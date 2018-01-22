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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 22 січ, 2018 14:02 Итоги: Прогнозы 22.01.18



Теперь федеральные учреждения закроются, а большинство их сотрудников уйдут в неоплачиваемые отпуска. В США федеральное правительство приостанавливает свою работу в связи с провалом голосования Сената за его временное финансирование. Об этом сообщает DW. В частности, указано, что в Сенате не нашлось голосов на финансирование правительства в ходе голосования вечером 19 января. Оно имело целью избежания так называемого «шатдауна» (government shutdown) - временной приостановки работы органов власти и госучреждений из-за отсутствия финансирования.



Временный бюджет не поддержало достаточное число демократов, чтобы в итоге проект набрал необходимые 60 голосов. Республиканцы, которые поддерживают предоставление финансирования, в верхней палате имеют 51 место. На поддержку законопроекта нашлось только 50 голосов против 49 - пятеро демократов высказались за временное финансирование, в то же время пятеро республиканцев - против. Накануне законопроект о предоставлении финансирования до 16 февраля одобрила Палата представителей Конгресса США. Отмечается, что нынешний проект временного бюджета - уже четвертый по счету. Последняя резолюция была принята в конце декабря 2017 года, срок ее действия заканчивается в полночь 20 января.



Теперь федеральные учреждения закроются, а большинство их сотрудников уйдут в неоплачиваемые отпуска. Правительство сможет финансировать лишь самые необходимые расходы. В свою очередь президент США Дональд Трамп отменил свою поездку во Флориду, под вопросом и его визит в швейцарский Давос на следующей неделе. Как сообщается, бюджетный спор между демократами и республиканцами касается расходов на оборону и финансирования строительства стены на границе с Мексикой, на которую планируется потратить $18 млрд. В частности, демократы настаивают на том, чтобы расходы на оборону не росли надпропорционно в сравнении с другими статьями.



Кроме того, многие демократы отказываются утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, которые въехали в США несовершеннолетними. В последний раз «шатдаун» в США имел место в октябре 2013 года при президентстве Барака Обамы и продолжался 16 дней. Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить 23-26 января 2018 года.



США: Палата представителей одобрила финансирование правительства США, Сенат сопротивляется.



Законопроект о финансировании правительства США, который должен помешать приостановке его работы, в четверг столкнулся с препятствиями в Сенате, хоть за несколько часов до этого и получил одобрение Палаты представителей.



Без вливания денег федеральные ведомства США будут вынуждены приостановить работу начиная с выходных, когда истечет срок нынешнего финансирования.

Контролируемая республиканцами Палата представителей одобрила финансирование до 16 февраля. В поддержку законопроекта выступили 230 человек, против - 197. После этого документ был отправлен на рассмотрение в Сенат, при этом президент США Дональд Трамп усиленно настаивает на его принятии до крайнего срока.



Тем не менее, ряд демократов и республиканцев в Сенате, которые по тем или иным причинам не одобряют законопроект, поставили его принятие под вопрос.

Вскоре после одобрения законопроекта Палатой представителей в Сенате начались ожесточенные споры, которые, вероятно, продолжатся и в пятницу. Конфликт породил предположения о том, что либо правительство будет вынуждено приостановить работу, либо Конгресс одобрит законопроект об очень краткосрочном финансировании - вероятно, не более чем на несколько дней - чтобы дать законодателям больше времени на обсуждение.



Высказывания Уильямса (ФРС).



- Экономика США движется от препятствий к факторам ускорения;

- Сокращения налогов явно обеспечат ускорение роста;

- Изменение также наблюдается в мировом окружении;

- Видится конвергенция в мировой экономике, более позитивно;

- Ожидает снижения уровня безработицы в США до 3,7% в этом году;

- Финансовые условия, уверенность — третий фактор поддержки экономического роста в США;

- Низкая инфляция — хорошая новость, ожидает что инфляция вернётся к 2% в следующие 2 года;

- Ожидает роста ВВП в этом году 2,25-2,5%;

- ФРС необходимо возвращать денежную политику к нормальной;

- ФРС не опережает и не отстаёт от кривой, хорошо позиционируется для сохранения неустойчивой траектории экономики;

- Следующий председатель ФРС Пауэлл говорит о преемственности, проводит политику председателя Йеллен далее;

- Это время перемен в ФРС, учреждении, которое не любит перемены.



Иностранцы испарились с рынка госдолга РФ в ожидании санкций.



Зарубежные инвесторы практически остановили покупку российских гособлигаций на фоне угрозы нового пакета санкций США, решение по которым американский Минфин должен принять в начале февраля.



Нерезиденты, которые были главным кредитором российского правительства в течение последних двух лет, обеспечив две трети суммы, которую Минфин занял на рынке для бюджета, отказываются от покупок облигаций федерального займа два месяца подряд, следует из статистики ЦБ РФ.



На 1 декабря объем их вложений в ОФЗ практически не изменился по сравнению с ноябрем и октябрем - 2,183 трлн. рублей (против 2,184 и 2,181 соответственно), а их доля на рынке сократилась с 32,7% до 32,1%.

Для сравнения: за сентябрь нерезиденты купили ОФЗ на 136 млрд. рублей, а с начала года - на 667 млрд.

В декабре приток капитала возобновился, хотя и в символическом объеме, показали предварительные данные ЦБ по платежному балансу. Суммарно за 4-й квартал иностранцы вложили в ОФЗ $1,2 млрд (68,4 млрд рублей). По сравнению с III кварталом инвестиции обвалились в 6 раз.

Новых денег на рынок пришло еще меньше - лишь $0,3 млрд., или 17 млрд рублей. Остаток вложений пришелся на реинвестирование средств, которые выплатил держателям бумаг Минфин (купоны и погашение).



«Таким образом, тема возможного введения санкций на госдолг РФ все же охладила интерес нерезидентов», - констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

За квартал Минфин привлек через размещение ОФЗ 176 млрд. рублей. «Спрос на вторичном рынке, похоже, предъявляли в основном локальные инвесторы», - говорит стратег Сбербанк CIB Николай Минко.



Рынок поддерживает скупка бумаг негосударственными пенсионными фондами, считает Порывай: НФП, связанные с «Открытием» и Бинбанком, получили от ЦБ порядка 266 млрд рублей за счет средств, выделенных на санацию и закрытие дыр. Это «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ Электроэнергетики, РГС.

Их инвестиции в акции проблемных банков обесценились и были компенсированы за счет печатного станка центробанка.



27 декабря Минфин погасил ОФЗ 24018 с плавающей ставкой, а в январе предстоят погашения еще на 166 млрд. рублей, подсчитал Минко. Реинвестирование этих средств вместе с оставшимися деньгами НПФ может поддержать спрос на российские гособлигации вплоть до президентских выборов, говорит Порывай.

Если же санкции США все же состоятся, с рынка уйдет примерно 10% иностранного капитала, или 200 млрд. рублей, прогнозирует ФК «Уралсиб»: это обесценит рубль на 15% и поднимет доходность госбумаг на 2 процентных пункта. Пока вероятность такого сценария оценивается рынком как низкая; скорее всего, тема санкций останется как подвешенный «дамоклов меч», говорит стратег Societe Generale Юрий Тулинов.



На валютном межбанке Украины 22-го сохранилось преобладание спроса на безналичный доллар, вызванное нехваткой предложения экспортной выручки при довольно значительном гривневом «навесе» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Последнее исключало вынужденную продажу СКВ экспортерами ради гривни «на текущие расходу», формируя перекос рынка «зеленого» безнала в сторону спроса. Поэтому рост курса «американца» на межбанке был вполне закономерным и, судя по всему, сохранится на ближайшую перспективу. Как мы указывали в предыдущем обзоре, вхождение в боковой тренд рынка безналичного доллара откладывается на более поздние сроки. Надеюсь, не очень «далеко».



Наличный рынок, лишенный подобной гривневой «подпитки», как валютный межбанк, ответил на сохранение присутствия на рынке «зеленого» безнала быков довольно сдержанно.

В этом контексте вероятность вхождения наличной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности заметно выше, чем у безналичной СКВ.



Таким образом, уже со среды, на фоне роста предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, у безналичного «американца» появится хороший шанс остановить затянувшееся до неприличия «зеленое» ралли, вослед за которым не оставляют попыток сыграть наверх и субъекты наличного рынка.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ В США правительство прекращает работу из-за отказа Сената его финансировать.Теперь федеральные учреждения закроются, а большинство их сотрудников уйдут в неоплачиваемые отпуска. В США федеральное правительство приостанавливает свою работу в связи с провалом голосования Сената за его временное финансирование. Об этом сообщает DW. В частности, указано, что в Сенате не нашлось голосов на финансирование правительства в ходе голосования вечером 19 января. Оно имело целью избежания так называемого «шатдауна» (government shutdown) - временной приостановки работы органов власти и госучреждений из-за отсутствия финансирования.Временный бюджет не поддержало достаточное число демократов, чтобы в итоге проект набрал необходимые 60 голосов. Республиканцы, которые поддерживают предоставление финансирования, в верхней палате имеют 51 место. На поддержку законопроекта нашлось только 50 голосов против 49 - пятеро демократов высказались за временное финансирование, в то же время пятеро республиканцев - против. Накануне законопроект о предоставлении финансирования до 16 февраля одобрила Палата представителей Конгресса США. Отмечается, что нынешний проект временного бюджета - уже четвертый по счету. Последняя резолюция была принята в конце декабря 2017 года, срок ее действия заканчивается в полночь 20 января.Теперь федеральные учреждения закроются, а большинство их сотрудников уйдут в неоплачиваемые отпуска. Правительство сможет финансировать лишь самые необходимые расходы. В свою очередь президент США Дональд Трамп отменил свою поездку во Флориду, под вопросом и его визит в швейцарский Давос на следующей неделе. Как сообщается, бюджетный спор между демократами и республиканцами касается расходов на оборону и финансирования строительства стены на границе с Мексикой, на которую планируется потратить $18 млрд. В частности, демократы настаивают на том, чтобы расходы на оборону не росли надпропорционно в сравнении с другими статьями.Кроме того, многие демократы отказываются утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, которые въехали в США несовершеннолетними. В последний раз «шатдаун» в США имел место в октябре 2013 года при президентстве Барака Обамы и продолжался 16 дней. Напомним, ранее сообщалось, что президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить 23-26 января 2018 года.США: Палата представителей одобрила финансирование правительства США, Сенат сопротивляется.Законопроект о финансировании правительства США, который должен помешать приостановке его работы, в четверг столкнулся с препятствиями в Сенате, хоть за несколько часов до этого и получил одобрение Палаты представителей.Без вливания денег федеральные ведомства США будут вынуждены приостановить работу начиная с выходных, когда истечет срок нынешнего финансирования.Контролируемая республиканцами Палата представителей одобрила финансирование до 16 февраля. В поддержку законопроекта выступили 230 человек, против - 197. После этого документ был отправлен на рассмотрение в Сенат, при этом президент США Дональд Трамп усиленно настаивает на его принятии до крайнего срока.Тем не менее, ряд демократов и республиканцев в Сенате, которые по тем или иным причинам не одобряют законопроект, поставили его принятие под вопрос.Вскоре после одобрения законопроекта Палатой представителей в Сенате начались ожесточенные споры, которые, вероятно, продолжатся и в пятницу. Конфликт породил предположения о том, что либо правительство будет вынуждено приостановить работу, либо Конгресс одобрит законопроект об очень краткосрочном финансировании - вероятно, не более чем на несколько дней - чтобы дать законодателям больше времени на обсуждение.Высказывания Уильямса (ФРС).- Экономика США движется от препятствий к факторам ускорения;- Сокращения налогов явно обеспечат ускорение роста;- Изменение также наблюдается в мировом окружении;- Видится конвергенция в мировой экономике, более позитивно;- Ожидает снижения уровня безработицы в США до 3,7% в этом году;- Финансовые условия, уверенность — третий фактор поддержки экономического роста в США;- Низкая инфляция — хорошая новость, ожидает что инфляция вернётся к 2% в следующие 2 года;- Ожидает роста ВВП в этом году 2,25-2,5%;- ФРС необходимо возвращать денежную политику к нормальной;- ФРС не опережает и не отстаёт от кривой, хорошо позиционируется для сохранения неустойчивой траектории экономики;- Следующий председатель ФРС Пауэлл говорит о преемственности, проводит политику председателя Йеллен далее;- Это время перемен в ФРС, учреждении, которое не любит перемены.Иностранцы испарились с рынка госдолга РФ в ожидании санкций.Зарубежные инвесторы практически остановили покупку российских гособлигаций на фоне угрозы нового пакета санкций США, решение по которым американский Минфин должен принять в начале февраля.Нерезиденты, которые были главным кредитором российского правительства в течение последних двух лет, обеспечив две трети суммы, которую Минфин занял на рынке для бюджета, отказываются от покупок облигаций федерального займа два месяца подряд, следует из статистики ЦБ РФ.На 1 декабря объем их вложений в ОФЗ практически не изменился по сравнению с ноябрем и октябрем - 2,183 трлн. рублей (против 2,184 и 2,181 соответственно), а их доля на рынке сократилась с 32,7% до 32,1%.Для сравнения: за сентябрь нерезиденты купили ОФЗ на 136 млрд. рублей, а с начала года - на 667 млрд.В декабре приток капитала возобновился, хотя и в символическом объеме, показали предварительные данные ЦБ по платежному балансу. Суммарно за 4-й квартал иностранцы вложили в ОФЗ $1,2 млрд (68,4 млрд рублей). По сравнению с III кварталом инвестиции обвалились в 6 раз.Новых денег на рынок пришло еще меньше - лишь $0,3 млрд., или 17 млрд рублей. Остаток вложений пришелся на реинвестирование средств, которые выплатил держателям бумаг Минфин (купоны и погашение).«Таким образом, тема возможного введения санкций на госдолг РФ все же охладила интерес нерезидентов», - констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.За квартал Минфин привлек через размещение ОФЗ 176 млрд. рублей. «Спрос на вторичном рынке, похоже, предъявляли в основном локальные инвесторы», - говорит стратег Сбербанк CIB Николай Минко.Рынок поддерживает скупка бумаг негосударственными пенсионными фондами, считает Порывай: НФП, связанные с «Открытием» и Бинбанком, получили от ЦБ порядка 266 млрд рублей за счет средств, выделенных на санацию и закрытие дыр. Это «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ Электроэнергетики, РГС.Их инвестиции в акции проблемных банков обесценились и были компенсированы за счет печатного станка центробанка.27 декабря Минфин погасил ОФЗ 24018 с плавающей ставкой, а в январе предстоят погашения еще на 166 млрд. рублей, подсчитал Минко. Реинвестирование этих средств вместе с оставшимися деньгами НПФ может поддержать спрос на российские гособлигации вплоть до президентских выборов, говорит Порывай.Если же санкции США все же состоятся, с рынка уйдет примерно 10% иностранного капитала, или 200 млрд. рублей, прогнозирует ФК «Уралсиб»: это обесценит рубль на 15% и поднимет доходность госбумаг на 2 процентных пункта. Пока вероятность такого сценария оценивается рынком как низкая; скорее всего, тема санкций останется как подвешенный «дамоклов меч», говорит стратег Societe Generale Юрий Тулинов.На валютном межбанке Украины 22-го сохранилось преобладание спроса на безналичный доллар, вызванное нехваткой предложения экспортной выручки при довольно значительном гривневом «навесе» на транзитных и коррсчетах регулятора.Последнее исключало вынужденную продажу СКВ экспортерами ради гривни «на текущие расходу», формируя перекос рынка «зеленого» безнала в сторону спроса. Поэтому рост курса «американца» на межбанке был вполне закономерным и, судя по всему, сохранится на ближайшую перспективу. Как мы указывали в предыдущем обзоре, вхождение в боковой тренд рынка безналичного доллара откладывается на более поздние сроки. Надеюсь, не очень «далеко».Наличный рынок, лишенный подобной гривневой «подпитки», как валютный межбанк, ответил на сохранение присутствия на рынке «зеленого» безнала быков довольно сдержанно.В этом контексте вероятность вхождения наличной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности заметно выше, чем у безналичной СКВ.Таким образом, уже со среды, на фоне роста предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, у безналичного «американца» появится хороший шанс остановить затянувшееся до неприличия «зеленое» ралли, вослед за которым не оставляют попыток сыграть наверх и субъекты наличного рынка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60861 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3577 раз. Подякували: 6835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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