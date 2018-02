Форуми / Форуми Дяді Саші

Итоги: Прогнозы 01.02.18



Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.



«Принимая во внимание реализованные и ожидавшиеся условия на рынке труда, а также инфляцию, Комитет (Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США или FOMC) решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам в размере от 1,25% до 1,5%», - говорится в сообщении ФРС.



Ожидалось, что ставка будет сохранена на прежнем уровне. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность повышения базовой процентной ставки в США на заседании 30-31 января на 25 б. п. составляла лишь 2,8%, а вероятность сохранения на прежнем уровне - 97,2%.



Кроме того, все 94 опрошенных Bloomberg эксперта ожидали сохранения ставки на прежнем уровне.



14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. Это было второе повышение после 2008 года. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. 15 марта 2017 года ФРС повысила ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1-1,25%, а 13 декабря - до 1,25-1,5%.



ФРС не дала понять об изменении политики.



- рынок труда продолжил укрепляться;

- экономическая активность растёт уверенным темпом;

- рост занятости, расходов домохозяйств, инвестиций компаний был сильным;

- уровень безработицы остаётся низким;

- голосование в FOMC по политике было единогласным;

- ФРС обновила долгосрочные цели и заявление о стратегии для включения декабрьской медианной оценки долгосрочного уровня безработицы;

- FOMC единогласно избрал Джерома Пауэлл на должность председателя с 3 февраля, присяга назначена на 5 февраля;

- инфляция в целом и инфляция за исключением продуктов питания и энергии продолжила быть ниже 2%;

- основанные на рынке показатели инфляции выросли в последние месяцы, но остались низкими;

- экономика будет расти умеренным темпом;

- инфляция, как ожидается, в этом году вырастет, стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе;

- ФРС видит риски в целом сбалансированными, но руководство ФРС внимательно следит за инфляцией;

- FOMC единогласно подтвердил заявление по долгосрочным целям денежной политики.



Число рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 234 000/



Число рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 234 000. Экономисты прогнозировали рост на 193 000. Компании сектора услуг нанимали сотрудников темпами максимальными за год.



Число новых рабочих мест в частном секторе за декабрь было пересмотрено до 242 000 с 250 000. Рынок труда остается сильным, проблема может заключаться в том, что работодатели не смогут заполнить все открытые вакансии. Большая часть найма пришлась на средние и крупные компании, число работников в небольших компаниях росло несколько более медленными темпами.



Безработица в еврозоне в декабре осталась на уровне 8,7%.



Уровень безработицы в еврозоне в декабре составил 8,7%, не изменившись по сравнению с ноябрем 2017 года и опустившись с 9,7% в декабре 2016-го. По данным Eurostat, это самый низкий уровень безработицы в регионе с января 2009 года, передает наш резидент в Брюсселе.



В ЕС безработица в декабре также не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на минимальном уровне с октября 2008 года — 7,3%. В декабре 2016 года этот показатель составлял 8,2%.



Eurostat сообщает, что в декабре более 17,9 млн. человек в ЕС, в том числе 14,1 млн. в еврозоне, числились безработными. За год число безработных сократилось на 2,066 млн. в ЕС и на 1,536 млн. в еврозоне.

Самый низкий уровень безработицы в декабре был зафиксирован в Чехии (2,3%), на Мальте и в Германии (3,6%), в то время как самый высокий — в Греции (20,7% на октябрь 2017 года) и Испании (16,4%).



Уровень безработицы в США на декабрь 2017 года составил 4,1%, не изменившись по сравнению с данными за ноябрь. В декабре 2016 года уровень безработицы в Штатах составлял 4,7%.



Китай отверг торговлю с Россией за рубли.



Идея отказаться от доллара во внешней торговле со странами БРИКС, которая активно продвигалась российскими властями с момента попадания под санкции Запада, пока остается нереализуемой.

Несмотря на три года переговоров с центробанками условного блока и заключенные с ними соглашения о прямых валютных свопах, компании-экспортеры из Китая и Индии не демонстрируют желания переходить на оплату в рублях, показала статистика ЦБ по валютной структуре внешнеторговых договоров.

По сравнению с досанкционными уровнями доля рубля в импортных сделках с ними упала почти в 1,5 раза.

Если в 2013-м году 5,8% импортных контрактов со странами БРИКС заключались в рублях, то в прошлом году таких было уже лишь 3,7%.

Китай - крупнейший поставщик в Россию товаров из БРИКС - сократил долю контрактов с оплатой в рублях с 3,9% четыре года назад до 2,7% - в прошлом году.

Поставки из Индии до санкций оплачивались в российской валюте на 24,1%, а за 9 месяцев 2017-го их доля сократилась до 20,8%. Доля долларовых расчетов, напротив, выросла с 61,8% до 66,9%.



С Китаем одна из проблем заключается в том, что в двусторонней торговле очень сильна сезонность: в первом полугодии - это профицит в российскую сторону, во втором - в китайскую сторону, рассказывал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев: в такой ситуации для нормальной работы важно иметь развитый рынок капитала, то есть спекулянтов, которые будут скупать юани в первом полугодии и рубли - во втором.



Торги парой юань-рубль идут на МосБирже с 2010 года, но их объем - это «чуть больше, чем ничего», говорит директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов: в III квартале - не больше 50-60 млн. юаней в день. С 2015-го года МосБиржа запустила торги фьючерсом на юань, но там активность еще меньше.



В большинстве стран мира доллар используется как валюта, которой пополняются резервы, и страны БРИКС здесь не исключение. Рубль не входит в число таких валют, к тому же, его курс очень нестабилен по отношению к доллару.

Приток твердой валюты в Россию, которым можно было бы покрыть возникающий на нее спрос, на 60% зависит от продажи нефти, газа, нефтепродуктов и металлов.

К тому же, если продать свои товары и услуги за рубли, то, скорее всего, купить что-либо за них придется только в России.



Торги безналичным долларом на украинском межбанковском валютном рынке 01 февраля в полной мере реализовали хорошо известный здешний алгоритм «курсовой пилы»: «два шага вверх - один вниз». Оставшиеся на рынке продавцы СКВ дождались (или способствовали) достижению котировками «американца» локального максимума, после чего вышли на межбанк с продажами доллара, инициировав коррекцию «зеленых» цен. При этом нельзя не отметить сохранение средневзвешенного курса «американца» на отметке, превышающей ее значение по итогам среды. Это позволяет говорить о сломе тренда и возвращении на межбанк «зеленых быков». Стимулами для этого, думаю, был вышеупомянутый рост гривневой ликвидности, состоявшийся накануне вечером «переворот» и «приход к власти» «быков» на рынке наличных на фоне преддверия начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами, инвестиционный портфель которых в последнее время «разбух» от масштабных скупок гривневых ОВГЗ.



У наличного рынка утром четверга произошел «курсовой фальстарт». Понадеявшись на более выращенную «бычью» динамику рынка безналичного доллара, дилеры «налички» поспешили поднять свои цены и «перегнули палку» - обороты резко снизились, вынудив уже к полудню четверга потихоньку дисконтировать действующие цены.



Торги валютного межбанка, со слов непосредственных участников, 01-го были «вялыми». Думается, более агрессивные покупки доллара в пятницу сделают рынок «зеленого» безнала «веселым».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



