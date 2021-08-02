Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:29

Відповідь залежить від намірів людини.

Для орендаря - на мою думку - найважливішим є відстань до місця роботи або найлегший спосіб добиратися до роботи.

Не для орендаря - престижність вулиці за соціальними критеріями.

Наприклад, в Києві багато людей цінують вулиці: Володимирська · Андріївський узвіз · Хрещатик · Верхній/Нижній вал · Набережно-Хрещатицька · Грушевського…

В Харкові: вулиця Сумська.

В Дніпрі - проспект Яворницького.

В Запоріжжі - проспект Соборний.



Я мав на увазі, що згадана вулиця Тролейбусна (до речі зараз її частина має іншу назву - на честь героя, який загинув, а раніше жив там) - ну така «ніяка». І досить далеко від «цивілізаціі». Я декілька разів нею проїжджав, то навіть дивувався, чи у Львові я опинився.

І зауважив, що в цьому сенсі будинок, де розташована інвестиція пана «Успіх», має більш цікаве розташування. Здається там не більше 700 м до Городоцькоі.



Я думаю мало хто знає, що на початку минулого сторіччя зовсім не престижною - хто зна де - за межами міста або на його краю - була вулиця, яка зараз має назву «вулиця Івана Франка» - тоді просто пустирі були - але саме там побудували свої розкішні будинки (вілли) і Іван Франко, і Михайло Грушевський…



Цінували зовсім інше: не центр Львова… цінували тишу, спокій та чистоту…



Коли до мене у Львів приїздили гості, то я іх вів не в центр міста, а в будинок-музей Івана Франка: справжня насолода…



Ну а вам - мабуть - варто підвищувати ціну оренди двушки… просто за прикладом інших українців…



Вчора неймовірно здивував один приятель.

Я його спитав, чому це він раптом приїхав з Великоі Британії, де живе у сина вже більше 4-х років, в Україну?

Ніколи не вгадаєте навіть якщо будуть за вгадування пропонувати гроші.

Я би теж не вгадав.



Людина приїхала з Великої Британії в один з обласних центрів, щоби відремонтувати дах гаража та здати гараж в оренду.

Це при тому, що має під оренду в Україні 3 (три) квартири - всі здаються - та допомогу від короля Великої Британії Його величності Чарльза ІІІ в сумі 1500 британських фунтів на місяць… як для жебракуватого біженця… Король же не знає, що біженець здає в Україні українцям аж 3 (три) квартири.

Ну ще й Україна платить пенсію…



Їй Богу: «Курочка просо по зернятку клює…»

Просто дзьобики у курочок різні…