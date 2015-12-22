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В этот день истории Украины

В этот день истории Украины
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 10:53

В этот день истории Украины

1978, 31 января - в г.Чернобыль, Киевской области родился Потапенко Алексей Владимирович - прапорщик, старший борт-механик, 15-ой бригады транспортной авиации, эскадрильи «Блакитна стежа»
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:59

01 февраля

1922г. Политбюро ЦК КП (б) приняло решение о вывозе 8 млн. пудов хлеба из голодающей Украины в Россию
2007г. Введен в эксплуатацию киевский небоскреб «Парус»
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:11

Февраль месяц

https://forum.finance.ua/topic212544.html#p4288601
Востаннє редагувалось jakecopernik в Сер 07 лют, 2018 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 10:30

07 февраля

1804г. Родился М. А. Маркевича, украинский историк и писатель
1932г. Родился Степан Костышин, известный украинский биолог
2010г. Победа Виктора Януковича во втором туре президентских выборов
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 20:31

14 апреля

1970 г. :arrow: в Киеве открыт национальный дворец культуры «Украина»
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:54

26 апреля

1986г. :arrow: День Чернобыльской трагедии
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:13

26 апреля 1986 г., 1 ч. 23 мин.

https://www.youtube.com/watch?v=OBFPEDuTKQQ
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 14:13

15 мая

1990г. Принята программа по возвращению крымских татар в Крым (УССР)
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 03:22

Re: В этот день истории Украины

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