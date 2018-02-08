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У Раді розповіли, скільки
газу Росія вкрала в Криму

У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:30

  ceba написав:
  Sommer написав:
  ceba написав: Бюджет Крыма в 2017 году превысил бюджет Киева % на 80 если я не ошибаюсь.


Только почему-то "денег нет" рассказывали в Крыму, а не в Киеве.
Денег много не бывает, ты знаком с такой доктриной. Не смотря на то,что крымский бюджет больше киевского,он все равно не очень большой в сравнении с бюджетами европейских городов или провинций. Если прикинуть бюджет Крыма с бюджетом ФК Зенит , то бюджет Крыма равен 13 бюджетам Зенита. Бюджет Крыма в 2017 году сопоставим с 2,5% бюджета 2017 Украины. Бюджет 400-х тысячного Севастополя сопоставим с 0,6% бюджета Украины. Бюджет миллионника Днепра сопоставим с 0,4% бюджета Украины.


Пытаешься заболтать простой факт? :mrgreen:

Еще раз: "денег нет" рассказывали в Крыму, а не в Киеве или Днепре.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:43

  Sommer написав:
Пытаешься заболтать простой факт? :mrgreen:

Еще раз: "денег нет" рассказывали в Крыму, а не в Киеве или Днепре.
В Крыму рассказали, а в Киеве деньги канючат в долг и когда получают от кредитора деньги крестятся перед толпой на камеру.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:55

Re: У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму

  ceba написав:В Крыму рассказали, а в Киеве деньги канючат в долг и когда получают от кредитора деньги крестятся перед толпой на камеру.

Так Крим сам канючить гроші в Москви(Сибиру). Половину бюджету.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:30

  lapay написав:
  ceba написав:В Крыму рассказали, а в Киеве деньги канючат в долг и когда получают от кредитора деньги крестятся перед толпой на камеру.

Так Крим сам канючить гроші в Москви(Сибиру). Половину бюджету.
Крым аннексированная территория. Глупо меряться попрошайничеством незалежному, европейскому Киеву с сепаратистским Крымом.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:37

Re: У Раді розповіли, скільки газу Росія вкрала в Криму

  ceba написав:Крым аннексированная территория. Глупо меряться попрошайничеством незалежному, европейскому Киеву с сепаратистским Крымом.

То побиратися не зазорно? Чи тільки у нових хазяїв-окупантів?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:53

  lapay написав:То побиратися не зазорно?
Этот вопрос ты задай Петру Алексеевичу,который просит Христа ради у тех кто голосует долларом ,евро, иеной и монгольским тугриком за Украину.
ceba
 
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