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У Раді розповіли, скільки
газу Росія вкрала в Криму

У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:28

У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму

Пропонуємо до обговорення:
Окупанти ведуть видобуток газу в українській економічній зоні.

Дивися повний текст У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:28

Добытый на шельфе и в Крыму газ остается в Крыму. Этим газом пользуются крымчане -граждане Украины. О каком воровстве может быть речь?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:35

  ceba написав:Добытый на шельфе и в Крыму газ остается в Крыму. Этим газом пользуются крымчане -граждане Украины. О каком воровстве может быть речь?


почему, как фанат россии, так почти всегда лжец и негодяй?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:48

  trololo написав:
  ceba написав:Добытый на шельфе и в Крыму газ остается в Крыму. Этим газом пользуются крымчане -граждане Украины. О каком воровстве может быть речь?


почему, как фанат россии, так почти всегда лжец и негодяй?


Национальная особенность... Центральная скрепа :D
prdoon1
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:00

Re: народ

Украинский народ еще владеет большими запасами янтаря. Добывает сам.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:11

Re: У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму

  ceba написав:Добытый на шельфе и в Крыму газ остается в Крыму. Этим газом пользуются крымчане -граждане Украины. О каком воровстве может быть речь?

а эти граждане Украины кому за этот газ платят?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:18

Re: скільки газу

  Pegasmaster написав:граждане Украины кому за этот газ платят?

Зарплату добытчикам, оборудование. Может быть еще какой-нибудь экологический сбор.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:28

Re: У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму

  sal написав:Может быть еще какой-нибудь экологический сбор.

Зелений збір - зеленим чоловічкам!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:28

Re: У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму

  sal написав:Зарплату добытчикам, оборудование. Может быть еще какой-нибудь экологический сбор.

а тут и форумные клоуны подтянулись.
кому? украденному оборудованию платят? экологический сбор в бюджет Украины платят?
как говорил чивокуня, Астанавитесь!
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:45

Re: платят

  Pegasmaster написав:экологический сбор в бюджет Украины платят?
как говорил чивокуня, Астанавитесь

Какое отношение бюджет Украины имеет к экологии и природе? Природу нужно беречь везде, всем и всегда, а в местах добычи особенно.
sal
 
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