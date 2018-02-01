Міністерство фінансів заявляє, що від його імені здійснюються дзвінки громадянам і пропонується компенсація за минулу участь в АТ «МММ».
Дивися повний текст Мінфін втягнули в шахрайську схему МММ.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 18:15
Мінфін втягнули в шахрайську схему МММ
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Дивися повний текст Мінфін втягнули в шахрайську схему МММ.
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:15
Тут еще бабка надвое сказала, кто бОльший мошенник - МММ или государство. Мавроди хоть прямо говорил, что у него пирамида, а государство об этом стыдливо умалчивает
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