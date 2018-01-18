Зараз не тільки західні області України, але південні і центральні страждають від виїзду українців на роботу за кордон.
Дивися повний текст Клімкін повідомив, що буде стримувати відтік робочої сили з країни.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:51
Клімкін повідомив, що буде стримувати відтік робочої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Клімкін повідомив, що буде стримувати відтік робочої сили з країни.
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:51
т.е. по мнению Климкина вся проблема лишь в отсутствии денег у малого и среднего бизнеса? не коррупция, не беззаконие, а именно отсутствие микрокредитов?
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