:02
Успіх написав: Bolt написав:
можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...
Робити купу зайвих рухів щоб з аренды капало на умовні 100 баксів більше?! Ну і гроші на доплату різниці ціни десь треба взяти.
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:49
Успіх написав: akurt написав:
Тепер беремо те саме, але інвестиція 2025 року:
Пане Акурт, у Вас все гарно виходить порахувати👍(добре знаєтесь на цінах)
То, будь ласка, порахуйте ще так само у старому фонді(вже з ремонтом, або доплюсуйте ремонт) - до війни і тепер в 2025р.
Мабуть, вийде вигідніше, ніж в новобудові?
може вийти трохи дешевше, ніж в новобудові, але є багато але
-в новобудові сходова клітка не тхне сечею (перші пару років)
-в старому фонді ви зробили "якісний ремонт"(під оренду?), а у сусідів двері досі дерматином утеплені-клієнт буде крутити носом(від таких сусідів)
-в старому фонді часто відсутні парковки(або всі міста закріплені з 90х), відсутні дитячий майданчик, або стадіон(для родини з дітьми-це має вирішальне значення(гімназія, стадіон та інше)
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:04
Успіх написав: Bolt написав:
можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...
оренда не для слабонервних, треба бути готовим до того,
що орендарі зґвалтують твою хату (ремонт, будь-який)
і доведеться бити морду їм (або вони тобі, якщо їх більше)
якщо порівняти овдп(депозит)-з купівлею електрокара(для таксування), або квартири під оренду і порахувати кількість набутих системних захворювань, то краще овпд нічого немає
і в дупу весь той ремонт і потім хапатись за серце коли орендарі що поламають(вкрадуть), чи взагалі затоплять сусідів знизу.
Успіх, викини ці марення з голови
життя коротке (інколи дуже)
ти рахуєш окупність 16 років, додай 5-6 років для гарантії
