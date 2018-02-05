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У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лют, 2018 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Окупанти ведуть видобуток газу в українській економічній зоні.
Дивися повний текст У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму
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R2
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Додано: Сер 07 лют, 2018 15:28
Добытый на шельфе и в Крыму газ остается в Крыму. Этим газом пользуются крымчане -граждане Украины. О каком воровстве может быть речь?
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ceba
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Додано: Сер 07 лют, 2018 15:35
ceba написав:
Добытый на шельфе и в Крыму газ остается в Крыму. Этим газом пользуются крымчане -граждане Украины. О каком воровстве может быть речь?
почему, как фанат россии, так почти всегда лжец и негодяй?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 07 лют, 2018 15:48
trololo написав: ceba написав:
Добытый на шельфе и в Крыму газ остается в Крыму. Этим газом пользуются крымчане -граждане Украины. О каком воровстве может быть речь?
почему, как фанат россии, так почти всегда лжец и негодяй?
Национальная особенность... Центральная скрепа
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prdoon1
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:00
Украинский народ еще владеет большими запасами янтаря. Добывает сам.
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sal
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:11
ceba написав:
Добытый на шельфе и в Крыму газ остается в Крыму. Этим газом пользуются крымчане -граждане Украины. О каком воровстве может быть речь?
а эти граждане Украины кому за этот газ платят?
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Pegasmaster
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:18
Pegasmaster написав:
граждане Украины кому за этот газ платят?
Зарплату добытчикам, оборудование. Может быть еще какой-нибудь экологический сбор.
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sal
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:28
sal написав:
Может быть еще какой-нибудь экологический сбор.
Зелений збір - зеленим чоловічкам!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:28
sal написав:
Зарплату добытчикам, оборудование. Может быть еще какой-нибудь экологический сбор.
а тут и форумные клоуны подтянулись.
кому? украденному оборудованию платят? экологический сбор в бюджет Украины платят?
как говорил чивокуня, Астанавитесь!
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Pegasmaster
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Додано: Сер 07 лют, 2018 16:45
Pegasmaster написав:
экологический сбор в бюджет Украины платят?
как говорил чивокуня, Астанавитесь
Какое отношение бюджет Украины имеет к экологии и природе? Природу нужно беречь везде, всем и всегда, а в местах добычи особенно.
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sal
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