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Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:49

ElenK Абсолютно все банки, которые выдают ипотеку в Испании, готовы рассматривать заявления от зарубежных заемщиков. La Caixa, Popular, BBVA, Santander, Bankinter, Sabadell, Bankia. Самые низкие ставки по ипотеке в - Bankia, а в Sabadell комфортный сервис и решение выдают до 3 недель, а не как остальные банки до 1,5 месяца)
Иллюзия
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:50

Re: Исследования по недвижимости

ElenK написав:Иллюзия
очень интересно! а кредит дает Национальный банк Испании или коммерческие банки тоже дают кредит иностранцам ?
Национальные банки не дают кредитов простым смертным
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:07

Иллюзия
Непропадайте так надовго - ми скучаєм! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:28

Faceless Дают ещё как.
Panas22
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:05

  Panas22 написав:Faceless Дают ещё как.

Нацбанки? Пример приведете?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:09

Кассиопея или Патриотика?

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Дома, в дороге, на работе мы всегда сталкиваемся с рекламой: на упаковках товара, на телевидении, в интернете, в транспорте или на улице.
В последнее время очень часто попадалась на глаза реклама застройщика Аркада. Яркие и красивые картинки так и манили взгляд, и сразу складывалось впечатление, что именно там можно увидеть дом своей мечты. Прежде чем делать выбор, стоит обратить внимание на застройщика. И что мы имеем в итоге? Банк Аркада. Что же о нем известно?
Позиция этой структуры звучит очень красиво. Клиентам расскажут о социальной направленности застройщика, о том, что они готовы обращаться к украинским семьям и помогут решить самые важные проблемы. Точнее, выдадут кредит на квартиру, которую сами построят и обеспечат другой немалый перечень услуг для потребителя. Казалось бы, очень удобно, когда все в одном банке. Что еще можно желать?
И в этот момент эйфории, когда все кажется таким прекрасным, и реклама подкупает и очаровывает, стоит обратить внимание на дома, которые сданы или строятся. Так что же с ними? Патриотика с национальными мотивами смотрится в проспектах очень мило, и, казалось бы, квартиры тут вполне доступны. Или же Кассиопея, которая завораживает не только на небосводе, но и тут, в Киеве?
Посмотрим ближе: Патриотика – это Дарницкий район. Автомобилисты, которые живут в Киеве, знают, что с левого берега на правый в час пик выехать очень тяжело, да и с парковочными местами почему-то у такого огромного комплекса всё не очень удачно, то есть, их почти нет. Этот факт заставляет грустить тех, кто привык ехать на работу с комфортом.
Минимум удовольствия тут доставит и ветер, который разносит окружающий песок и пыль на тех, кто вышел на прогулку. И если сейчас он просто доставляет ощущение дискомфорта, то в холодное время он буде создавать проблему для всех, кто гуляет пешком. Посмотрев поближе на инфраструктуру, сразу отмечаем то, что, как и везде в Киеве, тут недостаточно детских садиков, школ, больниц. Да, конечно, есть платные поликлиники, но всем ли они по карману?
Что можно сказать в целом? Внешний вид тех домов, которые уже построены, смотрится хорошо, вот только то, что застройщик срывает обещанные сроки сдачи и заселения домов не оставляет за собой приятного впечатления. Вкладывая деньги в квартиру, хотелось бы в нее заселиться вовремя, а не через год. Коммуникации подключают аналогично: с огромными задержками. Да и навязанный ЖЭК не оставит радости своим жильцам. Ремонт в квартирах не очень качественный, и поэтому, приобретая жильё тут, стоит сразу начать делать ремонт. В целом, довольно бюджетные квартиры найдут своего покупателя, который готов долго ждать и смирится с теми условиями, что предоставит застройщик.
ЖК Кассиопея – тут, помимо красивого названия, замечаем, что совсем рядом Днепр, и это радует, ведь рядом с домом будет пляж, да и вид из окна может быть довольно-таки привлекательным. Рядом с ЖК - территория заброшенного завода, и такое соседство может быть не просто неприятным, но и опасным, так что стоит задуматься, особенно родителям с маленькими непоседами.
Инфраструктура тут хорошая, вот только проблемы с парковочными местами очень часто наблюдается в подобных ЖК. Ремонт в доме, как и в Патриотике, желает лучшего, да и планировка самих квартир не очень радует. Задержки в сроках – это стабильная практика у застройщика.
Самый неприятный момент для инвесторов - то, что у данного банка уже были проблемы, и на их акции были наложены аресты.
Посмотрев на дома и почитав о застройщике, сложилось двоякое впечатление. Цена, возможно, на рынке и не самая плохая, да и строят вроде бы, вот только что их ждет дальше? Сумеют ли они исправить свою репутацию и показать, что они умеют работать на хорошем уровне, сдавая качественные квартиры вовремя. К сожалению, пока что в это мало верится.
Иллюзия
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:49

Faceless Santander, Bankinter, La Caixa, Popular, BBVA, Sabadell - они точно выдают ипотеку) для иностранцев. Точнее они готовы ее выдавать но все от заемщика зависит) Если их удовлетворят документы тогда да - но срок рассмотрения заявления.. длительный)
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