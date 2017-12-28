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Apple і Colgate випустили
"розумну" щітку (видео)

Apple і Colgate випустили "розумну" щітку (видео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:39

Apple і Colgate випустили "розумну" щітку (видео)

Пропонуємо до обговорення:
Android-версія для "розумної" щітки не передбачена.

Дивися повний текст Apple і Colgate випустили "розумну" щітку (видео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:39

Apple рулит!
serg_vronsky
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