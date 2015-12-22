|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 31 січ, 2018 10:53
В этот день истории Украины
1978, 31 января - в г.Чернобыль, Киевской области родился Потапенко Алексей Владимирович - прапорщик, старший борт-механик, 15-ой бригады транспортной авиации, эскадрильи «Блакитна стежа»
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:59
01 февраля
1922г. Политбюро ЦК КП (б) приняло решение о вывозе 8 млн. пудов хлеба из голодающей Украины в Россию
2007г. Введен в эксплуатацию киевский небоскреб «Парус»
Додано: Сер 07 лют, 2018 00:11
Февраль месяц
Востаннє редагувалось jakecopernik в Сер 07 лют, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лют, 2018 10:30
07 февраля
1804г. Родился М. А. Маркевича, украинский историк и писатель
1932г. Родился Степан Костышин, известный украинский биолог
2010г. Победа Виктора Януковича во втором туре президентских выборов
Додано: Сер 17 кві, 2019 20:31
14 апреля
1970 г. в Киеве открыт национальный дворец культуры «
Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:54
26 апреля
1986г. День Чернобыльской трагедии
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:13
26 апреля 1986 г., 1 ч. 23 мин.
Додано: Сер 15 тра, 2019 14:13
15 мая
1990г. Принята программа по возвращению крымских татар в Крым (УССР)
Додано: Вів 27 сер, 2019 03:22
Re: В этот день истории Украины
Жнива
|