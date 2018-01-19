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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:40 Итоги: Прогнозы 19.01.18



Палата представителей в конгрессе США одобрила законопроект о продлении федерального финансирования правительства до 16 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Принятие законопроекта позволит избежать приостановки работы правительства.

Теперь документ отправлен на рассмотрение в сенат. Срок согласования истекает в полночь 19 января.



США: Число закладок новых домов в декабре сократилось.



Число закладок новых домов в декабре сократилось на 8,2% м/м до 1,19 млн. домов в год. Число разрешений на строительство в декабре снизилось на 0,1%, до 1,30 млн в год. Экономисты ждали числа закладок новых домов на 1,5% и сокращение числа разрешений на строительство на 0,8%. Данные по закладкам волатильны от месяца к месяцу.



За 2017 год число закладок выросло на 2,4% г/г, а число разрешений увеличились на 4,7%.



Число закладок домов на одну семью в декабре сократилось на 11,8% м/м, число закладок многоквартирных домов поднялось на 1,4%. Число разрешений на строительство домов на одну семью выросло на 1,8% по сравнению с ноябрем, тогда как число разрешения для многоквартирных домов упало на 3,9%. Строительная активность ниже пика до мирового финансового кризиса 2008 года. Ужесточение правил землепользования привели, растущая стоимость участков под строительство стали причиной дефицита на рынке жилья, провоцируя рост цен на дома.



Иностранный бизнес уходит из России с рекордной за 3 года скоростью.



Зарубежный бизнес резко сократил инвестиции в российскую экономику, следует из статистики ЦБ РФ по платежному балансу за 2017 год.

По итогам года приток прямых иностранных инвестиций - то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях - обвалился на 25%.

В IV квартале нерезиденты, работавшие на российском рынке, и вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели $1,6 млрд.



Отток прямых иностранных инвестиций на квартальной основе был зафиксирован ЦБ лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008-09 гг в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа.



По сумме отток стал вторым крупнейшим в новейшей истории страны: только в четвертом квартале 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе, санкций, обвала нефти и рубля, инвесторы уходили быстрее, забрав $1,9 млрд.



Итоговый годовой показатель остался в плюсе - приток составил $23,2 млрд. Это, впрочем, вдвое меньше, чем в 2011-м году, и почти втрое ниже показателя за 2013 год.



Статистика ЦБ говорит о том, что у нерезидентов меняются приоритеты - вместо вложений в реальный сектор они предпочитают финансовые спекуляции, активно скупая облигации российского правительства или ценные бумаги корпорации; это может означать рост недоверия, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.



«Островки благоденствия» создаются в России искусственно, за счет бюджета, для бизнеса в целом инвестиционный климат «слишком холодный», указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. При этом перспективы роста остаются туманными: доходы населения падают, рентабельность любого бизнеса, кроме продажи за рубеж полезных ископаемых стремительно снижается.



По данным Росстата, за январь-сентябрь прибыль добывающих предприятий подскочила на 20%, нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%, тогда как в обрабатывающей промышленности сальдированный финансовый результат снизился на 11%, в торговле - на 22%; прибыль строительных компаний рухнула втрое.



Ситуацию усугубляют санкции: в 2017-м году была окончательно развеяна иллюзия, что вот-вот кто-то придет и их отменит, отмечает главный экономист Matrix Capital Евгений Гавриленков: «Давление на Россию будет продолжаться десятилетия, как минимум».



Очень раннее начало атаки покупателей на безналичный доллар на отечественном валютно межбанке вызвало практически синхронный старт долларовых интервенций регулятора по запросу наилучшего курса, в течение которых по состоянию на 10.45 Киева было реализовано около $40,0 млн. Расточительность НБУ вначале заморозила действующие цены безналичного «американца» на отметке 28,85/28,87, а с 11.15 инициировала коррекцию при участии продаж немногочисленных экспортеров, которые осознали решительность НБУ и бесперспективной ожидания роста курса американской СКВ.



Как и прежде дебютная агрессивность покупателей доллара проистекала из упоминавшихся ранее «придержек» экспортной выручки за рубежом в расчете на пролонгацию «бычьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня. Процесс катализировался пресловутым «пятничным синдромом» (мало кто решался на риск, входя в выходные вне «старого надежного» доллара).



Регулятор погасил утреннее давление на доллар, однако вернуть средневзвешенный курс «американца» на уровни предыдущего закрытия не удалось, констатировав сохранение «бычьего» тренда, вопреки нашим более ранним прогнозам. Очевидно, решить проблему злоупотреблений при репатриации экспортной выручки в Украину можно будет возвращение администрирования и ужесточения в области валютного регулирования. Впрочем, думается, вряд ли регулятор пойдет на этот шаг, предпочтя иные пути воздействия на «сознательность» экспортеров.



Таким образом, ожидаемое ранее вхождение рынка безналичного доллара в полосу стабильности отложено на более поздние сроки, конкретизация которых, по всей видимости, станет возможной после 22 января.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Палата представителей США продлила финансирование правительства до 16 февраля.Палата представителей в конгрессе США одобрила законопроект о продлении федерального финансирования правительства до 16 февраля. Об этом сообщает Reuters.Принятие законопроекта позволит избежать приостановки работы правительства.Теперь документ отправлен на рассмотрение в сенат. Срок согласования истекает в полночь 19 января.США: Число закладок новых домов в декабре сократилось.Число закладок новых домов в декабре сократилось на 8,2% м/м до 1,19 млн. домов в год. Число разрешений на строительство в декабре снизилось на 0,1%, до 1,30 млн в год. Экономисты ждали числа закладок новых домов на 1,5% и сокращение числа разрешений на строительство на 0,8%. Данные по закладкам волатильны от месяца к месяцу.За 2017 год число закладок выросло на 2,4% г/г, а число разрешений увеличились на 4,7%.Число закладок домов на одну семью в декабре сократилось на 11,8% м/м, число закладок многоквартирных домов поднялось на 1,4%. Число разрешений на строительство домов на одну семью выросло на 1,8% по сравнению с ноябрем, тогда как число разрешения для многоквартирных домов упало на 3,9%. Строительная активность ниже пика до мирового финансового кризиса 2008 года. Ужесточение правил землепользования привели, растущая стоимость участков под строительство стали причиной дефицита на рынке жилья, провоцируя рост цен на дома.Иностранный бизнес уходит из России с рекордной за 3 года скоростью.Зарубежный бизнес резко сократил инвестиции в российскую экономику, следует из статистики ЦБ РФ по платежному балансу за 2017 год.По итогам года приток прямых иностранных инвестиций - то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях - обвалился на 25%.В IV квартале нерезиденты, работавшие на российском рынке, и вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели $1,6 млрд.Отток прямых иностранных инвестиций на квартальной основе был зафиксирован ЦБ лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008-09 гг в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа.По сумме отток стал вторым крупнейшим в новейшей истории страны: только в четвертом квартале 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе, санкций, обвала нефти и рубля, инвесторы уходили быстрее, забрав $1,9 млрд.Итоговый годовой показатель остался в плюсе - приток составил $23,2 млрд. Это, впрочем, вдвое меньше, чем в 2011-м году, и почти втрое ниже показателя за 2013 год.Статистика ЦБ говорит о том, что у нерезидентов меняются приоритеты - вместо вложений в реальный сектор они предпочитают финансовые спекуляции, активно скупая облигации российского правительства или ценные бумаги корпорации; это может означать рост недоверия, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.«Островки благоденствия» создаются в России искусственно, за счет бюджета, для бизнеса в целом инвестиционный климат «слишком холодный», указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. При этом перспективы роста остаются туманными: доходы населения падают, рентабельность любого бизнеса, кроме продажи за рубеж полезных ископаемых стремительно снижается.По данным Росстата, за январь-сентябрь прибыль добывающих предприятий подскочила на 20%, нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%, тогда как в обрабатывающей промышленности сальдированный финансовый результат снизился на 11%, в торговле - на 22%; прибыль строительных компаний рухнула втрое.Ситуацию усугубляют санкции: в 2017-м году была окончательно развеяна иллюзия, что вот-вот кто-то придет и их отменит, отмечает главный экономист Matrix Capital Евгений Гавриленков: «Давление на Россию будет продолжаться десятилетия, как минимум».Очень раннее начало атаки покупателей на безналичный доллар на отечественном валютно межбанке вызвало практически синхронный старт долларовых интервенций регулятора по запросу наилучшего курса, в течение которых по состоянию на 10.45 Киева было реализовано около $40,0 млн. Расточительность НБУ вначале заморозила действующие цены безналичного «американца» на отметке 28,85/28,87, а с 11.15 инициировала коррекцию при участии продаж немногочисленных экспортеров, которые осознали решительность НБУ и бесперспективной ожидания роста курса американской СКВ.Как и прежде дебютная агрессивность покупателей доллара проистекала из упоминавшихся ранее «придержек» экспортной выручки за рубежом в расчете на пролонгацию «бычьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня. Процесс катализировался пресловутым «пятничным синдромом» (мало кто решался на риск, входя в выходные вне «старого надежного» доллара).Регулятор погасил утреннее давление на доллар, однако вернуть средневзвешенный курс «американца» на уровни предыдущего закрытия не удалось, констатировав сохранение «бычьего» тренда, вопреки нашим более ранним прогнозам. Очевидно, решить проблему злоупотреблений при репатриации экспортной выручки в Украину можно будет возвращение администрирования и ужесточения в области валютного регулирования. Впрочем, думается, вряд ли регулятор пойдет на этот шаг, предпочтя иные пути воздействия на «сознательность» экспортеров.Таким образом, ожидаемое ранее вхождение рынка безналичного доллара в полосу стабильности отложено на более поздние сроки, конкретизация которых, по всей видимости, станет возможной после 22 января.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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