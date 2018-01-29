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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 29 січ, 2018 13:16 Итоги: Прогнозы 29.01.18



Средние темпы годового роста за последнее десятилетие составили 2%. Годовой рост ВВП в долгосрочной перспективе будет около в 3%. Рост потребительских расходов и капиталовложений компаний поддержал экономический рост.



Потребительские расходы в США в IV квартале выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало максимальным ростом с конца 2014 года. Расходы на товары длительного пользования росли максимальными темпами с конца 2009 года, поскольку люди покупали вещи взамен утраченных при летних ураганах, включая автомобили.



Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в октябре-декабре вырос на 1,9% после повышения на 1,3% в предшествующие три месяца. Базовый PCE поднялся на 2,8%, что является самым значительным приростом с 2011 года.



Инвестиции в жилищное строительство подскочили на 11,6%, инвестиции бизнеса в основной капитал - на 11,4%.



Государственные расходы увеличились на 3% - самый существенный рост с 2015 года. Это обусловлено, в том числе, выплатами, связанными с ликвидацией последствий ураганов.



По итогам всего 2017 года ВВП США увеличился на 2,5%, что стало наилучшим показателем с 2014 года, когда был зафиксирован подъем на 2,7%. Экономический рост в стране продолжался девятый год подряд.

Представленная Минторговли в пятницу информация является первой из трех оценкой изменения ВВП США за IV квартал. Пересмотренные данные о динамике американской экономики будут опубликованы в конце февраля и в конце марта.



Еврозона: ЕЦБ предупредил об угрозе глобальной валютной войны.



Попытки таргетирования обменных курсов рискуют спровоцировать валютную войну, предупредил член исполнительного совета Евроцентробанка Бенуа Кёре в пятницу, несколько дней спустя после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что более слабый доллар выгоден для американской торговли.

Кёре сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что разговоры о валютных курсах должны вернуться в рамки глобальных саммитов, таких как G7 и G20, поскольку наблюдающаяся в последнее время шумиха не приносит пользы.



«Последнее, что миру сегодня нужно - это валютная война, - сказал Кёре. - Мы живем в мире, где курсы валют не таргетируются и не должны таргетироваться в целях конкуренции».



«Мы наблюдаем существенную волатильность, спровоцированную недавними заявлениями, и, по моему мнению, это не приносит пользы. Волатильность не приносит пользы, и, если это дойдет до точки, когда это будет приводить к нежелательным для нас последствиям, неоправданному ужесточению монетарной политики, нам придется провести переоценку».

Мнучин сказал в Давосе в среду, что «более слабый доллар выгоден для нас с точки зрения торговли и возможностей».

Участники рынка сочли его комментарии отступлением от традиционной валютной политики США, в результате чего доллар опустился до трехлетних минимумов к корзине основных валют.



Глава ЕЦБ Марио Драги в четверг раскритиковал словесные интервенции Вашингтона.

Волатильность курсов валют вышла на первый план в тот момент, когда ЕЦБ готовится к сворачиванию программы стимулов, которая поддержала инфляцию. Укрепление евро может оказать понижательное давление на инфляцию, провоцируя страхи о том, что регулятор не сможет завершить скупку активов так быстро, как надеются участники рынка.

Кёре добавил, что зарплаты, пусть и медленно, но повышаются, указывая на то, что еврозона, возможно, приближается к переломному моменту с точки зрения инфляции.



В IV квартале ВВП Великобритании вырос на 0,5%, - максимум за прошлый год, выше прогнозов экономистов +0,4%. Рост экономики Великобритании замедляется, а крупнейшие экономики мира синхронно ускоряют рост.



В 2017 году ВВП США вырос на 2,3%, а еврозоны - до 2,4%. Рост экономики Великобритании в прошлом году был значительно сильнее, чем ожидали экономисты. В 2018 году прогнозы противоречивы: неопределенность отношений с ЕС давит на инвестиции компаний. Британцы стали тратить меньше из-за инфляции, падения фунта после референдума опережает рост зарплат. Великобритания собирается выйти из ЕС в марте 2019 года. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд ожидает постепенного замедления инфляции в течение ближайших месяцев.



Британская экономика по итогам 2017 года выросла на 1,8%, что стало самым слабым результатом за пять лет. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

ВВП Великобритании в IV квартале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,5% в годовом выражении.

Динамика в обоих случаях была на 0,1 процентного пункта лучше средних прогнозов.

Британские потребители и бизнес уже прочувствовали последствия решения о выходе из Евросоюза (Brexit), принятого на референдуме в июне 2016 года. В текущем году ожидается дальнейшее замедление роста до 1,4%, так как инфляция усиливается из-за низкого курса фунта, а компании откладывают инвестиции до тех пор, пока не прояснятся условия Brexit.



«Несмотря на небольшое усиление в последнем квартале года, в целом картина свидетельствует о более медленном и неравномерном росте экономики», - заявил глава департамента расчетов ВВП в ONS Даррен Морган.



В IV квартале сфера услуг Великобритании выросла на 0,6% после подъема на 0,4% в июле-сентябре. Объемы производства в перерабатывающей промышленности увеличились на 1,3%, поскольку усиление роста мировой экономики и слабость фунта оказали поддержку компаниям-экспортерам. Вместе с тем в строительной отрасли наблюдалось снижение третий квартал подряд - на 1% в октябре-декабре, в сельском хозяйстве также зафиксировано сокращение (на 0,4%).

Предварительная оценка ONS учитывает около 44% всех данных, собираемых для расчета ВВП.



Валютный межбанк Украины в дебюте новой недели продемонстрировал пролонгацию динамичного «медвежьего» тренда в паре доллар-гривня, «призвав» на рынок регулятор с гривневыми интервенциями для предотвращений чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.



Если на предыдущих торгах особенно усердно транжирили на межбанке СКВ «казенный» «Укргазбанк», нынче «сливали» доллар все: и государственные финансовые институты, и частные, и резиденты и «варяги».



На моменте регулятор по неизвестным пока причинам «стесняется» обнародовать основной индикатор состояния гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ), однако, как стало известно, 26 января Институтская продала своих депозитных сертификатов на изрядную сумму 31,598 млрд. грн. Не исключено, что это могло стать стимулом для ревальвационных процессов на валютном межбанке, достаточно активно поддержанных наличным рынком, где также было отмечено заметное падение долларовых ценю.



Несмотря на то, что, со слов непосредственных участников торгов, на межбанке нет недостатка в гривневой ликвидности, возможно, вопрос стоит в цене этого самого гривневого ресурса. Мы не исключаем, что это могло стать причиной массового «слива» СКВ ради гривни. В пользу этого предположения свидетельствует рост ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo в этот понедельник с уровня 12,75/13,25% к отметке 12,88/14,13% годовых по состоянию на 12.25 Киева.



В значительной степени «медвежью» динамику «зеленого» безнала поддерживал скромный уровень ликвидности торгов безналичным долларом, как это всегда бывает по понедельникам.



Есть высокая вероятность пролонгации текущего «медвежьего» тренда до завершения января. Это настроение имеет шанс быть поддержанным выросшим во вторник-среды объемом предложения обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки. При этом рискнем предположить возможное падения темпа коррекции безналичного «американца».



Ну а в дебюте февраля на первые роли драйверов настроения межбанка выйдут нерезиденты, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ВВП США в IV квартале показал рост на 2,6% годовых, сообщили в Министерстве торговли. Экономисты ожидали роста на 2,9%. Годовой рост ВВП в IV-м квартале 2016 года составил 1,8%, а в IV-м квартале 2015 года – 2%.Средние темпы годового роста за последнее десятилетие составили 2%. Годовой рост ВВП в долгосрочной перспективе будет около в 3%. Рост потребительских расходов и капиталовложений компаний поддержал экономический рост.Потребительские расходы в США в IV квартале выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало максимальным ростом с конца 2014 года. Расходы на товары длительного пользования росли максимальными темпами с конца 2009 года, поскольку люди покупали вещи взамен утраченных при летних ураганах, включая автомобили.Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в октябре-декабре вырос на 1,9% после повышения на 1,3% в предшествующие три месяца. Базовый PCE поднялся на 2,8%, что является самым значительным приростом с 2011 года.Инвестиции в жилищное строительство подскочили на 11,6%, инвестиции бизнеса в основной капитал - на 11,4%.Государственные расходы увеличились на 3% - самый существенный рост с 2015 года. Это обусловлено, в том числе, выплатами, связанными с ликвидацией последствий ураганов.По итогам всего 2017 года ВВП США увеличился на 2,5%, что стало наилучшим показателем с 2014 года, когда был зафиксирован подъем на 2,7%. Экономический рост в стране продолжался девятый год подряд.Представленная Минторговли в пятницу информация является первой из трех оценкой изменения ВВП США за IV квартал. Пересмотренные данные о динамике американской экономики будут опубликованы в конце февраля и в конце марта.Еврозона: ЕЦБ предупредил об угрозе глобальной валютной войны.Попытки таргетирования обменных курсов рискуют спровоцировать валютную войну, предупредил член исполнительного совета Евроцентробанка Бенуа Кёре в пятницу, несколько дней спустя после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что более слабый доллар выгоден для американской торговли.Кёре сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что разговоры о валютных курсах должны вернуться в рамки глобальных саммитов, таких как G7 и G20, поскольку наблюдающаяся в последнее время шумиха не приносит пользы.«Последнее, что миру сегодня нужно - это валютная война, - сказал Кёре. - Мы живем в мире, где курсы валют не таргетируются и не должны таргетироваться в целях конкуренции».«Мы наблюдаем существенную волатильность, спровоцированную недавними заявлениями, и, по моему мнению, это не приносит пользы. Волатильность не приносит пользы, и, если это дойдет до точки, когда это будет приводить к нежелательным для нас последствиям, неоправданному ужесточению монетарной политики, нам придется провести переоценку».Мнучин сказал в Давосе в среду, что «более слабый доллар выгоден для нас с точки зрения торговли и возможностей».Участники рынка сочли его комментарии отступлением от традиционной валютной политики США, в результате чего доллар опустился до трехлетних минимумов к корзине основных валют.Глава ЕЦБ Марио Драги в четверг раскритиковал словесные интервенции Вашингтона.Волатильность курсов валют вышла на первый план в тот момент, когда ЕЦБ готовится к сворачиванию программы стимулов, которая поддержала инфляцию. Укрепление евро может оказать понижательное давление на инфляцию, провоцируя страхи о том, что регулятор не сможет завершить скупку активов так быстро, как надеются участники рынка.Кёре добавил, что зарплаты, пусть и медленно, но повышаются, указывая на то, что еврозона, возможно, приближается к переломному моменту с точки зрения инфляции.В IV квартале ВВП Великобритании вырос на 0,5%, - максимум за прошлый год, выше прогнозов экономистов +0,4%. Рост экономики Великобритании замедляется, а крупнейшие экономики мира синхронно ускоряют рост.В 2017 году ВВП США вырос на 2,3%, а еврозоны - до 2,4%. Рост экономики Великобритании в прошлом году был значительно сильнее, чем ожидали экономисты. В 2018 году прогнозы противоречивы: неопределенность отношений с ЕС давит на инвестиции компаний. Британцы стали тратить меньше из-за инфляции, падения фунта после референдума опережает рост зарплат. Великобритания собирается выйти из ЕС в марте 2019 года. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд ожидает постепенного замедления инфляции в течение ближайших месяцев.Британская экономика по итогам 2017 года выросла на 1,8%, что стало самым слабым результатом за пять лет. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).ВВП Великобритании в IV квартале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,5% в годовом выражении.Динамика в обоих случаях была на 0,1 процентного пункта лучше средних прогнозов.Британские потребители и бизнес уже прочувствовали последствия решения о выходе из Евросоюза (Brexit), принятого на референдуме в июне 2016 года. В текущем году ожидается дальнейшее замедление роста до 1,4%, так как инфляция усиливается из-за низкого курса фунта, а компании откладывают инвестиции до тех пор, пока не прояснятся условия Brexit.«Несмотря на небольшое усиление в последнем квартале года, в целом картина свидетельствует о более медленном и неравномерном росте экономики», - заявил глава департамента расчетов ВВП в ONS Даррен Морган.В IV квартале сфера услуг Великобритании выросла на 0,6% после подъема на 0,4% в июле-сентябре. Объемы производства в перерабатывающей промышленности увеличились на 1,3%, поскольку усиление роста мировой экономики и слабость фунта оказали поддержку компаниям-экспортерам. Вместе с тем в строительной отрасли наблюдалось снижение третий квартал подряд - на 1% в октябре-декабре, в сельском хозяйстве также зафиксировано сокращение (на 0,4%).Предварительная оценка ONS учитывает около 44% всех данных, собираемых для расчета ВВП.Валютный межбанк Украины в дебюте новой недели продемонстрировал пролонгацию динамичного «медвежьего» тренда в паре доллар-гривня, «призвав» на рынок регулятор с гривневыми интервенциями для предотвращений чрезмерного укрепления нашей нацвалюты.Если на предыдущих торгах особенно усердно транжирили на межбанке СКВ «казенный» «Укргазбанк», нынче «сливали» доллар все: и государственные финансовые институты, и частные, и резиденты и «варяги».На моменте регулятор по неизвестным пока причинам «стесняется» обнародовать основной индикатор состояния гривневого ресурса (остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ), однако, как стало известно, 26 января Институтская продала своих депозитных сертификатов на изрядную сумму 31,598 млрд. грн. Не исключено, что это могло стать стимулом для ревальвационных процессов на валютном межбанке, достаточно активно поддержанных наличным рынком, где также было отмечено заметное падение долларовых ценю.Несмотря на то, что, со слов непосредственных участников торгов, на межбанке нет недостатка в гривневой ликвидности, возможно, вопрос стоит в цене этого самого гривневого ресурса. Мы не исключаем, что это могло стать причиной массового «слива» СКВ ради гривни. В пользу этого предположения свидетельствует рост ставок межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo в этот понедельник с уровня 12,75/13,25% к отметке 12,88/14,13% годовых по состоянию на 12.25 Киева.В значительной степени «медвежью» динамику «зеленого» безнала поддерживал скромный уровень ликвидности торгов безналичным долларом, как это всегда бывает по понедельникам.Есть высокая вероятность пролонгации текущего «медвежьего» тренда до завершения января. Это настроение имеет шанс быть поддержанным выросшим во вторник-среды объемом предложения обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки. При этом рискнем предположить возможное падения темпа коррекции безналичного «американца».Ну а в дебюте февраля на первые роли драйверов настроения межбанка выйдут нерезиденты, у которых стартует сезон репатриации дивидендов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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