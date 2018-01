Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Пон 22 січ, 2018 14:07 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.01.18 США



Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и сырья.



На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,21%, индекс S&P 500 подорожал на 0,44%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,55%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Nike Inc, которые подорожали на $3,10 (4,84%), закрывшись на отметке в $67,21. Котировки Goldman Sachs Group Inc выросли на $5,15 (2,05%), завершив торги на уровне $256,12. Бумаги Home Depot Inc выросли в цене на $3,00 (1,51%), закрывшись на отметке $201,33.



Лидерами падения стали акции International Business Machines, цена которых упала на $6,75 (3,99%), завершив сессию на отметке $162,37. Акции General Electric Company поднялись на $0,51 (3,04%), закрывшись на уровне $16,26, а American Express Company снизились в цене на $1,83 (1,83%) и завершили торги на отметке $98,03.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Mattel Inc, которые подорожали на 5,97% до отметки $16,14, Hanesbrands Inc, которые набрали 5,45%, закрывшись на уровне $23,20, а также акции Nike Inc, которые повысились на 4,84%, завершив сессию на отметке $67,21.



Лидерами падения стали акции International Business Machines, которые снизились в цене на 3,99%, закрывшись на отметке $162,37. Акции компании CBS Corporation потеряли 3,75% и завершили сессию на уровне $57,75. Котировки McCormick & Company Incorporated снизились в цене на 3,61% до отметки $99,19.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Forward Industries Inc, которые подорожали на 137,90% до отметки 2,950, NuCana PLC, которые набрали 41,55%, закрывшись на уровне $20,51, а также акции New Age Beverages Corp, которые повысились на 22,50%, завершив сессию на отметке 3,92.



Лидерами падения стали акции PAVmed Inc, которые снизились в цене на 28,02%, закрывшись на отметке 1,83. Акции компании Argos Therapeutics Inc потеряли 19,51% и завершили сессию на уровне 2,17. Котировки Heat Biologics Inc снизились в цене на 15,00% до отметки $0,340.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2073) превысило количество закрывшихся в «минусе» (1013), а котировки 132 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1804 компаний подорожали, 740 снизились, a 110 остались на уровне предыдущего закрытия.



Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 7,60% до отметки 11.30.



Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,29%, или $3,90, достигнув отметки $1 331,10 за унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале снизились на 0,67%, или 0,43, до $63,52 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подешевели на 0,84%, или $0,58, до отметки $68,73 за баррель.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 53,91 пунктов или на 0,21% до 26 071,72 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 12,27 пункта или на 0,44% и составил 2 810,30 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 40,33 пункта или на 0,55% до 7 336,38 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, рост в промышленных и технологических акциях помог рынку выросли третью неделю подряд.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,54%, достигнув наиболее высокого уровня закрытия с начала августа 2015 г. За неделю индекс вырос на 0,6%.



Пара евро-доллар немного снизилась во сравнению с закрытием четверга.



Фактором давления для рынка была политика: решение по увеличению лимита государственного долга на закрытие европейского рынка не было принято. Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который сохраняет финансирование до 16 февраля. Однако это не получило достаточной поддержки в сенате.



Текущий закон по временном финансировании завершает действие в субботу. Однако акции в США не слишком сильно отреагировали на перспективу приостановки работы правительства. Dow Jones Industrial Average на момент закрытия европейского рынка снижался на 0,2%, S&P 500 рос на 0,1%.



Члены германской социал-демократической партии в воскресенье должны проголосовать по вопросу более обстоятельных переговоров с христианскими демократами по возможности образования коалиционного правительства. Канцлер Германии Меркель пока не образовала правящей коалиции после выборов в сентябре.



Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology вырос на 0,76%. За неделю индекс вырос на 3,2%.

Экономические новости:

Объем розничных продаж в Великобритании в декабре резко снизился, на 1,5% - что вдвое выше ожидавшегося в среднем экономистами снижения. За 2017 г. в целом объем продаж вырос на 1,9% - это наименьший размер годового роста с 2013 г.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,54%, достигнув наиболее высокого уровня закрытия с начала августа 2015 г. За неделю индекс вырос на 0,6%.



Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology вырос на 0,76%. За неделю индекс вырос на 3,2%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,39% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 730,79 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,15%, до 13 434,45 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,58% — на отметке 5 526,51 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сообщений о приостановке работы правительства США и корпоративных новостей из Японии.



По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,34%, до 3499,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,13%, до 1943,3 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,43%, до 32393,41 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,03%, до 23816,33 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,23%, до 5991,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,72%, до 2502,11 пункта.



С пессимизмом восприняли азиатские инвесторы новости из США, где федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за проблем с принятием бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.



Похоже, что приостановка работы федерального правительства в США будет той главной темой, которая привлечет внимание рынков на текущей неделе. Вероятно, будет много шума вокруг нее, но вряд ли она приведет к серьезным изменениям текущих трендов.



В то же время, несмотря на опасения, связанные с США, некоторые фондовые индексы АТР смогли выйти в «плюс» к завершению торгового дня на фоне корпоративных новостей из Японии. В частности, по данным СМИ, японская компания Toshiba рассматривает возможность проведения IPO своего подразделения по производству чипов памяти, если сделка по его продаже сорвется. На фоне данных новостей акции компании по итогам торгов подорожали более чем на 4%, поддержав японский рынок в целом.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в пятницу снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,48% - до 2286,33 пункта.



В свою очередь индекс РТС снизился на 0,65% и составил 1270,92 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,2% - до $68,48 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,2%, «Газпрома» — на 0,81%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,02%, Московской биржи — на 1,93%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 1,96%.

В пятницу российские индексы развили коррекцию. Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум, протестировав уровень 2 300, — максимум был отмечен на 2 306,71. Но к завершению дня все же начал нести потери…



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 19 января, повысился на 0,51 пункта или на 0,15%, оказавшись на отметке 331,28 пунктов.



Объем торгов за день составил 196,9 млн. грн., акциями наторговали 1,60 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 18 января, ПФТС-индекс понизился на 3,44 пункта или на 1,03%, оказавшись на отметке 330,77 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 16,22 пунктов или на 5,15% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 19 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом смотрят на развитие мировой экономики.



По состоянию на 06.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,36% - до 3487,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1926,1 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,1% - до 32154,21 пункта.



Корейский KOSPI увеличивался на 0,11%, до 2518,58 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,1%, до 6008,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 23751,83 пункта.



Оптимизм относительно перспектив глобального экономического роста и повышение доходов корпораций способствовали подъему на фондовых рынках в начале 2018 года. Поддержали уверенность в позитивном развитии экономики и данные по ВВП Китая, опубликованные в четверг.



Госстатбюро КНР сообщило, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза. Власти Китая в начале года прогнозировали рост ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше.



«В долгосрочной перспективе это будет хороший год для глобальных рынков», - таково мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи.

Среди основных позитивных факторов влияния на глобальную экономику эксперт отметил цифровую революцию, которую мы наблюдаем в настоящее время.



Сдержали рост азиатских индексов сообщения из США. Палата представителей конгресса страны в четверг одобрила законопроект о временном финансировании правительства, который позволяет ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената. Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу, и в том случае, если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться.



Во-вторых, рынки акций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу на ожиданиях сильных квартальных результатов компаний.



До рекорда вырос сводный индикатор региона, а также гонконгский и индийский индексы. Тайваньский индекс достиг максимума за 28 лет, шанхайский - за два года. Меж тем на сиднейской и шэньчжэньской биржах преобладала тенденция к снижению.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,8%, поднявшись до исторического максимума.



Японские Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,2% и 0,7%.



Гонконгский индикатор Hang Seng повысился на 0,4%, как и китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,7%.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, индийский Sensex - 0,7%.



Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.



Юань в пятницу укрепился до самой высокой отметки с 2015 года в паре с долларом, подъем китайской нацвалюты с начала недели составляет 1%.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства - до 16 февраля. Однако из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект.

Если закон не будет принят, с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отпустить сотрудников в отпуск, и это требование не коснется только сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.



В число лидеров роста входят производители электроники, а также станков и другого промышленного оборудования, пишет агентство Bloomberg. Mitsubishi Electric прибавила 2,3%, Sony - 1,2%, Hitachi - 1,4%, Daikin Industries - 1,2%. Акции японских банков также подорожали вслед за увеличением доходности 10-летних US Treasuries до максимума за три года: Mitsubishi UFJ - на 0,9%, Sumitomo Mitsui - на 1,4%.



Сезон отчетности японских промышленных компаний начнется на следующей неделе.

Японские корпоративные результаты выглядят убедительно, есть ожидания, что производители электроники и техники пересмотрят прогнозы годовой прибыли с повышением.



Индийский рынок завершил в плюсе седьмую неделю подряд, также благодаря ожиданиям, что финрезультаты компаний улучшились в минувшем квартале. Предыдущий раз столь длительное ралли фиксировалось в феврале 2012 года. Подъем в списке индекса Sensex в пятницу возглавила Adani Ports & Special Economic Zone (+2,9%), поскольку аналитики улучшили прогнозы для ее акций после того, как прибыли и выручка превысили ожидания.

Цена акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. увеличилась на 2,8%, до рекорда, благодаря превзошедшей прогнозы квартальной отчетности.

Азиатские акции сейчас считаются существенно дешевле бумаг США - спред увеличился до максимума по крайней мере за 13 лет, а по оценкам AXA Framlington Asia, до самого высокого уровня с момента после финансового кризиса 1997 года в Азии.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,05% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 704,46 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,75% и был равен 13 380,97 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 0,42%, находился на отметке 5 517,68 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,51% - до 1427,65 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,15% - до 331,28 пункта.



Объем торгов на УБ составил 31,3 млн. грн., в том числе акциями 5,56 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 196,9 млн. грн., в том числе акциями - 1,6 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Укрнафты (-7,45%), Донбассэнерго (-2,52%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,76%).

В «зеленой зоне» завершили торги только акции Центрэнерго (+0,24%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,28%) и Мотор Сичи (+0,26%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,79% - до 514,16 пункта при объеме торгов почти 5,4 млн. злотых (45,36 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели бумаги «Кернела» (-1,72%), «Милкиленда» (-0,63%) и «Астарты» (-0,36%).

Подорожали акции «Агротона» (+1,68%) и KSG Agro (+0,5%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 15 – 19 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 333,30 к отметке 331,28 пунктов, потеряв 2,02 пункта или 0,61%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,86

млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 09 – 12 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 332,16 к отметке 333,30 пунктов, прибавив 1,14 пункта или 0,34%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,38

млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, инвесторы отыгрывают новости о приостановке работы правительства США.



По состоянию на 7.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% - до 3491,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1939,8 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,02% - до 32245,81 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,98%, до 2495,01 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,21%, до 5993 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 23751,64 пункта.



Инвесторы отыгрывают сообщения из США. Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия принятого бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.



«Закрытие» федерального правительства - редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.



По мнению рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти, ситуация в США рассматривается как «политика на грани войны с некоторым экономическим воздействием».



В то же время стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics снижается на 2,7% на сообщениях о том, что Apple сократит заказы на iPhone X. Несмотря на то, что Samsung и Apple - конкуренты, южнокорейская компания является глобальным производителем компонентов. Так, Apple использует технологию Samsung по производству OLED-экранов для своих iPhone X.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сообщений о приостановке работы правительства США и корпоративных новостей из Японии.



По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,34%, до 3499,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,13%, до 1943,3 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,43%, до 32393,41 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,03%, до 23816,33 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,23%, до 5991,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,72%, до 2502,11 пункта.



С пессимизмом восприняли азиатские инвесторы новости из США, где федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за проблем с принятием бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.



Похоже, что приостановка работы федерального правительства в США будет той главной темой, которая привлечет внимание рынков на текущей неделе. Вероятно, будет много шума вокруг нее, но вряд ли она приведет к серьезным изменениям текущих трендов.



В то же время, несмотря на опасения, связанные с США, некоторые фондовые индексы АТР смогли выйти в «плюс» к завершению торгового дня на фоне корпоративных новостей из Японии. В частности, по данным СМИ, японская компания Toshiba рассматривает возможность проведения IPO своего подразделения по производству чипов памяти, если сделка по его продаже сорвется. На фоне данных новостей акции компании по итогам торгов подорожали более чем на 4%, поддержав японский рынок в целом.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева вырос на 0,07% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 735,95 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,01% и был равен 13 435,16 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,03%, находился на отметке 5 524,99 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



