Итоги: Прогнозы 30.01.18

Додано: Вів 30 січ, 2018 13:37

Личные расходы домохозяйств в декабре выросли на 0,4% м/м.Расходы потребителей в США в декабре выросли на фоне увеличения доходов и сбережений. Личные расходы домохозяйств в декабре выросли на 0,4% м/м, сообщило Министерство торговли США. Личные доходы американцев в декабре выросли на 0,4%. Экономисты прогнозировали, что расходы вырастут на 0,5%, а доходы – на 0,3%. Домохозяйства в последние месяцы увеличивали расходы, расходы за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения, до +0,8% м/м.Еврозона, ЕЦБ: Скупка активов завершится тогда, когда будет уверенность в инфляции.Европейский центробанк прекратит вливание средств в экономику еврозоны только тогда, когда будет уверен, что инфляция движется к его целевому уровню даже без дополнительной помощи регулятора, сказал в понедельник главный экономист ЕЦБ Питер Прат.Комментарии Прата, одного из разработчиков и главных сторонников программы скупки активов ЕЦБ объемом Є2,55 триллиона ($3,17 триллиона), стали ответом на усилившиеся призывы к сворачиванию схемы, в которой некоторые чиновники видят причину возникновения пузырей на рынке недвижимости и облигаций.Прат сказал, что, прежде чем принимать какое-либо решение, ЕЦБ должен удостовериться в том, что инфляция движется к целевому уровню регулятора вблизи 2% и что она сможет выдержать отказ от мер стимулирования.Он также добавил, что центробанк пока не принял решения о том, как сворачивать программу стимулов - постепенно или сразу.Скупка активов «может завершиться сразу или более постепенно. Я думаю, это все еще один из тех вопросов, которые совет управляющих должен обсудить», - сказал Прат, выступая в Брюсселе.На прошлой неделе ЕЦБ подтвердил, что продолжит скупку облигаций как минимум до конца сентября и в течение того времени, пока инфляция будет оставаться ниже целевого уровня. Центробанк также пообещал удерживать процентные ставки на текущем сверхнизком уровне в течение продолжительного времени после завершения скупки активов.Инфляция в еврозоне удерживается выше 1 процента, но, как ожидается, в ближайшие годы не достигнет целевого уровня ЕЦБ.«Даже если поступающие данные подтвердят ожидания относительно постепенного нарастания инфляционного давления, этого будет недостаточно, чтобы говорить об устойчивой корректировке», - сказал Прат.В то же время руководитель центрального банка Нидерландов Клаас Кнот сказал в интервью, опубликованном в выходные, что не видит «причин продолжать программу» и что глава ЕЦБ Марио Драги не хочет называть конкретную дату ее окончания прямо сейчас, поскольку наличие запасных вариантов может помочь ему сдерживать рост евро. Подъем евро отрицательно сказывается на инфляции, поскольку делает экспорт из еврозоны дороже, а импорт - дешевле.Валютный межбанк на сессии вторника пролонгировал «медвежий» тренд под давлением преобладающих предложений СКВ (как мы предупреждали в предыдущем обзоре, выросли поступления в страну экспортной выручки, часть которой надлежало продать на межбанке).Кроме того, сохранилась тенденция сжатия гривневого ресурса, о которой наконец-то поведал регулятор, напутав с датами индикатора ().Наконец, коррекция цен наличного доллара также способствовала откату безналичного «американца» на межбанке.Мы не исключаем, что в затянувшемся и ставшем более радикальном «медвежьем» тренде безналичного доллара присутствует определенный «воспитательный» момент. Проявляя выдержку, прежде чем начать гривневые интервенции, регулятор пытается подобным манером «вытряхнуть» с рынка окопавшихся там паразитов-спекулянтов и «научить» неторопливых с продажами СКВ экспортеров «патриотизму».Думается, это «обучение» затянется до финиша января, после чего в игру вступят нерезиденты, спорадически пополнявшие свой инвестиционный портфель гривневыми ОВГЗ с приличной доходностью. Стартует сезон репатриации дивидендов «варягами», которому на межбанке, предположительно, будут противостоять аграрии, продающие СКВ-выручку ради формирования запасов расходным материалов в преддверии весенне-полевого сезона.Рискнем предположить оживление торговой активности на межбанке из-за этих «встречных» запросов его наиболее активных участников в феврале.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: