Итоги: Прогнозы 05.02.18

Додано: Пон 05 лют, 2018 13:53

США: Число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе выросло на 200 000.Число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе выросло на 200 000, сообщило Министерство труда США, уровень безработицы остается 4,1% - минимум с декабря 2000 года. Средний почасовой заработок в частном секторе в январе вырос на 0,34% м/м и на 2,9% г/г - максимум с июня 2009 года. Продолжительность рабочей недели уменьшилась на 0,2 часа до 34,3 часа, что ограничило рост зарплат. Экономисты ожидали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе увеличится на 177 000, безработица составит 4,1%. Число новых рабочих мест в ноябре и декабре было пересмотрено вниз на 24 000. В январе число рабочих мест увеличилось на 4000 в госсекторе и на 196 000 в частном.Несмотря на известную ограниченность предложения СКВ из-за рубежа на счета экспортеров, привычную по понедельникам, рынок безналичного доллара 05 февраля констатировал динамичное падение цен «американца» на валютном межбанке.Среди наиболее значимых причин этого снижение, вызвавшего появление на рынке регулятора с гривневыми интервенциями в виде выкупа «лишнего» доллара у придворных коммбанков по запросу наилучшего курса, стало очевидное сжатие гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие объемы гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.Эта динамика сопровождалась подготовкой инвесторов к намеченному на вторник аукциону нашего Минфина по размещению гривневых ОВГЗ. Мероприятие требовало изрядной массы нацвалюты, и предполагаемые участники вторничного аукциона расставались с долларовыми «заначками» на межбанке, роняя курс «американца».Забавно, что спрос на «вкусные» (из-за высокой доходности) украинские ОВГЗ на моменте «перевешивал» покупки СКВ нерезидентами для вывода дивидендов за границу. Ведь сезон репатриации дивидендов уже открылся.Как сложится судьба безналичного доллара на ближайших торгах, пока не совсем понятно. Дело в том, что во вторник растет предложения поступившей на счета экспортеров обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.С другой стороны, не будем забывать и сезоне репатриации дивидендов. Кроме того, наблюдавшийся на прошлой неделе и ранее ажиотаж «варягов» в отношении наших ОВГЗ, сейчас может пойти на спад. Есть риски, что Минфин, видя столь высокую популярность наших казенных бумаг, вполне может понизить их доходность, вызвав охлаждение потенциальных инвесторов.Тем не менее, шансы пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара во вторник очень высоки.Натурально, с некоторым временным лагом и с учетом текущей ликвидности, вослед за безналичным долларом будет двигаться и рынок наличной СКВ.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: