Итоги: Прогнозы 07.02.18

Дефицит внешней торговли в декабре вырос максимально за 9 лет. Дефицит внешней торговли США в декабре вырос на 5,3% до $53,12 млрд. - с октября 2008 года. Экономисты прогнозировали дефицит составит $52,0 млрд.
Импорт в США в декабре вырос на 2,5% до $256,5 млрд. из-за увеличения импорта потребительских товаров: сотовых телефонов, автомобилей и капитальных товаров. Экспорт вырос на 1,8% до $203,4 млрд. за счет химической продукции и капитальных товаров.
В декабре индекс доллара упал на 0,6% в декабре и на 7,8% за год, а более слабый доллар оказывает поддержку экспорту. Дефицит внешней торговли США наблюдается много лет, так как, по мнению экспертов американцы потребляют больше, чем производят по сравнению с остальным миром.
США: Внешнеторговый дефицит достиг максимума за 9 лет.
В 2017 году внешнеторговый дефицит США подскочил на 12,1% и достиг максимальной отметки за последние девять лет - $566 млрд.
Об этом свидетельствуют данные министерства торговли страны. Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 5,3% и достиг $53,1 млрд. Аналитики в среднем ожидали, что в декабре дефицит вырастет до $52,2 млрд.
Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель равнялся $50,4 млрд., а не $50,5 млрд., как было объявлено ранее.
При этом за прошлый год экспорт вырос на 5,5% - до $2,33 трлн., в то время как импорт подскочил на 6,7%, достигнув рекордных $2,9 трлн. Темпы роста обоих показателей были самыми существенными с 2011 года.
Дефицит США в торговле с Китаем, крупнейшим торговым партнером Штатов, в 2017 году увеличился на 8,1%, составив максимальные за время расчетов $375,2 млрд. Аналогичный показатель с Мексикой вырос на 10% и составил $71,1 млрд., что является самым существенным объемом с 2007 года.
Экспорт США в декабре увеличился на 1,8% относительно предыдущего месяца - до $203,4 млрд., что обусловлено рекордными поставками средств производства. Импорт повысился на 2,5%, составив $256,5 млрд., за счет рекордных поставок из-за рубежа потребительских товаров и продуктов питания. Оба показателя - экспорт и импорт - достигли исторических максимумов.
Дефицит баланса внешней торговли США без учета колебаний цен (этот показатель используется для расчета ВВП) в декабре увеличился до $68,4 млрд. по сравнению с $66,5 млрд. ранее.
США: Глава Минфина не видит причин для беспокойства в спаде на биржах.
Администрация президента США Дональда Трампа не видит оснований для тревоги в резком падении индексов на фондовых рынках. Об этом заявил во вторник телеканалу CNBC министр финансов Стивен Мнучин.
«Мы ведем мониторинг ситуации», - сказал глава Минфина США. «Рынки, похоже, функционируют нормально с точки зрения ликвидности и других параметров», - добавил Мнучин.
«Фундаментальные основы экономики очень прочны. Состояние экономики очень хорошее. Налоговая реформа, очевидно, существенно содействует росту доходов», - добавил он.
По итогам торгов в понедельник американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%), до 24,346 тыс. пунктов. Данный индекс никогда в истории не терял так много пунктов. При этом в процентном исчислении имели место не менее серьезные падения, в последний раз Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам.
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 113,19 пункта (4,1%) и оказался на отметке 2,649 тыс. пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 273,42 пункта (на 3,78%), до 6,968 тыс. пункта. По оценкам агентства Bloomberg, речь идет о крупнейшем падении на бирже в США за последние 6,5 лет.
Сюжет с валютными аукционами на торгах межбанка довольно точно повторил события 31 января, включая «заказуху» с «любимчиками» регулятора, которые, как оказалось, прогадали на цене выкупа лишнего доллара по сравнению с более высокими ценами гривневой интервенции широкого круга участников во втором аукционе.
Не исключено, что «ненавязчивая» курсовая динамика аукционов в комплекте с появившимся клиентским интересом к наличному доллару в столице, может быть первым признаком скорого разворота рынка «зеленого» безнала в сторону, как минимум, стабильности.
По правде говоря, автор надеялся на признаки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала уже в среду, но «подвели» пребывающие «по уши» в долларе экспортеры. Последних, судя по всему, регулятор на последних сессиях «учил патриотизму», демонстрируя опасность чрезмерной жадности во время придержек СКВ и не появления вовремя с ее продажами на межбанке.
Дополнительным основанием ожидания разворота тренда рынка «зеленого» безнала является сезон репатриации дивидендов варягами, которые, представляется, потратив все гривневые излишки на аукцион Минфина, разместившего ОВГЗ на 5,2 млрд. грн., были неактивными в среду, способствуя пролонгации «медвежьего» тренда безналичного доллара.
Думаю, «решив вопрос» с гривневой ликвидностью, «варяги» более активными покупками пребывающего на локальных минимумах доллара, будут способствовать появлению на этом рынке «зеленых быков» или вхождению рынка в полоу относительной стабильности.
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