Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:27 Итоги: Прогнозы 26.01.18



Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.



Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.



ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с Є 60 млрд. до Є 30 млрд. в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 г.



Глава ЕЦБ видит необходимость в сохранении стимулирования для усиления инфляции, евро превысил $1,25.



Сохранение существенных объемов стимулирования в еврозоне по-прежнему необходимо для содействия усилению инфляции, заявил глава Евроцентробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания Центробанка.



Он отметил, что ЕЦБ продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции.

ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, заявил М.Драги.



«Мы ожидаем, что они останутся на текущих уровнях долгое время, существенно дольше горизонта выкупа активов», - сказал глава ЕЦБ.



М.Драги подтвердил, что программа выкупа облигаций продлится до сентября 2018 года «или дольше, при необходимости» или «до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями».



Он подтвердил, что банк может продлить срок действия программы, а также увеличить ее объем, в случае необходимости.



Как сообщалось, еще в октябре 2017 года ЕЦБ принял решение о снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с января до Є30 млрд. с Є 60 млрд.



Реинвестиции поступлений от погашаемых бондов, которые ЕЦБ намерен продолжать в течение длительного времени после завершения выкупа облигаций, «будут способствовать благоприятной ситуации в плане ликвидности и надлежащему состоянию монетарной политики», заявил глава ЕЦБ.



М.Драги также отметил, что данные позволяют говорить об уверенном подъеме ВВП, и этот импульс к росту указывает на то, что инфляция будет ускоряться.

«Поступающая информация указывает на высокие темпы экономического подъема, который ускорился во втором полугодии 2017 года сильнее, чем ожидалось. Сильный циклический импульс дает основания для большей уверенности в том, что инфляция будет двигаться к целевому показателю, хотя и будет оставаться ниже 2%», - заявил М.Драги.



При этом он отметил, что «волатильность курса евро в последнее время представляет собой источник неопределенности, который требует мониторинга в связи с возможным влиянием на среднесрочный прогноз ценовой стабильности».



Потребительские цены в 19 странах еврозоны (индекс HICP) в декабре выросли на 1,4% после повышения на 1,5% в предшествующий месяц. Глава ЕЦБ сказал, что это в основном связано с изменением стоимости энергоресурсов.

Курс евро подскочил в ходе торгов в четверг выше $1,25 впервые с декабря 2014 года. На 16.00 Киева он торгуется в районе $1,2527 против $1,2408 на закрытие рынка в предыдущий день.

Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 ушел «в минус». К 16.00 Киева снижение индикатора составило 0,11%, в то время как в начале торговой сессии он повышался.



Еврозона, Драги: ЕЦБ видит мало шансов на повышение процентной ставки в 2018 году.



ЕЦБ считает очень маловероятным повышение базовой процентной ставки в 2018 году, заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.



«Основываясь на сегодняшних данных и сегодняшнем прогнозе, я вижу очень малые шансы, что процентные ставки могут быть повышены в этом году», - сказал Драги.

До заявления Драги курс евро к доллару впервые с декабря 2014 года превысил уровень $1,25 за евро и достиг отметки $1,2538. Позже после заявления Драги о базовой процентной ставке курс евро упал на 0,6% от максимума до отметки $1,2465.



ЕЦБ в четверг на заседании совета директоров сохранил базовую процентную ставку на уровне 0% годовых. Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен до Є30 млрд. в месяц с прежних Є60 млрд. в месяц. При этом программа выкупа активов продлится как минимум до сентября 2018 г.



Слова Мнучина скорректировали рынок – BTMU.



В BTMU Research оценивают перспективы доллара в свете продолжающегося негативного настроя по отношению к доллару США, который был подкреплен комментариями министра финансов США Стивена Мнучина, приветствовавшего слабый доллар США в ближайшей перспективе как «полезный для нас в свете торговли и возможностей».

«Его первоначальные комментарии все еще усиливают впечатление рынка о том, что администрация Трампа выступает за более слабый доллар США. При долларе США, который вошел в многолетний «медвежий» рынок при президенте Трампе, будет трудно понять, правильно или неправильно то, что он выступает за более слабый доллар США. В целом, последние негативные события в отношении доллара США увеличили риск того, что слабость доллара США может перекрыть фундаментальные показатели в ближайшей перспективе», - заключают в BTMU.



Монетарная политика перестали быть фактором для пары евро-доллар.



Аналитики SEB рассматривают перспективы доллара в свете недавней его слабости и отмечают, что разумно ожидать, что доллар США восстановится в 2018 году, поскольку ФРС, вероятно, продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику, в то время как ЕЦБ в лучшем случае завершит свою покупки. «Однако этот сценарий до сих пор не оправдался.



В настоящее время разница в дифференциале по двухлетней ставке между США и Германией, которая якобы должна отражать ожидания относительно денежно-кредитной политики, шире, чем в любое время за последние 18 лет, что предполагает, что пара евро-доллар должна торговаться на уровне $0,92 на основе ее традиционных отношений с относительными ставками. «Разрыв» показывает, что относительная денежно-кредитная политика потеряла свое положение в качестве ключевого фактора для евро-доллар.



Пара евро-доллар достигнет $1,10 к 1 апреля, - Bank of America Merrill Lynch



Аналитики из Bank of America Merrill Lynch в записке прогнозируют, что пара евро-доллар достигнет $1,10 до конца квартала. Это эквивалентно снижению около 1500 пунктов. Они связывают это с налоговой реформой и репатриацией капитала:



«Основная причина снижения доллара США в свете налоговой реформы — рынок стал верить, что большая часть из зарубежный прибылей в $3,5 трлн. у компаний США уже в долларе США. Новый консенсус — что потоки репатриации не сделают ничего хорошего для доллара США.



Мы считаем обоснованным предполагать, что, по крайней мере 30% из $3,5 трлн. зарубежных прибылей в иностранных валютах, и что 30% этих денег будут репатриированы в этом году. Это почти $300 млрд., эквивалент примерно половины потока капитала, необходимого для финансирования дефицита платёжного баланса в этом году.



Это довольно большая цифра, но если это случится в первые шесть месяцев года, было бы очень бычьим событием для доллара США. Поэтому мы продолжаем хорошо относиться к нашему прогнозу $1,10 по паре евро-доллар на конец первого квартала.»



Хроники украинского валютного межбанковского рынка в пятницу напоминали состояние организма и мыслей человека, изрядно перебравшего накануне и ситуативно осознавшего пагубность этой неприятной привычки.



Судя по всему, лишь на следующий день участники рынка безналичного доллара смогли в полной мере осознать, что в четверг регулятор волевым решением поднял учетную ставку сразу на полтора процента до 16,0% годовых. Повод для мероприятия был вполне законный – рост розничных цен. Но наряду с инфляцией НБУ привлек внимание игроков межбанка к одномоментно подорожавшим гривневым активам. Не исключено, что это стало настоящим сюрпризом для участников валютного межбанка, которые, к слову, упустили из виду рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Подобно вышеупомянутом индивидууму, субъекты валютного рынка одномоментно прозрели, увидев себя пребывающими по уши в иностранной валюте.



Основная вина в этом, полагаю, лежит на затянувшемся с начала года «зеленом» ралли, которое, казалось, будет продолжаться бесконечно, убаюкивая участников валютного рынка, плывшими по течению «бычьего» тренда рынка наличного и безналичного доллара.

Последствие затянувшегося «зеленого» застолья на наличном рынке в ряде городов были очень неприятными. И клиенты, и сами дилеры под гипнозом перманентного подорожания безналичного «американца» не успели запастись достаточным объемом гривневого инструмента и поплатились за это при первых признаках разворота рынка.



Обращаем внимание на очевидный факт: регулятор и отчасти Минфин для появления на межбанке «зеленых медведей» не прибегали к авторитарным (административным) ресурсам, вначале организовав размещение гривневых ОВГЗ и депосертификатов с привлекательными доходностями, а 25-го привлекли внимание к нацвалюте учетной ставкой.



На торгах межбанка и на наличном рынке сформировался лавинообразный процесс, сопровождаясь заметным обострением гривнедефицита на наличном рынке.



Мы по-прежнему не склонны преувеличивать пятничное снижение курса безналичного доллара, помня о величине гривневого навеса на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это обстоятельство сродни дамоклову мечу станет сдерживать энтузиазм гривнепатриотов, которые, есть подозрение, немножко забыли о текущем состоянии дел в отечественной экономике и ситуации в непростых на моменте «отношений» Киева и Международного валютного фонда.



Думаю, текущая коррекция безналичного доллара, вослед за которым следовал и наличный «американец» прекратится с финишем бюджетного периода и стартом сезона репатриации дивидендов нерезидентами, как минимум, вводя межбанк в состояние относительной стабильности в паре доллар-гривня.





