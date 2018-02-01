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Мінфін втягнули в
шахрайську схему МММ

Мінфін втягнули в шахрайську схему МММ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:15

Мінфін втягнули в шахрайську схему МММ

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів заявляє, що від його імені здійснюються дзвінки громадянам і пропонується компенсація за минулу участь в АТ «МММ».

Дивися повний текст Мінфін втягнули в шахрайську схему МММ.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:15

Тут еще бабка надвое сказала, кто бОльший мошенник - МММ или государство. Мавроди хоть прямо говорил, что у него пирамида, а государство об этом стыдливо умалчивает
max_us_ua
 
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