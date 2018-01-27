Таку думку висловив заступник глави Національного банку України
Дивися повний текст Через кілька років українці змінять від ставлення до долара - Сологуб.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 10:30
Через кілька років українці змінять від ставлення до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через кілька років українці змінять від ставлення до долара - Сологуб.
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:30
Очередной сказочник. Какая стабильность ? Какое доверие после стольких кидков ?
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:03
. "Не надо подменять понятие цены товаров, которые вы покупаете каждый день, ценой одной валюты, пусть даже самой важной для экономики страны”, – отметил Сологуб"- Как же не подменять если все торгаши кричат,что в товаре(любом) заложен курс доллара.
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:14
вот как станем чисто экспортирующей страной, так и заживем без оглядки на доллар. а так, уж извините..
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:36
Re: Через кілька років українці змінять від ставлення до...
Просто парень не в курсе, что наше правительство решило продавать энергоносители своим же гражданам по ценам внешних рынков, таким образом намертво привязав их (граждан) к курсу доллара.
Ну бывает, не сказали человеку.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:56
Re: Через кілька років українці змінять від ставлення до...
Вспомнился старый фильм - "Кидалы", там был такой эпизод, который заканчивается фразой:
"Приходи завтра, я тебя еще на двадцатку кину"
Каждый раз когда люди начинают "верить в гривну" и депозиты их кидают.
Это цикличный процесс.
Когда пришел кризис в 2008 году, в самом начале он практически не коснулся Одессы. По двум причинам:
1. Большинство одесситов таки не такие глупые, чтобы доверять украинским банкам.
2. В Одессе (по крайней мере на тот момент) национальная валюта - доллар США, которым нельзя было рассчитаться разве что на кассе супермаркета.
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:25
Re: Через кілька років українці змінять від ставлення до...
может быть люди и изменят своё отношение, если каждые 5 лет не будет двойного падения нацвалюты.
или сологуб считает, что память у людей не больше 5 лет?
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:26
Мне вспомнился эпизод примерно 7-летней давности, когда я присутствовал при приеме кассы одной средней одесской фирмы: выручка на 80% валютная, гривной только сдачи дают
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:48
всякая политика была, но чтобы консистентная? Может пора в рамках этой консистентной политики приучать народ к южно-китайской кухне? Жуков там есть всяких, гусениц. Глядишь и цены на свинину не так резко расти будут
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:50
А ведь раньше Дмитрий был хорошим аналитиком,когда работал в Райффайзене.Но...Поменялось место сидения.Всё может было бы и так,но,чем страшна деальвация в Украине-абсолютно равнозначной инфляцией.Да и в нормальный странах таких девальваций на 250% не происходит.А политика НБУ у нас-уничтожение национальной денежной единицы,уничтожение доверия к ней.Курс у нас не плавающий,а тонущий или вечно падающий,ведь укрепления гривны не происходит.Один вопрос-в чем держит Дмитрий непосильно заработанные деньги,в гривне,что ли?Конечно,нет.А Лера-облигация тоже деньги в гривне держит?Риторический вопрос.То-то и оно.Так что отношение к доллару изменится,когда гривна начнёт выполнять функцию накопления,не раньше...
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