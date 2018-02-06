Итоги: Прогозы 06.02.18

Додано: Вів 06 лют, 2018 13:54

США: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM, январь 59,9прогноз был 56,5; предыдущий уровень 55,9.Согласно данных американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), которые показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе поднялся до 59,9 пункта с декабрьского уровня в 56 пункта, хотя аналитики ожидали роста до 56,5 пункта. Индекс занятости в секторе услуг в январе подскочил до 61,6 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее.Высказывания президента ЕЦБ Драги.- мы пока не можем объявить о победе на фронте инфляции;- экономический рост широкий;- денежная политика будет полностью по времени соответствующей и зависимой от экономических данных;- мы можем быть более уверены в отношении траектории инфляции; но терпение и постоянство в отношении денежной политики по-прежнему обеспечено;- нет свидетельств о систематических вызванных кредитами «пузырях»;- видит новые препятствия от недавней волатильности валютного курса.Глава ВТБ назвал «прелюдией» к новым санкциям «кремлевский список».Глава ВТБ Андрей Костин назвал составленный министерством финансов США «кремлевский список», в который, в частности, был включен сам Костин, «прелюдией» к новым санкциям. Об этом он сказал в понедельник в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».«Мне кажется, этот список - некая прелюдия к новым санкциям, которые, по заявлению министра финансов США Стивена Мнучина, готовятся», - сказал Костин.Он выразил мнение, что серьезность возможных санкций будет зависеть от баланса сил между администрацией президента США Дональда Трампа и его противниками. «В ближайшее время мы, наверное, увидим какое-то развитие событий и насколько серьезными будут эти шаги, но какие-то шаги, наверное, стоит ожидать», - заключил Костин.В «кремлевский список» оказались включены 114 российских политиков и 96 бизнесменов. При этом американское ведомство отмечало, что попадание в список, в который вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра, не означает обязательного введения санкций.Торги валютного межбанка не удивили, продемонстрировав изрядную коррекцию цен «зеленого» безнала. Причины для углубления коррекция долларовых цен прежние: привычный для вторника рост поступлений экспортной выручки из-за рубежа и отток нерезидентов на аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. Падающий курс безналичного «американца» вынуждал экспортеров, которым надлежало именно сейчас расстаться с частью выручки, спешить с продажами, усугубляя снижение долларовых цен.Последнему не смог или не очень старался воспрепятствовать регулятор, несколько раз появлявшийся на рынке с выкупом долларовых «излишков» у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса. Пополудни повторявшиеся гривневые интервенции, судя по всему, надоели Институтской, и НБУ анонсировал валютный аукцион, чтобы охватить своим «гривневым благоденствием» возможно более широкий круг игроков. Не исключено, что именно аукциону удалось остановить пролонгацию снижения «американца» на межбанке.На этом фоне наличный рынок тоже не удивил, следуя своими котировками вниз за ценами доллара на межбанке. С одним существенным отличием от межбанка. На последнем в сравнении с предыдущей сессии обороты заметно выросли, в то время как напуганный изрядной курсовой динамикой потенциальный клиент «налички» старался «воздерживаться» от своих валютообменных проектов.Вторничный «баксопад» на валютном межбанке, как мы указали выше, сопровождался миграцией нерезидентов на рынок казенных ценных бумаг, отложив массовую скупки СКВ в рамках стартовавшего сезона репатриации дивидендов.Меж тем на транзитных и коррсчетах НБУ заметно «потяжелел» гривневый навес, суля грядущие перемены в настроениях на валютном рынке. К подобному сценарию развития событий на межбанке рынок доллара подталкивает и текущее заметное падение цены «американца», что наверняка привлечет внимание «варягов», вернувшихся на рынок с аукциона Минфина.Так что, думается, настоящий триумф «зеленых медведей» на межбанке может оказаться очень непродолжительным.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: